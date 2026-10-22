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Giá vàng ngày 22/10: Bảng giá tại các công ty vàng bạc đá quý trong nước

Tại Việt Nam, sáng 22/10, giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội được Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức 139,300-142,300 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

Hoạt động giao dịch vàng trong nước. (Ảnh: Vietnam+)
Hoạt động giao dịch vàng trong nước. (Ảnh: Vietnam+)

Giá vàng tăng nhẹ trong phiên giao dịch ngày 21/10, phục hồi sau khi chạm mức thấp nhất gần một tuần vào đầu phiên, nhờ lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ giảm. Trong khi đó, các nhà đầu tư đang chờ đợi cuộc họp chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vào tuần tới.

Vào lúc 18 giờ 12 phút theo giờ GMT (1 giờ 12 phút sáng 22/10 giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay tăng 0,3%, lên 4.137,94 USD/ounce, sau khi chạm mức thấp nhất kể từ ngày 15/10 trong phiên giao dịch trước đó. Giá vàng kỳ hạn giao tháng 12 của Mỹ chốt phiên tăng 0,2%, lên 4.150 USD/ounce.

Lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm, được xem là mức tham chiếu, giảm phiên thứ hai liên tiếp, qua đó làm giảm chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng - tài sản không sinh lãi.

Hiện các nhà đầu tư tập trung vào cuộc họp chính sách của Fed trong hai ngày 27-28/10 và báo cáo chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) của Mỹ công bố vào tuần tới để tìm thêm manh mối về định hướng lãi suất trong thời gian tới.

Tại Việt Nam, sáng 22/10, giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội được Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức 139,300-142,300 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

Dưới đây là bảng giá vàng tại một số công ty vàng bạc đá quý trong nước sáng 22/10:

Giá vàng tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC):

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Giá vàng tại Công ty Cổ phần Đầu tư vàng Phú Quý:

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(Vietnam+)
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