Giá dầu gần như đi ngang khi triển vọng đàm phán hòa bình Nga-Ukraine tiến triển

Giá dầu chốt phiên ngày 21/10 gần như không đổi so với phiên trước đó, khi các nhà đầu tư cân nhắc triển vọng tiến triển trong đàm phán hòa bình Nga-Ukraine với lượng dầu dự trữ của Mỹ giảm và việc Mỹ-Iran chưa nối lại đối thoại.

Giá dầu Brent tăng 3 xu Mỹ, tương đương 0,03%, lên 108,82 USD/thùng. Trong khi đó, giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giảm 67 xu Mỹ, tương đương 0,7%, xuống 97,15 USD/thùng.

Trước đó, cả hai loại dầu chủ chốt này đều tăng hơn 2 USD/thùng trong phiên, trong đó giá dầu Brent dao động gần mức cao nhất trong 5 tháng.

Trong phiên trước, giá dầu Brent đã chạm mức cao nhất trong 5 tháng, còn giá dầu WTI đạt đỉnh 6 tháng, trước khi giảm trở lại sau cuộc thảo luận về các nỗ lực trung gian hòa giải tại cuộc gặp ở Tehran giữa Tổng thống Iran và người đứng đầu quân đội Pakistan.

Trong bản tin gửi khách hàng, ông Dennis Kissler, Phó Chủ tịch cấp cao phụ trách giao dịch tại BOK Financial, cho biết giá dầu kỳ hạn biến động quanh mức tham chiếu trong phiên sáng, nhưng thấp hơn đáng kể so với mức cao ghi nhận qua đêm.

Điện Kremlin cho biết, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đồng ý nối lại các cuộc đàm phán hòa bình với Ukraine do Mỹ làm trung gian ngay trong tháng tới.

Thông báo được đưa ra sau cuộc gặp giữa ông Putin và đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff, trong bối cảnh Mỹ tiếp tục thúc đẩy nỗ lực chấm dứt cuộc xung đột tại Ukraine.

Ông Kissler nhận định các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Nga nhằm đạt được thỏa thuận hòa bình cho Ukraine gần đây đã gây sức ép giảm giá dầu, khi tiến trình này dường như đang có tiến triển, ít nhất là ở thời điểm hiện tại.

Theo ông, một thỏa thuận hòa bình giữa Nga và Ukraine có thể giúp khơi thông nguồn cung dầu diesel toàn cầu vốn đang khan hiếm. Tình trạng thiếu hụt này là một trong những yếu tố chính thúc đẩy giá dầu tăng trong những tuần gần đây.

Ngày 21/10, Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi nói với tờ Financial Times rằng nước này đã chuẩn bị đầy đủ để tự vệ.

Trong khi đó, Tổng thống Masoud Pezeshkian nói với truyền thông nhà nước rằng Mỹ không thể kỳ vọng Iran đối thoại trong khi vẫn phong tỏa và đe dọa nước này.

Dữ liệu của công ty phân tích thị trường hàng hóa Kpler cho thấy ít nhất 18 vụ tấn công nhằm vào tàu thuyền đã được ghi nhận trong hai tuần qua.

Các nhà phân tích của LSEG cảnh báo Iran đang nhắm mục tiêu vào các tàu chở dầu ở những khu vực nằm xa eo biển Hormuz, kéo dài tới vịnh Oman. Diễn biến này đe dọa hoạt động bốc xếp dầu thô tại khu vực Vùng Vịnh, cũng như hoạt động chuyển dầu giữa các tàu nhằm phục vụ việc vận chuyển dầu từ khu vực này.

Bộ Năng lượng Mỹ ngày 21/10 cho biết chính quyền Tổng thống Donald Trump đang đề nghị cho vay một lượng dầu sưởi tương đương gần 1/3 kho dự trữ khẩn cấp 1 triệu thùng của nước này.

Động thái nhằm kiềm chế giá nhiên liệu tăng mạnh do tình trạng thiếu dầu diesel liên quan đến các cuộc xung đột tại Iran và Ukraine.

Cũng trong ngày 21/10, Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho biết, lượng dầu thô dự trữ của nước này trong tuần trước (kết thúc ngày 16/10) giảm 3,06 triệu thùng, xuống còn 412,5 triệu thùng.

Mức giảm này lớn hơn nhiều so với dự báo giảm 820.000 thùng của các nhà phân tích.

Tuy nhiên, lượng dự trữ các sản phẩm chưng cất, bao gồm dầu diesel và dầu sưởi, lại tăng 1,68 triệu thùng trong tuần, lên 104,3 triệu thùng. Trước đó, các nhà phân tích dự báo lượng dự trữ này giảm 1,16 triệu thùng./.

Thỏa thuận diesel Mỹ-Nga khó kéo giá nhiên liệu toàn cầu đi xuống Nga hiện chỉ sản xuất khoảng 1,4 triệu thùng/ngày, riêng nhu cầu trong nước đã chiếm khoảng 1,2 triệu thùng. Vì vậy, lượng còn dư để xuất khẩu rất ít.