Giới thiệu hơn 60 đặc sản Gia Lai, Quảng Ngãi tại “Sức sống hàng Việt” số 15

Với chủ đề “Bài ca Tây Nguyên,” chương trình “Sức sống hàng Việt” số 15 sẽ diễn ra tại Không gian trưng bày và livestream “Sức sống hàng Việt,” số 62 Tràng Tiền, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Chương trình do Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) và Đoàn Thanh niên Chính phủ chủ trì, phối hợp với Tỉnh đoàn Gia Lai và Tỉnh đoàn Quảng Ngãi tổ chức, nhằm quảng bá thương hiệu, kết nối thị trường và thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm địa phương.

Tham gia sự kiện, 10 doanh nghiệp mang đến hơn 60 sản phẩm, từ càphê, nông sản chế biến, thực phẩm truyền thống đến các sản phẩm từ sâm, thảo dược và yến sào.

Càphê là một trong những nhóm hàng tiêu biểu của Gia Lai tại chương trình. Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Ngon Avatar giới thiệu càphê đặc sản Robusta Gia Lai, càphê Robusta phối trộn Arabica và càphê cold brew dạng túi lọc.

Ở nhóm nông sản chế biến, Công ty Cổ phần Chế biến Xuất nhập khẩu Green Tropical mang đến sầu riêng sấy thăng hoa, sầu riêng viên sấy thăng hoa và bột chuối xanh sấy lạnh. Doanh nghiệp Trần Lâm Gia Phát giới thiệu các loại khô gà, khô bò, hạt mắc ca, hạt điều, trong khi doanh nghiệp thực phẩm Vĩnh Phú góp mặt với bánh canh, bún cá ngừ cùng các loại gia vị, cốt cô đặc.

Đặc sản Quảng Ngãi được giới thiệu qua các nhóm sản phẩm hành, tỏi Lý Sơn, nước mắm và yến sào. Đến từ đặc khu Lý Sơn, Công ty Cổ phần Dori mang đến tỏi, hành tím cùng các sản phẩm chế biến như tỏi đen, bột tỏi, bột hành, tỏi ngâm mật ong và siro tỏi.

Ở nhóm thực phẩm truyền thống, doanh nghiệp Mười Quý giới thiệu nước mắm cốt, nước mắm nhĩ Tô Nô, nước mắm cá cơm và mắm nêm. Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xuất nhập khẩu Yến sào Culaore mang đến yến thô, yến sơ chế và các dòng yến hũ chưng với nhiều hương vị.

Hơn 60 sản phẩm của Gia Lai và Quảng Ngãi sẽ được giới thiệu với người tiêu dùng Thủ đô. (Ảnh: Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước)

Các sản phẩm từ sâm và thảo dược cũng là điểm nhấn của sự kiện. Doanh nghiệp Trường Sinh giới thiệu dịch chiết sâm Ngọc Linh dạng chai, dạng gói. Doanh nghiệp Thảo Dược Tây Nguyên mang đến trà sâm dây Ngọc Linh, trà khổ qua rừng, các sản phẩm kết hợp với mật ong, mứt sâm dây và sâm dây khô.

Công ty Cổ phần Sâm Ngọc Linh Tu-mơ-rông Kon Tum tham gia với trà hòa tan, trà ô long, càphê sâm Ngọc Linh, sâm Ngọc Linh ngâm mật ong cùng các sản phẩm từ sâm dây.

Danh mục hàng hóa cho thấy hướng phát triển sản phẩm chế biến từ nguồn nguyên liệu đặc trưng, góp phần gia tăng giá trị nông sản và mở rộng lựa chọn cho người tiêu dùng.

Bên cạnh hoạt động trưng bày, mua sắm trực tiếp trong ba ngày, chương trình tổ chức phiên livestream bán hàng từ 19 giờ 30 đến 22 giờ 30 ngày 23/10, tạo thêm kênh tiếp cận sản phẩm trên nền tảng số.

Thông qua sự kiện, các đơn vị tổ chức hướng tới hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở sản xuất địa phương kết nối người tiêu dùng, mở rộng kênh phân phối và phát triển kinh doanh trên môi trường số./.

Đặc sản An Giang hội tụ tại Hà Nội trong chương trình “Sức sống hàng Việt” Từ ngày 28-30/8, người tiêu dùng Thủ đô có thể trải nghiệm, mua sắm các sản phẩm đặc trưng của An Giang tại 62 Tràng Tiền, Hà Nội, trong chương trình “Sức sống hàng Việt” số 12.