7 dự án cầu qua sông Hồng tăng tốc về đích trước APEC 2027

Nhiều dự án cầu qua sông Hồng đang đạt khối lượng thi công đáng kể, trong đó cầu Hồng Hà đạt khoảng 52% giá trị xây lắp, cầu Trần Hưng Đạo đạt 41,08%, cầu Vân Phúc đạt 33,33%.

Tuy nhiên, việc chậm di chuyển hạ tầng kỹ thuật, giải phóng mặt bằng bổ sung và thiếu hụt cục bộ vật liệu, nhân lực vẫn ảnh hưởng đến tiến độ một số công trình.

Theo ông Ngô Ngọc Vân, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội (Ban Giao thông), 7 dự án cầu qua sông Hồng gồm Tứ Liên, Ngọc Hồi, Trần Hưng Đạo, Thượng Cát, Vân Phúc, Hồng Hà và Mễ Sở đều đang được triển khai xây dựng. Trong đó, các cầu Tứ Liên, Ngọc Hồi, Trần Hưng Đạo, Hồng Hà và Mễ Sở được đặt mục tiêu hoàn thành trước Hội nghị APEC 2027.

Nhiều cầu hoàn thành toàn bộ cọc khoan nhồi phần cầu chính

Tại dự án cầu Trần Hưng Đạo, nhà đầu tư đã tổ chức 28 mũi thi công, tập trung vào cầu chính, cầu dẫn và các nút giao. Phần cầu chính hoàn thành toàn bộ 128 cọc khoan nhồi, 7 bệ trụ; kết cấu thép đang được gia công tại nhà máy đối với 5 trong tổng số 6 nhịp cầu.

Phía Long Biên và cầu vượt Cổ Linh đã thi công 237/244 cọc khoan nhồi, hoàn thành 26/30 bệ mố, trụ. Cầu dẫn tại nút giao Hoàn Kiếm hoàn thành 179/207 cọc khoan nhồi và 24/40 bệ trụ. Giá trị sản lượng thi công dự án thành phần 3 đạt khoảng 2.991 tỷ đồng trên tổng giá trị hợp đồng 7.280 tỷ đồng, tương đương 41,08%.

Dự án thành phần 3 cầu Trần Hưng Đạo có tổng mức đầu tư hơn 7.868 tỷ đồng, chiều dài khoảng 4,18km, trong đó cầu chính vượt sông Hồng dài 870m, được thiết kế theo kết cấu vòm thép. Công trình thực hiện theo phương thức đối tác công tư (PPP), hợp đồng xây dựng-chuyển giao (BT), thanh toán bằng quỹ đất.

Sau 9 tháng triển khai, dự án cầu Trần Hưng Đạo đạt sản lượng xấp xỉ 40% tổng khối lượng công trình. (Ảnh: Trung Nguyên/TTXVN)

Đối với cầu Tứ Liên, các nhà thầu đã hoàn thành toàn bộ 84 cọc khoan nhồi và hai bệ trụ tháp chính P37, P38, tiếp tục thi công thân tháp và dầm ngang. Tại nút giao Nghi Tàm, toàn bộ 167 cọc khoan nhồi đã hoàn thành; cầu dẫn phía Nghi Tàm thi công được 514/642 cọc khoan nhồi.

Ở phía Đông Anh, hạng mục hầm chui Quốc lộ 5 đã hoàn thành 1.125/1.336 cọc khoan nhồi và 6/27 đốt hầm hở. Giá trị sản lượng thi công dự án đạt khoảng 2.284 tỷ đồng trên tổng giá trị hợp đồng 9.418 tỷ đồng, tương đương 24,25%.

Dự án thành phần 2 cầu Tứ Liên có tổng mức đầu tư hơn 15.498 tỷ đồng, kết nối đường Nghi Tàm với đường Trường Sa, chiều dài phạm vi nghiên cứu khoảng 5,15km. Công trình phấn đấu hoàn thành trước thời điểm khai mạc Hội nghị APEC vào tháng 11/2027.

Tại cầu Ngọc Hồi, công trình kết nối Hà Nội với tỉnh Hưng Yên, các nhà thầu đã hoàn thành toàn bộ 80 cọc khoan nhồi tại hai trụ tháp chính T41, T42, đang triển khai thi công bệ trụ.

