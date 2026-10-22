Chính trị

Quan hệ Việt Nam-Vương quốc Bỉ phát triển tốt đẹp

Chuyến thăm chính thức Vương quốc Bỉ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm góp phần đưa quan hệ Việt Nam-Bỉ lên tầm cao mới, tạo đột phá trong hợp tác trên các lĩnh vực có thế mạnh của hai nước.

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Nhận lời mời của Thủ tướng Vương quốc Bỉ Bart De Wever, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm cùng Phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Vương quốc Bỉ tháng 10/2026.

Chuyến thăm chính thức Bỉ diễn ra vào thời điểm quan hệ hai nước đang có nền tảng thuận lợi sau hơn 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1973-2026) và 8 năm triển khai khuôn khổ Đối tác chiến lược về nông nghiệp (2018-2026) với sự tin cậy chính trị cao, hiểu biết và gắn kết ngày càng sâu sắc.

Chuyến thăm góp phần đưa quan hệ Việt Nam-Bỉ lên tầm cao mới, tạo đột phá trong hợp tác trên các lĩnh vực có thế mạnh của hai nước./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Thủ tướng Bỉ Bart De Wever #Tổng Bí thư-Chủ tịch nước Tô Lâm #Việt Nam Bỉ Bỉ
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