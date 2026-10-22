Xuất khẩu dầu Trung Đông, trừ Iran, phục hồi vượt mức trước xung đột

Xuất khẩu dầu của các nước Trung Đông, không kể Iran, đã phục hồi vượt mức trước chiến tranh, nhờ hoạt động vận chuyển qua eo biển Hormuz tiếp tục được duy trì và các tuyến xuất khẩu thay thế phát huy hiệu quả.

Tờ The National dẫn dữ liệu sơ bộ của công ty phân tích thị trường hàng hóa Kpler, lượng dầu vận chuyển đạt trung bình hơn 24,5 triệu thùng/ngày trong tuần kết thúc ngày 18/10, cao hơn mức 24,4 triệu thùng/ngày của tuần kết thúc ngày 22/2, ngay trước khi xung đột bùng phát.

Số liệu bao gồm dầu vận chuyển qua eo biển Hormuz, hoạt động chuyển tải giữa các tàu tại vịnh Oman, lượng dầu bốc tại các cảng Fujairah (Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất - UAE) và Oman, cùng xuất khẩu qua Biển Đỏ. Dữ liệu không tính dầu xuất khẩu của Iran và vẫn có thể thay đổi tùy tình hình tàu thuyền qua eo biển.

Xung đột bắt đầu ngày 28/2, khi Mỹ và Israel tấn công Iran. Tehran đáp trả bằng các cuộc tấn công nhằm vào các nước láng giềng vùng Vịnh và tàu chở dầu.

Theo Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO), tính đến ngày 20/10, đã xảy ra 116 vụ tấn công nhằm vào tàu thuyền kể từ khi xung đột bắt đầu, khiến 24 người thiệt mạng. Các vụ tấn công gia tăng khiến nhiều chủ tàu tránh tuyến đường này, làm tăng rủi ro đối với vận tải biển.

Mỹ dự kiến cho phép một số tàu đang chịu trừng phạt đi qua eo biển Hormuz. Kế hoạch liên quan đến việc các nhà đầu tư mua lại, cải tạo những tàu thuộc “đội tàu bóng tối” đang ngừng hoạt động để vận chuyển dầu hợp pháp, qua đó có thể bổ sung nguồn cung cho thị trường.

Dù xuất khẩu phục hồi, giá dầu vẫn ở mức cao. Chiều 21/10 theo giờ UAE, dầu Brent giao dịch trên 110 USD/thùng, trong khi dầu WTI của Mỹ tiến sát 100 USD/thùng, phản ánh những lo ngại về xung đột và an ninh năng lượng toàn cầu./.

Nga đặt mục tiêu khôi phục xuất khẩu dầu diesel về mức trước khủng hoảng Xuất khẩu dầu diesel của Nga đã sụt giảm mạnh do các hoạt động quân sự của Ukraine nhằm vào các nhà máy lọc dầu và những hạn chế xuất khẩu do chính Nga áp đặt.