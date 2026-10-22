Bộ trưởng Lê Hoài Trung gặp Đại diện EU về chính sách đối ngoại và an ninh

Ngày 21/10, tại Brussels, Bỉ, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Liên minh châu Âu (EU) của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã có cuộc gặp với Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu, Đại diện cấp cao EU về chính sách đối ngoại và an ninh Kaja Kallas.

Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, tại cuộc gặp, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung cảm ơn sự phối hợp chặt chẽ, tích cực và hiệu quả của Đại diện cấp cao Kaja Kallas và Cơ quan Đối ngoại châu Âu (EEAS) trong quá trình chuẩn bị, thu xếp chuyến thăm chính thức EU của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; nhấn mạnh chuyến thăm có ý nghĩa lịch sử, thể hiện mức độ tin cậy chính trị ngày càng sâu sắc, cũng như cam kết mạnh mẽ của hai bên trong việc đưa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-EU lên tầm cao mới, ngày càng thực chất và hiệu quả.

Về phần mình, Đại diện cấp cao Kaja Kallas đánh giá cao ý nghĩa và tầm quan trọng của chuyến thăm, khẳng định EU coi trọng quan hệ với Việt Nam, một đối tác ưu tiên của EU tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương; đánh giá cao những thành tựu phát triển, vai trò và vị thế ngày càng tăng của Việt Nam tại khu vực và trên trường quốc tế.

Bà Kaja Kallas nhấn mạnh Việt Nam và EU chia sẻ nhiều quan điểm và lợi ích trong việc thúc đẩy chủ nghĩa đa phương, duy trì trật tự quốc tế dựa trên luật lệ, ủng hộ thương mại tự do, bảo đảm an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không, giải quyết hòa bình các tranh chấp trên cơ sở luật pháp quốc tế.

Hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường phối hợp giữa Bộ Ngoại giao Việt Nam và EEAS nhằm thúc đẩy triển khai hiệu quả quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-EU; duy trì trao đổi đoàn, tiếp xúc và tham vấn thường xuyên ở các cấp, phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có, đồng thời tích cực rà soát, đôn đốc thực hiện các thỏa thuận và cam kết của lãnh đạo cấp cao hai bên, nhất là những kết quả đạt được trong chuyến thăm lần này của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đánh giá cao Chiến lược hợp tác của EU tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, khẳng định Việt Nam sẵn sàng tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, thúc đẩy quan hệ ASEAN-EU phát triển sâu rộng, thực chất và hiệu quả, góp phần tăng cường kết nối giữa hai khu vực, thúc đẩy hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển bền vững.

Hai bên nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, phát huy những điểm tương đồng về lợi ích và quan điểm, tăng cường hợp tác trong các vấn đề an ninh truyền thống và phi truyền thống, ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN, đề cao Hiến chương Liên hợp quốc, luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982)./.

Việt Nam-EU: Nâng tầm quan hệ, mở rộng hợp tác Hơn 35 năm kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao, Việt Nam-EU đã xây dựng mối quan hệ vững chắc, toàn diện và ngày càng sâu rộng, bao trùm hầu hết các lĩnh vực.