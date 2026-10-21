Khánh Hòa mở rộng cửa đón khách quốc tế, khẳng định vị thế du lịch biển

Với định hướng phát triển thị trường khách quốc tế có trọng tâm, trọng điểm, gắn với mở rộng kết nối hàng không, đa dạng hóa sản phẩm và nâng cao chất lượng dịch vụ, Khánh Hòa đang từng bước khẳng định sức hút của điểm đến du lịch biển.

Trên nền tảng tăng trưởng tích cực, địa phương đặt mục tiêu trở thành trung tâm dịch vụ, du lịch biển quốc tế, đồng thời nâng cao giá trị đóng góp của ngành du lịch vào phát triển kinh tế.

Mở rộng thị trường, gia tăng sức hút điểm đến

Khánh Hòa xác định phát triển thị trường khách du lịch quốc tế là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và củng cố vị thế trên bản đồ du lịch khu vực.

Thay vì mở rộng thị trường theo chiều rộng, tỉnh tập trung duy trì các thị trường truyền thống, đồng thời khai thác những thị trường có tiềm năng tăng trưởng, hướng đến thu hút nhóm khách có mức chi tiêu cao, thời gian lưu trú dài và khả năng quay trở lại lớn.

Theo định hướng của Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa, các thị trường trọng điểm, truyền thống như Nga, Cộng đồng các quốc gia độc lập (CIS), Trung Quốc, Hàn Quốc tiếp tục được ưu tiên phục hồi, duy trì và mở rộng.

Song song với việc củng cố thị trường truyền thống, Khánh Hòa chú trọng khai thác các thị trường tăng trưởng tiềm năng như các nước ASEAN, Tây Âu, Úc, Ấn Độ và Trung Đông.

Việc mở rộng thị trường được triển khai thông qua các chương trình xúc tiến phù hợp với đặc điểm, nhu cầu của từng nhóm khách; phát triển sản phẩm chuyên biệt và tăng cường kết nối hàng không quốc tế.

Định hướng này cho thấy nỗ lực chuyển từ mục tiêu gia tăng số lượng khách sang nâng cao chất lượng tăng trưởng du lịch. Việc đa dạng hóa nguồn khách không chỉ giúp địa phương giảm sự phụ thuộc vào một số thị trường nhất định mà còn tạo điều kiện phát triển các dịch vụ có giá trị gia tăng cao, kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng mức chi tiêu của du khách.

Du khách Nga tại bãi biển Nha Trang. (Ảnh: Phan Sáu/TTXVN)

Theo ông Nguyễn Long Biên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa, địa phương chú trọng phát triển, làm mới và đa dạng hóa sản phẩm du lịch trên cơ sở khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế cạnh tranh; đồng thời gắn phát triển du lịch với bảo tồn, phát huy giá trị tài nguyên thiên nhiên, di sản và bản sắc văn hóa địa phương. Các sản phẩm cần đáp ứng nhu cầu của từng thị trường quốc tế và từng phân khúc khách, qua đó nâng cao sức hấp dẫn cũng như khả năng cạnh tranh của điểm đến.

Trong định hướng này, các dòng sản phẩm có giá trị gia tăng cao được ưu tiên phát triển, gồm nghỉ dưỡng biển cao cấp, du lịch chăm sóc sức khỏe (wellness), golf, du lịch kết hợp hội nghị, hội thảo, triển lãm và sự kiện (MICE), du lịch tàu biển (cruise), du lịch cưới (destination wedding) và các sản phẩm, dịch vụ đáp ứng tiêu chuẩn Halal.

Việc phát triển đồng bộ các dòng sản phẩm sẽ mở rộng khả năng tiếp cận những nhóm khách có nhu cầu và mức chi tiêu khác nhau.

Đáng chú ý, phát triển sản phẩm không chỉ dựa vào lợi thế biển, đảo mà còn cần khai thác hài hòa các giá trị văn hóa, cảnh quan và bản sắc địa phương. Đây là cơ sở để Khánh Hòa hình thành hệ sinh thái du lịch đa dạng, tăng sức cạnh tranh và xây dựng hình ảnh điểm đến có khả năng đáp ứng nhu cầu ngày càng phong phú của du khách quốc tế.

Tăng trưởng tích cực, tạo nền tảng phát triển

Những định hướng mở rộng thị trường và đa dạng hóa sản phẩm đang được triển khai trong bối cảnh du lịch Khánh Hòa ghi nhận kết quả tăng trưởng tích cực.

Trong 9 tháng năm 2026, tổng lượt khách du lịch đến tỉnh đạt hơn 20,4 triệu lượt, tăng hơn 45% so với cùng kỳ và đạt hơn 110% kịch bản tăng trưởng. Trong đó, khách quốc tế đạt hơn 7,1 triệu lượt, tăng hơn 69%. Tổng doanh thu du lịch ước đạt gần 68.000 tỷ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ.

Kết quả trên phản ánh sức hút của điểm đến Khánh Hòa cũng như hiệu quả bước đầu từ các hoạt động kết nối thị trường, phát triển sản phẩm và tổ chức sự kiện. Đặc biệt, việc mở rộng mạng lưới đường bay góp phần tạo thuận lợi cho du khách quốc tế tiếp cận địa phương, tăng khả năng kết nối Khánh Hòa với các thị trường nguồn.

Trong 9 tháng năm 2026, tỉnh đã khai thác thêm hai đường bay quốc tế Bangkok-Cam Ranh và Minsk-Cam Ranh, cùng hai đường bay nội địa Phú Quốc-Cam Ranh và Đồng Hới-Cam Ranh.

