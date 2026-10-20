Nghệ sỹ Ưu tú Tân Nhàn: Bền bỉ cống hiến cho âm nhạc, truyền lửa cho thế hệ trẻ

Dẫu bận rộn với công tác giảng dạy, nghiên cứu, song Tân Nhàn vẫn dành thời gian biểu diễn bởi đứng trên sân khấu không chỉ là đam mê cá nhân mà còn là cơ hội để chị truyền cảm hứng cho học trò.

Từ khi nhận nhiệm vụ Trưởng Khoa Thanh nhạc-Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, Nghệ sỹ Ưu tú Tân Nhàn ít xuất hiện hơn trên sân khấu để dành thời gian cho công tác quản lý, nghiên cứu và đào tạo.

Tuy vậy, “Nữ hoàng nhạc dân gian” khẳng định rằng dù làm gì thì cuộc sống của chị vẫn xoay quanh âm nhạc. Chị vẫn sẽ nhận lời biểu diễn bởi việc tiếp tục đứng trên sân khấu không chỉ thể hiện tình yêu nghề mà còn là cách truyền cảm hứng cho các thế hệ học trò.

Nhân ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10), Phó Giáo sư, Tiến sỹ, Nghệ sỹ Ưu tú Tân Nhàn dành cho phóng viên Báo Điện tử VietnamPlus cuộc trò chuyện để chia sẻ về đam mê và những nỗi niềm của một người phụ nữ làm nghệ thuật.

Bền bỉ truyền 'lửa' cho các thế hệ nghệ sỹ trẻ

- Trong bối cảnh âm nhạc ngày càng phát triển đa dạng, chị có thể chia sẻ về định hướng đào tạo của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam nói chung và Khoa Thanh nhạc nói riêng?

Nghệ sỹ Ưu tú Tân Nhàn: Từ ngày thành lập đến nay, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam vẫn là một trong những cơ sở đào tạo âm nhạc hàn lâm quan trọng của cả nước. Để đào tạo những dòng nhạc khác, hiện có rất nhiều cơ sở có thể đảm nhiệm, nhưng nói đến âm nhạc hàn lâm thì chắc chắn phải nói đến Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

Từ một ca sỹ dòng nhạc dân gian, Tân Nhàn đã học hỏi, nghiên cứu, trau dồi bản thân để trở thành người đứng đầu Khoa Thanh nhạc - chiếc nôi đào tạo nghệ sỹ âm nhạc chính thống. (Ảnh: NVCC)

Chúng tôi kiên định giữ gìn bản sắc của mình là đào tạo chuyên sâu về âm nhạc hàn lâm, với những kỹ thuật thanh nhạc của thế giới được phát triển trong một môi trường chuyên nghiệp và bài bản. Đây cũng là nền tảng để các dòng nhạc khác có thể tiếp tục phát triển.

Vì thế, phương pháp đào tạo thanh nhạc hàn lâm về cơ bản vẫn phải được kế thừa từ quá khứ, tiếp nối trong hiện tại và hướng tới tương lai. Đó là con đường mà Học viện cần tiếp tục theo đuổi.

Tuy nhiên, đổi mới không có nghĩa là thay đổi nền tảng đào tạo. Sự đổi mới nằm ở chính đội ngũ nghệ sỹ, giảng viên. Mỗi người cần tự tìm tòi, cập nhật dòng âm nhạc mà mình theo đuổi để truyền cảm hứng cho sinh viên.

Ngoài kiến thức chính quy được học ở trường, người thầy còn phải là người đồng hành với học trò, cùng các em trưởng thành, tiếp cận những cách làm mới để có thể bước ra thị trường âm nhạc và đến gần hơn với công chúng. Đó cũng là trách nhiệm của mỗi giảng viên.

Với Tân Nhàn, biểu diễn vừa là cơ hội thỏa mãn đam mê, vừa là để truyền cảm hứng cho học trò. (Ảnh: NVCC)

- Ở góc độ vừa là người thầy, vừa là nghệ sỹ biểu diễn, chị cho rằng các nghệ sỹ trẻ hiện nay cần hành trang thế nào để thích ứng với bối cảnh nghệ thuật hiện đại?

Nghệ sỹ Ưu tú Tân Nhàn: Yêu cầu đối với một nghệ sỹ hiện nay cao hơn rất nhiều. Nghệ sỹ không chỉ đứng trên sân khấu và hát mà còn phải có tư duy nghệ thuật, chú ý đến hình ảnh, trang phục, bản phối khí và nhiều yếu tố khác để tạo nên một sản phẩm có sức thuyết phục với khán giả.

Khán giả ngày càng khắt khe hơn, trong khi nghệ thuật Việt Nam cũng đang tiếp cận rất gần với dòng chảy âm nhạc thế giới. Vì vậy, mỗi nghệ sỹ trẻ đều phải nỗ lực, không ngừng học hỏi và phát triển cùng xã hội, cùng những xu hướng mới của âm nhạc quốc tế.

Đây là một bài toán không dễ, đồng thời cũng là thách thức mà các nghệ sỹ trẻ phải đối mặt nếu muốn nâng cao vị thế của bản thân và đưa sản phẩm của mình đến gần công chúng hơn.

