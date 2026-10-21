Dịch Ebola: Nigeria ghi nhận ca bệnh đầu tiên trong đợt bùng phát mới nhất

Theo phóng viên TTXVN tại Tây Phi, ngày 20/10, Nigeria đã xác nhận ca mắc Ebola đầu tiên trong đợt bùng phát dịch mới nhất tại châu Phi, sau khi một phụ nữ từ Uganda đến thủ đô Abuja. Diễn biến này làm gia tăng lo ngại về nguy cơ dịch bệnh tiếp tục lan rộng trong khu vực.

Theo Bộ trưởng Y tế Nigeria Muhammad Ali Pate, bệnh nhân là một phụ nữ nhập cảnh qua chuyến bay quốc tế từ Uganda và được điều trị tại một bệnh viện tư nhân trong nhiều ngày trước khi được xác nhận mắc Ebola. Hiện bệnh nhân đang được cách ly và điều trị.

Giới chức y tế Nigeria đã bắt đầu truy vết tiếp xúc, xác định 44 người có tiếp xúc gần với bệnh nhân. Các đội y tế đang tiếp tục xác định và theo dõi những người có nguy cơ phơi nhiễm, bao gồm nhân viên y tế, bệnh nhân, người chăm sóc và những người có liên quan đến hành trình di chuyển của bệnh nhân.

Đợt bùng phát Ebola hiện nay được ghi nhận tại CHDC Congo từ tháng 5 và đã lan sang một số quốc gia châu Phi, trong đó có Uganda. Theo số liệu của cơ quan y tế nước này công bố ngày 20/10, dịch bệnh đã làm 4.381 người tử vong trong tổng số hơn 9.000 ca được xác nhận.

Cùng ngày, Bộ Y tế Kenya thông báo nước này ghi nhận ca Ebola thứ 9 trong đợt bùng phát dịch hiện nay.

Ebola là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm do virus gây ra, có thể lây truyền qua tiếp xúc trực tiếp với máu và các dịch cơ thể của người nhiễm bệnh hoặc người đã tử vong vì bệnh.

Phát hiện sớm ca bệnh, cách ly, truy vết tiếp xúc và triển khai các biện pháp kiểm soát nhiễm khuẩn có vai trò quan trọng trong việc hạn chế dịch lây lan./.

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