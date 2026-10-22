Việt Nam thúc đẩy hợp tác toàn diện với Uruguay

Từ ngày 20 đến ngày 21/10, Đại sứ Việt Nam tại Argentina kiêm nhiệm Uruguay, bà Ngô Minh Nguyệt, đã có chuyến công tác tại Uruguay nhằm thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác song phương, tăng cường kết nối giữa cơ quan lập pháp, chính quyền địa phương và các lực lượng chính trị hai nước, đồng thời mở rộng hợp tác kinh tế, thương mại trong bối cảnh Việt Nam và Khối Thị trường chung Nam Mỹ (Mercosur) đang đàm phán Hiệp định Thương mại ưu đãi (PTA).

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ, trong khuôn khổ chuyến công tác, Đại sứ Ngô Minh Nguyệt đã có cuộc gặp với Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Uruguay-Việt Nam, do Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Uruguay, ông Sebastian Da Silva, làm trưởng đoàn, và tham dự Tọa đàm mở về quan hệ song phương tại Quốc hội Uruguay.

Phát biểu tại buổi làm việc, thượng nghị sĩ Sebastian Da Silva chúc mừng những thành tựu phát triển kinh tế và xã hội của Việt Nam, đồng thời khẳng định Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Uruguay-Việt Nam sẽ nỗ lực thúc đẩy hợp tác nghị viện giữa hai nước, góp phần củng cố mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị và hợp tác trên mọi lĩnh vực giữa hai quốc gia.

Tại các cuộc trao đổi, Đại sứ Ngô Minh Nguyệt nhấn mạnh Việt Nam và Uruguay có mối quan hệ hữu nghị truyền thống, được xây dựng trên nền tảng tôn trọng lẫn nhau, đoàn kết và hợp tác cùng có lợi.

Hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 11/8/1993. Trong hơn 3 thập kỷ qua, quan hệ song phương không ngừng được củng cố và mở rộng trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, thương mại và phối hợp tại các diễn đàn đa phương.

Đại sứ Ngô Minh Nguyệt phát biểu tại Tọa đàm mở về quan hệ Việt Nam-Uruguay do Nhóm nghị sỹ hữu nghị Uruguay-Việt Nam tổ chức, với sự tham dự của nhiều nghị sỹ, sinh viên và học giả quốc gia Nam Mỹ. (Ảnh: Diệu Hương/TTXVN)

Hai bên duy trì trao đổi đoàn thường xuyên, đồng thời phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác, trong đó có Ủy ban hỗn hợp về Hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư.

Việt Nam và Uruguay cũng tăng cường phối hợp tại Liên hợp quốc, Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) và Diễn đàn Hợp tác Đông Á-Mỹ Latinh (FEALAC).

Đại sứ Ngô Minh Nguyệt cảm ơn sự ủng hộ và tình đoàn kết mà nhân dân Uruguay dành cho Việt Nam trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc trước đây, cũng như trong công cuộc phát triển đất nước hiện nay, đồng thời đánh giá cao những đóng góp của các nghị sĩ Uruguay trong việc thúc đẩy quan hệ giữa hai nước.

Đại sứ Ngô Minh Nguyệt mong muốn Nhóm Nghị sĩ hữu nghị tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, tăng cường trao đổi đoàn, hợp tác nghị viện, chia sẻ kinh nghiệm lập pháp và phối hợp tại các diễn đàn khu vực, quốc tế.

Hợp tác kinh tế, thương mại tiếp tục là một trong những trụ cột quan trọng của quan hệ giữa hai nước.

Theo số liệu được Đại sứ Ngô Minh Nguyệt nêu tại Tọa đàm mở về quan hệ song phương, kim ngạch thương mại Việt Nam-Uruguay năm 2025 vượt 268 triệu USD, tăng 58,4% so với năm trước.

Trong 6 tháng đầu năm nay, con số này đạt 148 triệu USD, tăng 21,8% so với cùng kỳ năm 2025. Cơ cấu hàng hóa xuất nhập khẩu giữa hai nước có tính bổ trợ cao: Việt Nam cung cấp các mặt hàng công nghiệp, điện tử và tiêu dùng, trong khi Uruguay có thế mạnh về nguyên liệu và nông sản.

Triển vọng đàm phán Hiệp định Thương mại ưu đãi (PTA) giữa Việt Nam và Khối Thị trường chung Nam Mỹ (Mercosur) là một trong những nội dung trọng tâm được Đại sứ Ngô Minh Nguyệt đề cập.