Bên cạnh đường hàng không, du lịch tàu biển tiếp tục là một kênh quan trọng để Khánh Hòa thu hút khách quốc tế. Trong kỳ, địa phương đón 38 chuyến tàu biển quốc tế cập cảng, với hơn 60.000 lượt du khách lên bờ tham quan.

Các sự kiện quy mô lớn cũng góp phần tăng cường quảng bá hình ảnh Khánh Hòa. Trong 9 tháng, tỉnh tổ chức thành công nhiều hoạt động nổi bật như Festival Biển 2026, Chung kết Miss World lần thứ 73 và các giải thể thao quốc tế. Thông qua những sự kiện này, địa phương có thêm cơ hội tiếp cận công chúng quốc tế, giới thiệu cảnh quan, dịch vụ và năng lực tổ chức các hoạt động du lịch, văn hóa, thể thao quy mô lớn.

Tuy nhiên, để duy trì đà tăng trưởng và chuyển hóa lượng khách thành giá trị kinh tế bền vững, Khánh Hòa cần tiếp tục chú trọng chất lượng dịch vụ, năng lực phục vụ và mức độ đa dạng của sản phẩm. Việc mở rộng kết nối hàng không cần đi cùng hoạt động xúc tiến tại thị trường nguồn; trong khi hệ thống lưu trú, vận chuyển, vui chơi giải trí và các dịch vụ bổ trợ phải đáp ứng tốt hơn nhu cầu của từng phân khúc khách.

Đồng thời, bảo tồn tài nguyên thiên nhiên, gìn giữ giá trị văn hóa và nâng cao chất lượng môi trường du lịch là những yêu cầu quan trọng đối với một điểm đến biển quốc tế.

Hướng tới trung tâm du lịch biển quốc tế

Nhằm tạo khuôn khổ phát triển dài hạn cho ngành du lịch, tỉnh Khánh Hòa đã ban hành chiến lược phát triển du lịch giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Chiến lược xác định mục tiêu đưa Khánh Hòa trở thành trung tâm dịch vụ, du lịch biển quốc tế, thuộc nhóm 5 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước về phát triển du lịch; từng bước củng cố vị thế là điểm đến tiêu biểu của khu vực Đông Nam Á với thương hiệu dễ nhận diện và hệ sinh thái du lịch thống nhất.

Đến năm 2030, Khánh Hòa đặt mục tiêu có khoảng 100.000 phòng lưu trú du lịch, trong đó 75% đạt chuẩn 3-5 sao. Tổng thu từ khách du lịch phấn đấu đạt 9 tỷ USD, đóng góp vào GRDP đạt 20%.

Đoàn xe hoa rực rỡ sắc màu diễu hành trên tuyến đường ven biển Nha Trang trong đêm Carnival. (Ảnh: Đặng Tuấn/TTXVN)

Tỉnh hướng tới đón 33 triệu lượt khách lưu trú, trong đó khách quốc tế chiếm 40-45%; thời gian lưu trú bình quân đạt 4-5 ngày mỗi khách, mức chi tiêu tăng 1,5-2 lần so với năm 2025. Ngành du lịch dự kiến tạo việc làm cho hơn 300.000 lao động.

Các mục tiêu này đặt ra yêu cầu phát triển đồng bộ cả về quy mô, chất lượng và hiệu quả hoạt động du lịch. Việc gia tăng số lượng phòng lưu trú cần gắn với nâng cấp chất lượng dịch vụ, phát triển nguồn nhân lực và đa dạng hóa các hoạt động trải nghiệm. Cùng với đó, thu hút khách quốc tế phải đi đôi với kéo dài thời gian lưu trú, gia tăng chi tiêu và mở rộng cơ hội việc làm cho người dân địa phương.

Để hiện thực hóa mục tiêu trở thành trung tâm du lịch biển quốc tế, Khánh Hòa cần tiếp tục hoàn thiện hệ thống kết nối giao thông, nâng cao chất lượng hạ tầng du lịch và tăng cường liên kết giữa các doanh nghiệp lữ hành, cơ sở lưu trú, đơn vị vận chuyển cùng các nhà cung cấp dịch vụ. Hoạt động xúc tiến cũng cần được triển khai theo hướng chuyên nghiệp, có trọng tâm, gắn với đặc điểm của từng thị trường và lợi thế riêng của địa phương.

Về dài hạn, chiến lược đặt tầm nhìn đến năm 2045, đưa du lịch Khánh Hòa trở thành một trong những điểm đến du lịch biển hàng đầu châu Á, được nhận diện trên phạm vi toàn cầu. Tỉnh định hướng phát triển mạnh các sản phẩm, dịch vụ có giá trị gia tăng cao, đồng thời nâng tỷ trọng ngành dịch vụ trong cơ cấu kinh tế.

Với nền tảng tài nguyên biển, đảo, kết quả tăng trưởng khách quốc tế và định hướng phát triển dài hạn, Khánh Hòa đang từng bước tạo dựng các điều kiện để nâng tầm vị thế du lịch.

Trọng tâm trong giai đoạn tới không chỉ là mở rộng thị trường, gia tăng lượng khách mà còn xây dựng hệ sinh thái dịch vụ chất lượng cao, khai thác hiệu quả lợi thế địa phương và bảo đảm phát triển bền vững. Đây sẽ là cơ sở để tỉnh tiến gần hơn mục tiêu trở thành trung tâm du lịch biển quốc tế, có sức cạnh tranh trong khu vực và trên thị trường toàn cầu./.

Khánh Hòa hướng tới mục tiêu thu 9 tỷ USD từ du lịch vào năm 2030 Khánh Hòa đặt mục tiêu đến 2030 đón khoảng 33 triệu lượt khách, trong đó tập trung mở rộng thị trường khách quốc tế, tăng kết nối hàng không, nâng chất lượng dịch vụ và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ.