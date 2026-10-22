Đà Nẵng đưa tinh hoa ẩm thực xứ Quảng lên bản đồ số

Ẩm thực là một trong những yếu tố tạo nên sức hấp dẫn của du lịch Đà Nẵng. Những món ăn truyền thống không chỉ mang hương vị đặc trưng mà còn chứa đựng những câu chuyện về văn hóa, con người và vùng đất, để lại nhiều ấn tượng cho du khách.

Hiện nay, Đà Nẵng đang từng bước xây dựng hệ sinh thái ẩm thực số trên các nền tảng thương mại điện tử và dịch vụ trực tuyến. Việc đưa các giá trị ẩm thực lên không gian số mở ra cơ hội quảng bá, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch và kinh tế địa phương.

Xây dựng Bản đồ ẩm thực số

Bản đồ ẩm thực số (Food Map) tích hợp trên ứng dụng di động, định vị hơn 200 gian hàng tiêu biểu tại sự kiện Lễ hội Đà Nẵng Food Tour 2026 vừa qua đã kết nối rộng khắp với mạng lưới các đơn vị kinh doanh dịch vụ ăn uống uy tín trên toàn địa bàn thành phố. Với một vài thao tác trên điện thoại di động, du khách có thể tiếp cận hệ sinh thái ẩm thực Đà Nẵng.

Lần đầu đến Đà Nẵng và thưởng thức các món ăn đặc trưng của địa phương như bánh tráng cuốn thịt heo, nem nướng, mì Quảng, chị Nguyễn Thị Minh Huyền, du khách đến từ Hà Nội chia sẻ, các món ăn nơi đây có hương vị đặc trưng, cuốn hút.

Theo chị, việc những món ngon này được đưa lên nền tảng GrabFood giúp du khách dễ dàng khám phá và thưởng thức. Đây cũng là cách làm sáng tạo để gắn ẩm thực với hành trình tham quan, trải nghiệm của du khách.

Mới đây, mô hình “Chợ Cồn chuyển đổi số” cũng chính thức được khởi động. Grab phối hợp với Ban Quản lý chợ Cồn hướng dẫn tiểu thương mở gian hàng trên GrabFood, GrabMart, quản lý đơn hàng, thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt và tham gia các chương trình quảng bá trực tuyến.

Bên cạnh hoạt động bán hàng, chương trình còn chú trọng trang bị kỹ năng số cho các hộ kinh doanh, từ xây dựng thông tin sản phẩm, xác định giá bán đến lựa chọn khối lượng đóng gói phù hợp.

Chị Huỳnh Thị Xuân Mai, tiểu thương kinh doanh ẩm thực tại chợ Cồn cho biết, khi đặc sản Đà Nẵng được đưa lên không gian số, vượt ra khỏi phạm vi chợ truyền thống, nhiều du khách sẽ biết đến hơn. Khách hàng có thể đặt nhiều món trong cùng một đơn hàng. Các mã giảm giá và hoạt động quảng cáo trên ứng dụng cũng góp phần đưa món ngon Đà Nẵng đến gần hơn với du khách.

Du khách có thể tiếp cận toàn bộ hệ sinh thái ẩm thực Đà Nẵng chỉ bằng một vài thao tác trên điện thoại di động. (Ảnh: Mỹ Hà/TTXVN)

Theo ông Mã Tuấn Trọng, Giám đốc điều hành Grab Việt Nam, chương trình sẽ giúp tiểu thương, hộ kinh doanh nhanh chóng tiếp cận công nghệ, mở rộng kênh bán hàng. Qua đó, các sản phẩm và món ăn đặc trưng của Đà Nẵng có thêm cơ hội tiếp cận người dân, du khách, góp phần quảng bá điểm đến và thúc đẩy kinh tế địa phương.

Nhằm kích cầu mua sắm, nhiều chương trình ưu đãi đối với sản phẩm OCOP và đặc sản địa phương sẽ được triển khai trên nền tảng Grab. Sau giai đoạn đầu, thành phố Đà Nẵng và Grab sẽ đánh giá hiệu quả kinh doanh, sản lượng bán ra và phản hồi của người tiêu dùng để tiếp tục hoàn thiện, hướng tới nhân rộng mô hình tại các khu vực tập trung đông hộ kinh doanh khác trên địa bàn thành phố.