Đại sứ Ngô Minh Nguyệt chụp ảnh lưu niệm cùng đại diện Nhóm nghị sỹ hữu nghị Uruguay-Việt Nam tại Quốc hội Uruguay. (Ảnh: Diệu Hương/TTXVN)

Vòng đàm phán đầu tiên giữa Việt Nam và Mercosur đã diễn ra tại Buenos Aires (Argentina) từ ngày 24-28/8 vừa qua. Với hơn 270 triệu dân và tổng sản phẩm quốc nội (GDP) vượt 2.000 tỷ USD, Mercosur là thị trường có ý nghĩa quan trọng đối với Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực nông sản và nguyên liệu.

Đại sứ Ngô Minh Nguyệt cho rằng hai bên có cơ cấu kinh tế bổ trợ lẫn nhau, do đó việc tiến tới ký kết PTA sẽ góp phần giảm chi phí thương mại, đa dạng hóa nguồn cung, mở rộng thị trường và tăng khả năng ứng phó trước những biến động của kinh tế thế giới.

Đại sứ Ngô Minh Nguyệt cũng khẳng định Việt Nam ủng hộ Uruguay gia nhập Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).

Là thành viên sáng lập và đảm nhiệm cương vị Chủ tịch CPTPP năm 2026, Việt Nam sẵn sàng phối hợp chặt chẽ với Uruguay, hỗ trợ nước này hoàn tất tiến trình gia nhập, qua đó mở rộng cơ hội tiếp cận thị trường, thu hút đầu tư và tăng cường liên kết kinh tế với khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Trong khuôn khổ chuyến công tác, Đại sứ Ngô Minh Nguyệt cũng làm việc với quyền Thị trưởng thủ đô Montevideo, ông Justo Onandi, cùng đại diện các cơ quan chức năng địa phương, nhằm trao đổi về khả năng mở rộng hợp tác giữa hai bên.

Montevideo và Thành phố Hồ Chí Minh đã ký thỏa thuận kết nghĩa vào tháng 4/2023, tạo cơ sở thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực thương mại, du lịch, khoa học-công nghệ và giao lưu nhân dân. Cuộc làm việc góp phần thúc đẩy triển khai các nội dung hợp tác cấp địa phương, phát huy tiềm năng và thế mạnh của hai thành phố.

Đại sứ Ngô Minh Nguyệt và cựu Phó Tổng thống Uruguay, phu nhân cố Tổng thống José Mujica, Lucía Topolansky, chụp ảnh tại nhà riêng của bà. (Ảnh: Diệu Hương/TTXVN)

Nhân dịp này, Đại sứ Ngô Minh Nguyệt đã đến thăm và chào xã giao bà Lucía Topolansky, cựu Phó Tổng thống Uruguay, phu nhân cố Tổng thống José Mujica.

Bà Lucía Topolansky bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với truyền thống đấu tranh kiên cường của nhân dân Việt Nam vì độc lập, tự do, cũng như những thành tựu nổi bật của Việt Nam trong phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế.

Là một trong những nhân vật có ảnh hưởng của Phong trào Tham gia Nhân dân (MPP), lực lượng chính trị cánh tả giữ vai trò quan trọng trong liên minh Mặt trận Mở rộng (FA) tại Uruguay, bà Lucía Topolansky xúc động nhớ lại thời gian bị giam cầm và khoảnh khắc nhận được tin miền Nam Việt Nam hoàn toàn giải phóng ngày 30/4/1975.

Bà nhấn mạnh tin thắng lợi của nhân dân Việt Nam khi đó đã trở thành nguồn cổ vũ, động viên tinh thần to lớn đối với những chiến sĩ cộng sản Uruguay đang bị giam giữ, tiếp thêm niềm tin và ý chí đấu tranh cho lý tưởng cách mạng.

Về phần mình, Đại sứ Ngô Minh Nguyệt khẳng định nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình đoàn kết và sự ủng hộ quý báu của các lực lượng tiến bộ tại Uruguay đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây, cũng như công cuộc xây dựng và phát triển đất nước hiện nay.

Đại sứ đồng thời bày tỏ sự trân trọng đối với cố Tổng thống José Mujica và bà Lucía Topolansky, những đại diện tiêu biểu của phong trào cánh tả Uruguay, đã dành nhiều tâm huyết cho sự nghiệp đấu tranh vì hòa bình, công bằng xã hội, hạnh phúc và cuộc sống ấm no của nhân dân.

Đại sứ Ngô Minh Nguyệt bày tỏ mong muốn bà Lucía Topolansky và các lãnh đạo MPP tiếp tục góp phần củng cố sự hiểu biết giữa hai dân tộc, mở rộng hợp tác thực chất và đưa quan hệ hữu nghị Việt Nam-Uruguay phát triển sâu rộng, hiệu quả hơn trong thời gian tới./.