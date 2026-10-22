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Giá vàng trong nước đi ngang, tỷ giá tại các ngân hàng giảm mạnh

Tại phiên giao dịch sáng 22/10, giá vàng trong nước giao dịch ở mức 142,3 triệu đồng/lượng, tỷ giá ngân hàng giảm mạnh từ 20-30 đồng/USD.

Hạnh Dung
Giá vàng trong nước đi ngang, tỷ giá tại các ngân hàng giảm mạnh. (Nguồn: Vietnam+)
Giá vàng trong nước đi ngang, tỷ giá tại các ngân hàng giảm mạnh. (Nguồn: Vietnam+)

Mở cửa phiên giao dịch sáng nay (22/10), giá vàng trong nước đi ngang, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố tiếp tục giảm thêm 2 đồng.

Vào thời điểm 9 giờ 10 phút, tại các công ty kinh doanh vàng lớn như Sài Gòn, Doji, vàng SJC giao dịch ở mức 139,3 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 142,3 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. Tại Công ty Phú Quý, giá vàng SJC giao dịch ở ngưỡng 138,7-142,3 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra), cùng không có biến động so với chốt phiên trước.

Cùng xu hướng, giá vàng nhẫn tại Công ty Phú Quý niêm yết ở ngưỡng 138,7-141,7 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra); giá vàng nhẫn tại Công ty Bảo Tín Minh Châu đang giao dịch ở ngưỡng 138,1-142,1 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra), cũng không đổi so với chốt phiên trước.

Trên thị trường quốc tế, đồng kim loại quý này dao động quanh ngưỡng 4.112 USD/ounce, giảm 5 USD so với cùng kỳ phiên trước. Nếu quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương khoảng 129 triệu đồng/lượng. Như vậy, khoảng cách chênh lệch giữa giá vàng SJC và giá vàng thế giới khoảng gần 13,3 triệu đồng/lượng.

Đối với thị trường ngoại tệ, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 25.632 đồng/USD, giảm 2 đồng so với chốt phiên trước.

Trong khi đó, tỷ giá tại các ngân hàng thương mại cũng được điều chỉnh khác nhau. Hiện Ngân hàng Vietcombank niêm yết tỷ giá ở mức 25.640-26.050 đồng/USD (mua vào-bán ra), Ngân hàng BIDV niêm yết ở mức 25.670-26.050 đồng/USD (mua vào-bán ra cùng giảm 20 đồng so với phiên trước; Ngân hàng Vietinbank giao dịch ở mức 25.585-26.030 đồng/USD (mua vào-bán ra), cũng giảm 30 đồng/USD.

Ngân hàng Eximbank giao dịch ở mức 25.660-26.050 đồng/USD (mua vào-bán ra), đi ngang so với phiên trước./.

(Vietnam+)
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