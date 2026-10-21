Giá vàng trong nước tiếp tục xu hướng giảm, giao dịch ở mức 142,3 triệu đồng

Mở cửa phiên giao dịch sáng nay (21/10), giá vàng trong nước giảm 300.000-500.000 đồng/lượng, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố cũng giảm 5 đồng.

Vào thời điểm 9 giờ 20 phút, tại các công ty kinh doanh vàng lớn như Sài Gòn, Doji, vàng SJC giao dịch ở mức 139,3 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 142,3 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. Tại Công ty Phú Quý, giá vàng SJC giao dịch ở ngưỡng 138,7-142,3 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra), cùng giảm 300.000 đồng/lượng so với chốt phiên trước.

Cùng xu hướng, giá vàng nhẫn tại Công ty Phú Quý niêm yết ở ngưỡng 138,7-141,7 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra), cũng giảm 300.000 đồng/lượng; giá vàng nhẫn tại Công ty Bảo Tín Minh Châu đang giao dịch ở ngưỡng 138,1-142,1 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra), giảm 500.000 đồng/lượng so với chốt phiên trước.

Trên thị trường quốc tế, đồng kim loại quý này dao động quanh ngưỡng 4.117 USD/ounce, giảm 20 USD so với cùng kỳ phiên trước. Nếu quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương khoảng 129,4 triệu đồng/lượng. Như vậy, khoảng cách chênh lệch giữa giá vàng SJC và giá vàng thế giới khoảng gần 13 triệu đồng/lượng.

Đối với thị trường ngoại tệ, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 25.634 đồng/USD, giảm 5 đồng so với chốt phiên trước.

Trong khi đó, tỷ giá tại các ngân hàng thương mại cũng được điều chỉnh khác nhau. Hiện Ngân hàng Vietcombank niêm yết tỷ giá ở mức 25.660-26.070 đồng/USD (mua vào-bán ra), Ngân hàng BIDV niêm yết ở mức 25.690-26.070 đồng/USD (mua vào-bán ra cùng giảm 10 đồng so với phiên trước; Ngân hàng Vietinbank giao dịch ở mức 25.625-26.070 đồng/USD (mua vào-bán ra), cũng giảm 10 đồng/USD.

Ngân hàng Eximbank giao dịch ở mức 25.660-26.050 đồng/USD (mua vào-bán ra), giảm 30 đồng so với phiên trước./.

Giá vàng giảm khi giới đầu tư cân nhắc tín hiệu lãi suất từ Fed Giới chuyên gia cho rằng mốc 4.000 USD/ounce sẽ là ngưỡng hỗ trợ quan trọng cần theo dõi và diễn biến giá vàng thời gian tới sẽ phụ thuộc lớn vào những thông điệp mà Fed đưa ra.