Phần cầu dẫn hoàn thành 2.122/2.315 cọc khoan nhồi, đúc 416/2.179 phiến dầm Super T và thi công 183/328 bệ trụ. Giá trị sản lượng thi công cầu Ngọc Hồi đạt khoảng 1.844 tỷ đồng, tương đương 25,02% giá trị hợp đồng.

Dự án có tổng chiều dài khoảng 7,5km, trong đó khoảng 5,2km thuộc Hà Nội và 2,3km thuộc Hưng Yên, tổng mức đầu tư hơn 10.197 tỷ đồng.

Cầu Thượng Cát đã hoàn thành toàn bộ 118 cọc khoan nhồi và 3 bệ trụ phần cầu chính. Phần cầu dẫn thi công được 531/1.036 cọc khoan nhồi, đúc 170 phiến dầm Super T. Giá trị sản lượng đạt khoảng 987,5 tỷ đồng, tương đương 18,46% giá trị hợp đồng.

Dự án cầu Thượng Cát có tổng mức đầu tư 7.302 tỷ đồng, chiều dài toàn tuyến khoảng 5,4km, kết nối khu vực Thượng Cát với xã Thiên Lộc. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2024-2027.

Tại cầu Vân Phúc, phần cầu chính dưới sông đã hoàn thành toàn bộ 102 cọc khoan nhồi. Các hạng mục cầu cạn, cầu dẫn và cầu trên tuyến đã thi công 581/713 cọc khoan nhồi, đúc 340/868 phiến dầm, hoàn thành 60/72 bệ trụ và lao lắp 16/73 nhịp dầm Super T.

Giá trị sản lượng thi công đạt khoảng 765,9 tỷ đồng, tương đương 33,33% giá trị hợp đồng. Dự án có tổng mức đầu tư 3.443 tỷ đồng, chiều dài khoảng 7,77km, kết nối khu vực Phúc Thọ của Hà Nội với tỉnh Phú Thọ.

Hai cầu Hồng Hà và Mễ Sở thuộc dự án đường Vành đai 4-Vùng Thủ đô tiếp tục được triển khai trên phạm vi mặt bằng đã bàn giao. Trong đó, cầu Hồng Hà đã hoàn thành toàn bộ 941 cọc khoan nhồi, 69/70 bệ trụ, thi công thân trụ tại 63/70 vị trí, đúc 185/450 phiến dầm Super T.

Giá trị sản lượng xây lắp cầu Hồng Hà đạt khoảng 2.060 tỷ đồng trên tổng giá trị hợp đồng 3.975 tỷ đồng, tương đương gần 52%. Công trình dài khoảng 4,377km, kết nối khu vực Mê Linh với Ô Diên, phấn đấu thông xe kỹ thuật trong tháng 7/2027 và hoàn thành toàn bộ vào tháng 10/2027.

Tại cầu Mễ Sở, các nhà thầu đã hoàn thành toàn bộ 116 cọc khoan nhồi phần cầu chính và 374 cọc khoan nhồi phần cầu dẫn. Công trình đã hoàn thành 5/6 bệ trụ chính, 46/66 bệ trụ cầu dẫn, đúc 105/392 phiến dầm Super T và lao lắp 52 phiến dầm.

Cầu Mễ Sở dài khoảng 2,024km, kết nối xã Hồng Vân của Hà Nội với xã Mễ Sở, tỉnh Hưng Yên. Giá trị xây dựng khoảng 1.800 tỷ đồng; số tiền đã tạm ứng, thanh toán cho doanh nghiệp dự án đạt 892,06 tỷ đồng. Công trình phấn đấu hoàn thành trước Hội nghị APEC 2027.

Giải quyết vướng mắc về mặt bằng, hạ tầng kỹ thuật

Dù nhiều dự án đã được bàn giao toàn bộ diện tích theo chỉ giới ban đầu, một số vị trí vẫn chưa đủ điều kiện thi công do công trình hạ tầng kỹ thuật chưa được di dời hoặc phát sinh nhu cầu giải phóng mặt bằng bổ sung.

