Diễn tập quy mô lớn ứng phó với thảm họa hàng không tại Mỹ

Sân bay quốc tế Kennedy tại thành phố New York (Mỹ) vừa tổ chức diễn tập ứng phó thảm họa quy mô lớn với hơn 100 nhân viên cứu hộ và hàng trăm tình nguyện viên, nhằm kiểm tra khả năng phối hợp giữa các lực lượng trong tình huống khẩn cấp.

Theo phóng viên TTXVN tại New York, cuộc diễn tập kéo dài khoảng 2 giờ, với sự tham gia của nhiều cơ quan, gồm Cảng vụ New York và New Jersey, Sở Cảnh sát thành phố New York, Sở Cứu hỏa thành phố New York và các cơ quan liên bang Mỹ.

Tình huống giả định là một máy bay Airbus A330-900 của hãng Delta Air Lines, chở 102 người từ hành trình quốc tế, gặp sự cố khi hạ cánh. Hơn 100 tình nguyện viên đóng vai hành khách gặp nạn, lực lượng cứu hộ triển khai các phương án chữa cháy, cứu nạn và sơ tán.

Đây là cuộc diễn tập quy mô lớn đầu tiên tại một sân bay lớn ở khu vực New York kể từ vụ va chạm giữa máy bay của hãng Air Canada và xe cứu hỏa tại sân bay LaGuardia hồi tháng 3, khiến 2 phi công thiệt mạng và một số người bị thương.

Theo quy định của Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA), các sân bay thương mại phải tổ chức diễn tập khẩn cấp quy mô lớn 3 năm một lần.

Giám đốc phụ trách hàng không thuộc Cảng vụ New York và New Jersey Sarah McKeon nhấn mạnh việc huấn luyện thường xuyên có ý nghĩa quan trọng đối với khả năng ứng phó sự cố.

Ban Giám đốc điều hành sân bay Kennedy đánh giá cuộc diễn tập đạt mục tiêu đề ra. Điểm mới là việc bố trí khu vực đoàn tụ hành khách ngay trên sân đỗ, theo khuyến nghị sau vụ va chạm giữa máy bay American Airlines và trực thăng Black Hawk gần Washington năm 2025.

Cuộc diễn tập cũng bộc lộ một số khó khăn trong giao tiếp với hành khách sử dụng tiếng Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha. Ban lãnh đạo sân bay cho biết sẽ tiếp tục hoàn thiện phương án nhằm nâng cao khả năng ứng phó các tình huống khẩn cấp./.

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