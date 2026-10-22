Ngã ra đường do lao vào ổ gà, nam thanh niên bị xe ben cán tử vong ở Hà Nội.

Khoảng 13h ngày 21/10, tại khu vực trước cửa số nhà 1127 quốc lộ 6 (phường Yên Nghĩa, Hà Nội) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa một xe máy và ô tô ben, khiến 1 người tử vong tại chỗ.

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