Tại cầu Tứ Liên, Ban Giao thông đã tiếp nhận toàn bộ 62,51ha mặt bằng. Tuy nhiên, một số công trình tại khu vực ngõ 310 Nghi Tàm chưa được phá dỡ, ảnh hưởng đến thi công các trụ P6 và trụ phụ P11. Việc chậm di chuyển đường điện 110kV tại cuối ngõ 310 cũng gây khó khăn cho thi công các trụ P8, P10.

Phía Đông Anh, các công trình điện trung thế, hạ thế, cấp nước, viễn thông và hệ thống camera an ninh chưa được di chuyển đồng bộ, ảnh hưởng đến thi công nút giao Trường Sa và hầm chui dân sinh. Ngoài ra, hạng mục hầm nút giao Trường Sa phát sinh khoảng 360.000m3 đất đào cần bố trí vị trí tập kết, xử lý theo quy định.

Đối với cầu Trần Hưng Đạo, dù đã bàn giao toàn bộ 31,05ha mặt bằng, một số công trình hạ tầng kỹ thuật tại các phường Hồng Hà, Hai Bà Trưng, Cửa Nam và Bồ Đề vẫn chưa được di chuyển. Trong đó có trạm biến áp trên đường Vạn Kiếp, đường điện trung thế 24kV, cáp thông tin, hệ thống camera giao thông và đèn tín hiệu.

Vị trí thi công hầm chui Cổ Linh tại ngã tư Cổ Linh-Đàm Quang Trung. (Ảnh: Trung Nguyên/TTXVN)

Tại nút giao Cổ Linh-Hồng Tiến, khoảng 165m2 dải phân cách và hè đường chưa hoàn thành di chuyển cây xanh, dù thời hạn theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố là trước ngày 20/9. Dự án cũng đang phải hoàn thiện thủ tục cấp phép thi công trong phạm vi bảo vệ đê điều.

Ở dự án cầu Ngọc Hồi, tổng diện tích thu hồi khoảng 55,26ha. Phía Hà Nội đã bàn giao toàn bộ 32,6ha; phía Hưng Yên bàn giao 22,13/22,66ha, còn khoảng 0,53ha tại xã Văn Giang liên quan đến đất ở và đất quốc phòng. Bốn ngôi mộ cùng một số công trình điện, cấp nước, thông tin trên tuyến cũng chưa được di chuyển.

Đối với cầu Thượng Cát, toàn bộ 23,59ha theo chỉ giới ban đầu đã được bàn giao, nhưng dự án phát sinh khoảng 1,77ha cần giải phóng mặt bằng bổ sung. Trong đó, xã Thiên Lộc còn khoảng 1,701ha đang khảo sát, kiểm đếm. Ban Giao thông đề nghị địa phương hoàn thành công việc trước ngày 30/10.

Tương tự, cầu Vân Phúc đã được bàn giao toàn bộ 28,98ha theo chỉ giới được duyệt nhưng cần thu hồi bổ sung khoảng 1,48ha tại hai xã Phúc Lộc và Phúc Thọ. Ban Giao thông đề nghị các địa phương đẩy nhanh khảo sát, kiểm đếm, đồng thời hoàn thiện phương án bồi thường, hỗ trợ đối với hạng mục điện lực.

Riêng cầu Hồng Hà, giải phóng mặt bằng đã hoàn thành, song việc nhiều công trình quy mô lớn đồng loạt triển khai tại Hà Nội và các tỉnh lân cận đang gây thiếu hụt cục bộ vật liệu, nhân lực, làm tăng chi phí xây dựng.

Ban Giao thông Hà Nội đề nghị các địa phương, đơn vị liên quan tập trung giải quyết những vị trí còn vướng mặt bằng, di dời hệ thống điện, nước, viễn thông và hoàn thiện các thủ tục thi công.

Trước mắt, việc xử lý đường điện tại cầu Tứ Liên, hạ tầng kỹ thuật hai đầu cầu Trần Hưng Đạo, diện tích chưa bàn giao tại cầu Ngọc Hồi và mặt bằng bổ sung cầu Thượng Cát là những công việc cần được đẩy nhanh để bảo đảm tiến độ các dự án./.

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