Gia tăng trải nghiệm ẩm thực cho du khách

Theo báo cáo của Trung tâm Xúc tiến du lịch Đà Nẵng, ngành du lịch thành phố đang triển khai hệ sinh thái du lịch số đa nền tảng nhằm phục vụ công tác quảng bá, cung cấp thông tin, hướng dẫn và hỗ trợ du khách. Bản đồ ẩm thực số Du lịch Đà Nẵng được ngành du lịch thành phố phối hợp với ShopeeFood triển khai, giúp du khách tra cứu, khám phá và tiếp cận các trải nghiệm ẩm thực địa phương trên nền tảng số.

Việc kết hợp công nghệ với ẩm thực truyền thống cho thấy sự thích ứng với xu hướng tiêu dùng mới, góp phần lan tỏa giá trị ẩm thực xứ Quảng, hướng tới xây dựng Đà Nẵng trở thành điểm đến thông minh, giàu bản sắc.

Nhằm kết nối hoạt động kinh doanh ẩm thực với quảng bá du lịch và trải nghiệm văn hóa địa phương, thành phố Đà Nẵng định hướng hợp tác với Công ty Cổ phần Foody (ShopeeFood) để thúc đẩy chuyển đổi số, nâng cao năng lực cạnh tranh cho các hộ kinh doanh và quảng bá du lịch ẩm thực.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi nhấn mạnh, việc quảng bá ẩm thực trên nền tảng số cần gắn với quảng bá thương hiệu điểm đến và gìn giữ văn hóa địa phương.

Đối với Bản đồ ẩm thực số, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có nhiệm vụ nghiên cứu, xây dựng bộ tiêu chí tuyển chọn các cơ sở ẩm thực tiêu biểu; thẩm định kỹ thông tin, câu chuyện thương hiệu và nội dung quảng bá về văn hóa, di sản trước khi đưa lên bản đồ và ứng dụng. Đồng thời, bản đồ cần được kết nối với các ứng dụng du lịch thông minh của thành phố, chương trình kích cầu và các chuỗi sự kiện, lễ hội; phối hợp nâng tầm Lễ hội Đà Nẵng Food Tour theo hướng quốc tế.

Một trong những điểm nhấn của bản đồ số là tính minh bạch. Dữ liệu chi tiết về nguồn gốc, xuất xứ của nông sản và đặc sản vùng miền được đồng bộ hóa thông qua hệ thống mã QR. Việc này giúp du khách an tâm khi sử dụng dịch vụ; đồng thời góp phần nâng cao uy tín của các cơ sở kinh doanh.

Kết hợp công nghệ số và ẩm thực truyền thống cho thấy sự đầu tư phù hợp xu hướng tiêu dùng mới. Qua đó, lan tỏa giá trị ẩm thực xứ Quảng, hướng tới xây dựng Đà Nẵng trở thành điểm đến thông minh và giàu bản sắc. (Ảnh: Mỹ Hà/TTXVN)

Theo bà Đỗ Thị Quỳnh Trâm, Phó Giám đốc Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng, thời gian tới, Sở sẽ chủ trì, phối hợp với các địa phương lựa chọn 10 chợ truyền thống tiêu biểu để triển khai mô hình “Chợ Ẩm thực Đà Nẵng”, trong đó tập trung số hóa gian hàng, ứng dụng thanh toán không dùng tiền mặt và kiểm soát an toàn thực phẩm.

Cùng với đó, Sở sẽ kết nối sản phẩm OCOP, đặc sản địa phương vào chuỗi cung ứng ẩm thực trên ShopeeFood; đồng thời phối hợp nghiên cứu xây dựng “Thẻ Ẩm thực Đà Nẵng” để quảng bá đến du khách.

Du lịch Đà Nẵng đang trong quá trình chuyển đổi từ mô hình cung cấp thông tin truyền thống sang hệ sinh thái du lịch số tích hợp, hướng tới cá nhân hóa trải nghiệm của du khách.

Sự kết hợp giữa giá trị văn hóa và công nghệ số đang góp phần tạo diện mạo mới cho du lịch thành phố, thể hiện định hướng đầu tư bài bản và tầm nhìn dài hạn nhằm mang đến cho du khách những trải nghiệm an toàn, tiện lợi, hiện đại và bền vững. Việc duy trì, mở rộng các mô hình như Bản đồ ẩm thực số sẽ góp phần quảng bá giá trị ẩm thực; đồng thời khẳng định vị thế của Đà Nẵng trên bản đồ du lịch thế giới./.

Tiên phong ra mắt Bản đồ ẩm thực số, Đà Nẵng tung chuỗi Food Tour quy mô hơn 200 gian hàng Ngày 7/5, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đà Nẵng công bố Lễ hội Đà Nẵng Food Tour 2026. Sự kiện diễn ra từ ngày 20 đến 24/5 nhằm định vị ẩm thực xứ Quảng thành sản phẩm du lịch của thành phố.