Hạnh phúc khi được cống hiến cho âm nhạc

- Làm thế nào chị có thể cân bằng giữa vai trò quản lý, nghiên cứu, giảng dạy và biểu diễn?

Nghệ sỹ Ưu tú Tân Nhàn: Ngay từ khi còn là giảng viên, tôi đã cố gắng phân bổ thời gian một cách khoa học để vừa hoàn thành công việc quản lý, đào tạo, nghiên cứu khoa học, vừa có thể tham gia những chương trình nghệ thuật lớn.

Ngày 17/10/2026, Nghệ sỹ Ưu tú Tân Nhàn cùng các nghệ sỹ Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam vinh dự tham gia chương trình biểu diễn nghệ thuật phục vụ tiệc chiêu đãi Tổng thống Thụy Sỹ Guy Parmelin do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì. (Ảnh: NVCC)

Tôi không muốn rời bỏ sân khấu. Với một nghệ sỹ đồng thời làm công tác đào tạo và quản lý, việc tiếp tục biểu diễn cũng là cách để mình chứng minh năng lực nghề nghiệp và truyền cảm hứng cho sinh viên. Đó là điều tôi luôn cố gắng duy trì trong nhiều năm qua.

Tôi không cảm thấy quá áp lực hay khó khăn, bởi quản lý, đào tạo và nghiên cứu khoa học vốn là những công việc hàng ngày mà tôi phải đảm nhiệm. Việc tổ chức các chương trình biểu diễn lớn của Khoa và nhà trường cũng nằm trong kế hoạch hoạt động hàng năm.

Tôi cảm thấy hạnh phúc khi được làm việc trong một môi trường có điều kiện tốt, có những nghệ sỹ, giảng viên và nguồn nhân lực chất lượng để cùng nhau thực hiện những chương trình có chất lượng.

Tôi may mắn vì vẫn thường xuyên được xuất hiện trong những chương trình nghệ thuật lớn của đất nước cũng như các chương trình nghệ thuật ở nhiều địa phương. Tuy nhiên, công việc ở Học viện quả thật đòi hỏi rất nhiều thời gian, vì vậy, tôi phải biết chọn lọc các chương trình nghệ thuật phù hợp.

Thực tế, tôi chỉ dạy sinh viên trong trường, không dạy thêm ở bên ngoài. Tôi nhận được khá nhiều lời mời từ các cơ sở đào tạo liên kết trong cả nước cũng như những người yêu âm nhạc muốn được tôi hướng dẫn, nhưng tôi không thể có đủ thời gian và sức lực để nhận tất cả.

Vì vậy, việc chỉ tập trung đào tạo sinh viên tại Khoa Thanh nhạc cũng là một sự chọn lọc. Tôi nghĩ khi biết giới hạn của mình và phân bổ thời gian hợp lý, mình sẽ có thể hoàn thành tốt những công việc đang đảm nhiệm.

- Là một người phụ nữ, dường như chị đang gánh vác nhiều trách nhiệm. Chị dành thời gian cho bản thân như thế nào?

Nghệ sỹ Ưu tú Tân Nhàn: Một ngày làm việc của tôi thường bắt đầu khá sớm, khoảng 6 giờ sáng đã ra khỏi nhà và đến 6-7 giờ tối mới trở về. Những ngày làm việc ở trường, ngoài giảng dạy còn có họp hội đồng, chấm thi... Tôi thường tranh thủ thời gian nghỉ trưa để luyện thanh, bởi với một người làm nghề hát, việc luyện tập giọng là điều không thể bỏ qua.

Sau đó là các chương trình biểu diễn đã có lịch từ trước. Vì vậy, cuộc sống của tôi gần như được sắp xếp xoay quanh công việc và những kế hoạch đã định.

Nghệ sỹ Ưu tú Tân Nhàn trong buổi gặp gỡ báo chí thông tin về sự kiện nghệ thuật do Khoa Thanh nhạc tổ chức. (Ảnh: NVCC)

Tôi nghĩ hạnh phúc đơn giản là khi mình được sống cuộc sống mình mong muốn và được làm những điều mình yêu thích. Với tôi, đi dạy, đi hát – tất cả những gì liên quan đến âm nhạc đều là thời gian dành cho bản thân rồi.

Tôi cảm thấy mình may mắn khi được sống với đam mê. Khi trở về nhà sau 7 giờ tối và vào những ngày cuối tuần, tôi dành thời gian cho gia đình. Tôi phân bổ thời gian như vậy và cảm thấy đó là sự cân bằng phù hợp với mình. Có lẽ điều quan trọng nhất là tôi được làm công việc mình yêu thích mỗi ngày. Với tôi, đó chính là hạnh phúc.

- Cảm ơn Nghệ sỹ Ưu tú Tân Nhàn về cuộc trò chuyện này./.

Tổ chức hai đêm nhạc đặc biệt kỷ niệm 70 năm Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam Hai chương trình nghệ thuật quy tụ dàn nghệ sỹ đông đảo của Khoa Thanh nhạc - Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, thể hiện tiềm lực của "cái nôi" đào tạo nhân tài cho âm nhạc Việt Nam hiện đại.