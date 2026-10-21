Phố Wall tăng điểm khi giá dầu và lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ hạ nhiệt

Chốt phiên 20/10, phần lớn các chỉ số chứng khoán Mỹ tăng điểm, khi giá dầu và lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ hạ nhiệt.

Chỉ số Dow Jones tăng 529,85 điểm (1,02%) lên 52.495,88 điểm, chỉ số S&P 500 tăng 21,84 điểm (0,28%) lên 7.712,57 điểm, trong khi chỉ số Nasdaq Composite giảm 6,07 điểm (0,02%) xuống 26.424,82 điểm.

Giá dầu đã giảm sau khi chạm mức cao nhất trong vòng 5 tháng. Các nhà đầu tư đang cân nhắc tác động từ cuộc gặp giữa Tổng thống Iran và tư lệnh quân đội Pakistan (một bên trung gian quan trọng giữa Mỹ và Iran), trong bối cảnh các cuộc tấn công của lực lượng Houthi vào cơ sở hạ tầng của Saudi Arabia vẫn tiếp diễn, gây nguy cơ gián đoạn nguồn cung.

Giá dầu giảm sẽ giúp hạ nhiệt lạm phát và tạo dư địa để các ngân hàng trung ương giảm hoặc duy trì lãi suất ở mức thấp. Theo công cụ FedWatch của công ty tài chính CME, xác suất Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất ít nhất 25 điểm cơ bản tại cuộc họp chính sách vào tuần tới hiện ở mức 17,2%, giảm so với mức 22,1% của một tuần trước và 57,6% của một tháng trước đó.

Trong khi đó, lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn dài cũng giảm, trong đó lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm, loại trái phiếu chuẩn, giảm 1,5 điểm cơ bản xuống 5,121%, sau khi có thời điểm trong ngày chạm mức thấp 5,073%. Trước đó, lợi suất đã tăng lên do những lo ngại về lạm phát.

Góp phần thúc đẩy chỉ số Dow Jones, giá cổ phiếu của tập đoàn công nghiệp 3M đã tăng vọt 5,8% sau thông báo mở rộng quan hệ đối tác về trung tâm dữ liệu với Amazon. Cổ phiếu của tập đoàn này cũng nhận được sự hỗ trợ từ việc nâng dự báo lợi nhuận cả năm.

Theo giới phân tích, mùa công bố kết quả kinh doanh có thể thu hút sự chú ý của các nhà đầu tư, thậm chí tạo động lực để thị trường tăng điểm cao hơn. Các nhà đầu tư đang theo dõi báo cáo của các doanh nghiệp để tìm kiếm dấu hiệu cho thấy người tiêu dùng và nền kinh tế nói chung vẫn duy trì được sự bền bỉ, đồng thời kỳ vọng rằng các khoản đầu tư khổng lồ vào AI đang bắt đầu mang lại hiệu quả. Báo cáo của công ty lớn trong lĩnh vực AI là Meta dự kiến sẽ được công bố vào ngày 21/10.

Tại thị trường trong nước, kết thúc phiên giao dịch ngày 20/10, chỉ số VN-Index tăng 2,13 điểm (0,13%) lên 1.691,97 điểm. Chỉ số HNX-Index tăng 0,05 điểm (0,02%) lên 257,96 điểm./.

Các quỹ dự phòng rủi ro lỗ nặng do làn sóng bán tháo cổ phiếu AI Các nhà quản lý quỹ tập trung vào thị trường châu Á đã lỗ 6,8% trong nửa đầu tháng này, xóa sạch hơn một nửa mức lợi nhuận đạt được tính đến đỉnh điểm cuối tháng 6/2026.