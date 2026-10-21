Bắc Ninh xúc tiến, kết nối thị trường tiêu thụ hơn 118.000 tấn trái cây

Với sản lượng dự kiến hơn 118.000 tấn cam, bưởi, táo, ổi trong giai đoạn cuối năm 2026 và đầu năm 2027, thành phố Bắc Ninh đang đẩy mạnh kết nối doanh nghiệp, hệ thống phân phối và các cơ sở sản xuất nhằm mở rộng thị trường tiêu thụ, nâng cao giá trị nông sản.

Đây cũng là giải pháp để địa phương chủ động đầu ra cho các loại trái cây chủ lực trong mùa thu hoạch, từng bước hình thành chuỗi liên kết sản xuất, phân phối ổn định và bền vững.

Đó là thông tin tại Hội nghị kết nối tiêu thụ trái cây chủ lực, đặc trưng trong và ngoài nước năm 2026 diễn ra ngày 21/10 do Ủy ban Nhân dân thành phố Bắc Ninh tổ chức.

Dự hội nghị có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Bắc Ninh Phạm Văn Thịnh; đại diện các cơ quan thuộc Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng các doanh nghiệp, hệ thống phân phối, hợp tác xã và cơ sở sản xuất, kinh doanh nông sản.

Sản lượng tăng, yêu cầu mở rộng thị trường

Theo Sở Công Thương thành phố Bắc Ninh, trong giai đoạn cuối năm 2026 và đầu năm 2027, nhóm cây ăn quả chủ lực gồm cam, bưởi, táo và ổi có tổng diện tích khoảng 11.650ha, sản lượng ước đạt 118.525 tấn, tăng 18,7% so với năm 2025; trong đó, bưởi đạt khoảng 47.000 tấn, táo 35.090 tấn, cam 27.600 tấn và ổi 8.835 tấn.

Cùng với mở rộng sản xuất, chất lượng trái cây từng bước được nâng cao thông qua áp dụng tiêu chuẩn VietGAP. Diện tích sản xuất theo tiêu chuẩn này đạt khoảng 3.660ha đối với bưởi, 1.700ha cam, 1.500ha táo và 800ha ổi.

Thời gian thu hoạch các loại trái cây kéo dài từ tháng 9/2026 đến tháng 3/2027, tạo điều kiện tổ chức kết nối cung cầu theo mùa vụ, đồng thời đặt ra yêu cầu chủ động phương án tiêu thụ khi sản lượng tăng cao.

Công tác cấp mã số vùng trồng được địa phương chú trọng nhằm nâng cao khả năng truy xuất nguồn gốc, đáp ứng yêu cầu của các thị trường tiêu thụ. Đến ngày 16/10/2026, toàn thành phố có 91 mã số vùng trồng với tổng diện tích 1.764,9ha, trong đó có 80 mã phục vụ xuất khẩu và 11 mã phục vụ tiêu thụ nội địa.

Ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác tiêu thụ nông sản chủ lực, đặc trưng của thành phố Bắc Ninh năm 2026 giữa các đơn vị sản xuất với hệ thống trung tâm thương mại, siêu thị. (Ảnh: Đồng Thúy/TTXVN)

Riêng cây bưởi có thêm 6 mã số vùng trồng mới, diện tích 29,6ha, sản lượng ước đạt 940 tấn, phục vụ xuất khẩu sang Trung Quốc và đang chờ phía nhập khẩu phê duyệt.

Cây ổi có một mã số vùng trồng diện tích 2,9ha, sản lượng ước đạt 18 tấn, phục vụ xuất khẩu sang Cộng hòa Séc.

Hiện, trái cây Bắc Ninh được tiêu thụ qua nhiều kênh như chợ đầu mối, thương nhân, cửa hàng nông sản, siêu thị, doanh nghiệp thu mua, chế biến và các nền tảng thương mại điện tử.

Một số sản phẩm đã bước đầu tiếp cận thị trường nước ngoài; trong đó, có bưởi Đào đường xuất khẩu sang Nga, ổi xuất khẩu sang Anh.

Tuy nhiên, đầu ra giữa các sản phẩm chưa đồng đều; cam và táo chủ yếu tiêu thụ trong nước, trong khi thị trường của một số loại trái cây chưa ổn định. Điều này cho thấy tăng sản lượng và cải thiện chất lượng mới là điều kiện cần; để nâng cao giá trị nông sản, địa phương cần tiếp tục hoàn thiện liên kết giữa vùng trồng, tiêu chuẩn sản xuất, khâu thu mua, bảo quản và hệ thống phân phối.

Tăng liên kết, hướng tới đầu ra bền vững

Từ thực tế sản xuất, các hợp tác xã cho rằng việc mở rộng thị trường không chỉ phụ thuộc vào chất lượng nông sản mà còn cần sự hỗ trợ về kỹ thuật, xây dựng thương hiệu, hoàn thiện bao bì và kết nối trực tiếp với các đơn vị phân phối.

Bà Nguyễn Thị Minh Thùy, Giám đốc Hợp tác xã Lục Ngạn Xanh, cho biết hợp tác xã hiện có 21 thành viên, tổng diện tích canh tác 30ha, gồm 15ha vải thiều, 5ha táo và 5ha ổi. Các sản phẩm vải thiều, táo, ổi đã được chứng nhận sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP.

Để mở rộng đầu ra, hợp tác xã mong muốn được hỗ trợ duy trì sản xuất an toàn, tập huấn kỹ thuật, hoàn thiện bao bì, nhãn mác và tăng cường xúc tiến thương mại. Đặc biệt, việc kết nối trực tiếp với hệ thống siêu thị, đơn vị phân phối, vận chuyển và hỗ trợ kinh doanh trên các sàn thương mại điện tử sẽ giúp hợp tác xã tiếp cận thêm khách hàng, từng bước xây dựng đầu ra ổn định và nâng cao giá trị sản phẩm.

Ở góc độ doanh nghiệp phân phối, bà Phạm Thị Thùy Linh, Giám đốc Đối ngoại và Đầu tư khu vực miền Bắc, Tập đoàn Central Retail Việt Nam, cho biết doanh nghiệp đã phối hợp quảng bá, phân phối vải thiều Bắc Ninh thông qua hệ thống bán lẻ hiện đại, góp phần đưa nông sản địa phương đến gần hơn với người tiêu dùng.

Thời gian tới, Central Retail mong muốn mở rộng hợp tác, đưa thêm các loại trái cây chủ lực và nông sản đặc trưng của Bắc Ninh vào hệ thống phân phối, từng bước chuyển từ tiêu thụ theo mùa vụ sang xây dựng kênh thị trường ổn định, bền vững.

Doanh nghiệp sẽ tăng cường kết nối với cơ quan chức năng, hợp tác xã và nhà sản xuất để lựa chọn sản phẩm có tiềm năng, đáp ứng yêu cầu về chất lượng, truy xuất nguồn gốc và khả năng cung ứng; đồng thời, doanh nghiệp mong muốn nghiên cứu cơ hội đầu tư, phát triển hệ thống bán lẻ phù hợp với định hướng phát triển của thành phố.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Bắc Ninh Phạm Văn Thịnh ghi nhận sự phối hợp của các sở, ngành, địa phương và sự tham gia của cộng đồng doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị phân phối, thu mua, chế biến trong kết nối tiêu thụ trái cây chủ lực, đặc trưng của thành phố.

Ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác tiêu thụ nông sản chủ lực, đặc trưng của thành phố Bắc Ninh năm 2026 giữa các đơn vị sản xuất với các chợ đầu mối. (Ảnh: Đồng Thúy/TTXVN)

Để phát huy tiềm năng, lợi thế, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đề nghị các sở, ngành, địa phương tăng cường liên kết sản xuất với tiêu thụ, tổ chức sản xuất theo nhu cầu thị trường, bảo đảm chất lượng, an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc và ổn định nguồn cung.

Trong đó, Sở Công Thương chủ trì kết nối doanh nghiệp, hệ thống phân phối; đẩy mạnh xúc tiến thương mại, thương mại điện tử, tìm kiếm đối tác xuất khẩu và phối hợp xây dựng kế hoạch tổ chức Lễ hội trái cây Bắc Ninh năm 2026, dự kiến vào cuối tháng 11.

Sở Nông nghiệp và Môi trường rà soát diện tích, sản lượng, thời gian thu hoạch; hướng dẫn sản xuất an toàn, hoàn thiện mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói, nâng cao năng lực sơ chế, bảo quản.

Các sở, ngành liên quan tăng cường hỗ trợ ứng dụng khoa học, công nghệ, truy xuất nguồn gốc, phát triển nhãn hiệu và quảng bá thương hiệu trái cây Bắc Ninh; chính quyền cơ sở chủ động cập nhật nguồn cung, kết nối doanh nghiệp với người sản xuất.

Đối với doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ sản xuất, lãnh đạo thành phố đề nghị chủ động xây dựng kế hoạch sản xuất theo nhu cầu thị trường, nâng cao chất lượng, hoàn thiện bao bì, nhãn mác và tăng cường liên kết với các đơn vị phân phối, thu mua, chế biến, xuất khẩu.

Hiệu quả kết nối cần được thể hiện bằng những đơn hàng, thỏa thuận hợp tác cụ thể, qua đó mở rộng thị trường, nâng cao giá trị trái cây và thu nhập cho người dân.

Trong khuôn khổ hội nghị, các hợp tác xã, đơn vị sản xuất đã ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác tiêu thụ cam, bưởi, táo, ổi và các nông sản chủ lực, đặc trưng năm 2026 với các doanh nghiệp logistics, hệ thống phân phối và chợ đầu mối./.

Bắc Ninh tiếp tục khẳng định vị trí trung tâm sản xuất, xuất khẩu lớn của cả nước Khu vực điện tử, công nghệ cao tiếp tục giữ vai trò chủ lực trong hoạt động xuất khẩu của Bắc Ninh, góp phần củng cố vị thế của tỉnh trong chuỗi sản xuất và xuất khẩu hàng công nghiệp của cả nước.