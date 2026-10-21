Đưa Lai Châu trở thành điểm đến hấp dẫn ở trung du và miền núi phía Bắc

Theo kế hoạch của Ủy ban Nhân dân tỉnh Lai Châu về phát triển du lịch, tỉnh đặt mục tiêu đến năm 2030 đón 2,3 triệu lượt khách, tổng doanh thu du lịch đạt 2.700 tỷ đồng.

Cùng với đó, tỉnh duy trì, nâng cao chất lượng 25 khu, điểm du lịch đã được công nhận, phát triển ít nhất 6 điểm bản du lịch cộng đồng, tạo việc làm cho 9.500 lao động.

Đến năm 2035, Lai Châu phấn đấu đón trên 3 triệu lượt khách du lịch.

Để thực hiện mục tiêu, tỉnh tập trung triển khai 9 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, trong đó có việc phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, tăng cường kết nối, ưu tiên giao thông đến các khu, điểm du lịch trọng điểm; nâng cấp cơ sở vật chất, dịch vụ và hệ thống lưu trú phục vụ du khách.

Tỉnh phát triển thị trường và sản phẩm du lịch chất lượng cao, đặc sắc, khác biệt, tập trung vào du lịch cộng đồng, nông nghiệp, dược liệu, sâm Lai Châu, chè, mắc ca, văn hóa các dân tộc, sinh thái, nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe, thể thao mạo hiểm và các sản phẩm bổ trợ.

Cùng với đó, tỉnh đổi mới xúc tiến, quảng bá, xây dựng thương hiệu và tăng cường liên kết, hợp tác phát triển du lịch; đẩy mạnh quảng bá thương hiệu “Lai Châu - Kỳ vĩ và bản sắc," mở rộng thị trường và kết nối tour, tuyến liên tỉnh, liên vùng, quốc tế.

Lai Châu cũng đề ra giải pháp phát triển du lịch thông minh, cơ sở dữ liệu, bản đồ số, trợ lý du lịch ảo ứng dụng trí tuệ nhân tạo và các tiện ích hỗ trợ du khách; đổi mới phương thức quản trị du lịch, nâng cao chất lượng điểm đến xanh, thông minh, an toàn, bền vững.

Tỉnh gắn phát triển du lịch với bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa và bảo vệ tài nguyên, gìn giữ bản sắc văn hóa các dân tộc, di sản, cảnh quan thiên nhiên và môi trường; bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp, cộng đồng và du khách.

Việc triển khai đồng bộ các giải pháp là cơ sở để Lai Châu khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế, nâng cao chất lượng sản phẩm và sức cạnh tranh của du lịch; từng bước xây dựng Lai Châu trở thành điểm đến hấp dẫn của vùng trung du và miền núi phía Bắc.

Khách du lịch trải nghiệm bay dù lượn tại bản du lịch cộng đồng Sì Thâu Chải (Lai Châu). Ảnh: TTXVN phát

Trong 9 tháng năm 2026, du lịch Lai Châu tiếp tục ghi nhận những kết quả tích cực, với ước tính 1.524.659 lượt khách, đạt 94,8% kế hoạch năm. Tổng thu từ hoạt động du lịch đạt khoảng 1.332,33 tỷ đồng, tương đương 101,4% kế hoạch cả năm.

Phát huy lợi thế về địa hình, khí hậu, cảnh quan thiên nhiên cùng bản sắc văn hóa phong phú, Lai Châu đang từng bước đa dạng hóa các sản phẩm du lịch, kết hợp nghỉ dưỡng, khám phá thiên nhiên, du lịch cộng đồng và trải nghiệm văn hóa bản địa.

Đến nay, tỉnh đã xây dựng được nhiều sản phẩm du lịch có sức hấp dẫn, từng bước khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch Việt Nam, tiêu biểu như Khu du lịch Cầu kính Rồng Mây, Khu du lịch Cổng trời Ô Quy Hồ, các bản du lịch cộng đồng Sin Suối Hồ, Lao Chải, Sì Thâu Chải, chợ phiên San Thàng và hành trình chinh phục đỉnh Pu Ta Leng vào mùa hoa đỗ quyên.

Thiếu nữ Mông với trang phục truyền thống nổi bật vui chơi tại bản du lịch Sin Suối Hồ (Lai Châu). (Ảnh: Nguyễn Oanh/TTXVN)

Du lịch cộng đồng tiếp tục tạo dấu ấn riêng, góp phần quảng bá hình ảnh và văn hóa các dân tộc Lai Châu đến với du khách.

Bản Sin Suối Hồ từng được trao Giải thưởng Du lịch cộng đồng ASEAN năm 2023, tiếp đó được vinh danh tại Giải thưởng Du lịch Việt Nam năm 2025 ở hạng mục “Điểm du lịch cộng đồng tốt nhất."

Năm 2026, bản du lịch cộng đồng Lao Chải tiếp tục được ghi nhận khi nhận Giải thưởng VITA Awards ở hạng mục “Điểm đến có sản phẩm du lịch có nội hàm văn hóa sâu sắc," qua đó khẳng định sức hút của những điểm đến gắn phát triển du lịch với việc phát huy các giá trị văn hóa bản địa./.

Lao Chải - Điểm sáng phát triển du lịch cộng đồng ở Lai Châu Nằm ở độ cao khoảng 1.200m so với mực nước biển, cách trung tâm tỉnh Lai Châu khoảng 18km, bản Lao Chải (xã Khun Há) đang trở thành điểm sáng của du lịch cộng đồng vùng Tây Bắc.