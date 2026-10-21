Đối tác quốc tế đánh giá cao sự chủ động của Việt Nam trong chuẩn bị Năm APEC 2027

Ngay sau khi Hội nghị Bộ trưởng Tài chính Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 33 khép lại ngày 21/10 tại Khu hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc), Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn đã có cuộc trao đổi với phóng viên TTXVN tại Hong Kong về những kết quả nổi bật của hội nghị, bức tranh kinh tế Việt Nam cũng như các định hướng chiến lược cho Năm APEC 2027 do Việt Nam chủ trì.

Đánh giá về kết quả chung, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn khẳng định Hội nghị Bộ trưởng Tài chính APEC 2026 đã gặt hái được những thành tựu hết sức chiến lược và thực chất. Mặc dù diễn ra trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu chịu nhiều rủi ro từ địa kinh tế và biến đổi khí hậu, hội nghị đã chính thức thông qua Tuyên bố chung.

Văn kiện này tái khẳng định cam kết mạnh mẽ của các nền kinh tế thành viên hướng tới một cộng đồng châu Á-Thái Bình Dương mở, năng động, tự cường và hòa bình vào năm 2040, đồng thời đạt đồng thuận cao về việc duy trì các chính sách tài khóa và tiền tệ linh hoạt, đáng tin cậy nhằm bảo vệ sự ổn định tài chính khu vực.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn trả lời phỏng vấn của TTXVN sau khi bế mạc Hội nghị. (Ảnh: Xuân Vịnh/TTXVN)

Tại Phiên thảo luận về kinh tế vĩ mô, đại diện Việt Nam đã trình bày bài phát biểu dẫn đề quan trọng, thông báo những kết quả ấn tượng của nền kinh tế trong nước. Trong 9 tháng đầu năm 2026, GDP của Việt Nam đạt mức tăng trưởng 9,01%, riêng quý 3 đạt 9,95%.

Việc chính thức gia nhập nhóm nước có thu nhập trung bình cao, thị trường chứng khoán được nâng hạng lên thị trường mới nổi, cùng lần đầu tiên đạt mức "Xếp hạng đầu tư" từ một tổ chức xếp hạng tín nhiệm uy tín toàn cầu đã tiếp tục củng cố và nâng cao vị thế quốc tế của Việt Nam.

Một điểm nhấn đặc biệt thu hút sự chú ý tại sự kiện là việc Việt Nam chính thức công bố 4 chủ đề ưu tiên cho Tiến trình Bộ trưởng Tài chính APEC 2027 trên cương vị chủ trì hội nghị. Các nội dung ưu tiên bao gồm: củng cố thị trường vốn nhằm khơi thông nguồn vốn tư nhân cho doanh nghiệp đổi mới sáng tạo; thúc đẩy tài chính dựa trên dữ liệu nhằm nâng cao khả năng tiếp cận vốn của các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa (MSME); đa dạng hóa các nguồn lực tài chính cho phát triển; và nâng cao năng lực nguồn nhân lực trẻ trong lĩnh vực tài chính.

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn nhấn mạnh các chủ đề này hoàn toàn phù hợp với Kế hoạch Incheon 2026-2030 và bám sát các định hướng phát triển lớn của Việt Nam. Việc thảo luận các nội dung này được kỳ vọng sẽ tạo cơ sở hoàn thiện cơ chế, chính sách tài chính trong nước, phục vụ các định hướng của Đảng và Nhà nước trong giai đoạn 2026-2030, đặc biệt là các Nghị quyết then chốt của Bộ Chính trị như Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, Nghị quyết 59-NQ/TW về hội nhập quốc tế trong tình hình mới, Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân, cũng như Chiến lược tài chính đến năm 2030 và gắn với mục tiêu phát triển đất nước giai đoạn 2026-2030 và tầm nhìn 2045 đã được nêu tại Văn kiện Đại hội lần thứ XIV của Đảng.

Bên cạnh các phiên họp chính thức, đoàn công tác Bộ Tài chính Việt Nam đã triển khai chuỗi tiếp xúc song phương dày đặc với các đối tác lớn như Bộ trưởng Tài chính Trung Quốc, Thứ trưởng Bộ Tài chính Mỹ, Bộ trưởng Tài chính Thái Lan và Trưởng đoàn Nhóm Ngân hàng Thế giới (WB)...

Tại các cuộc làm việc, đoàn Việt Nam đã cập nhật tình hình kinh tế vĩ mô, trao đổi giải pháp thúc đẩy hợp tác tài chính quốc tế và đề nghị phối hợp chuẩn bị cho Năm APEC 2027.

Các đối tác quốc tế đều đánh giá cao sự chủ động của Việt Nam, bày tỏ ủng hộ mạnh mẽ và cam kết đồng hành chặt chẽ cùng Bộ Tài chính Việt Nam, tạo tiền đề vững chắc cho thành công của Năm APEC 2027./.

Bốn chủ đề ưu tiên của Việt Nam trong Tiến trình Bộ trưởng Tài chính APEC 2027 Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn nhấn mạnh việc đảm nhiệm vai trò chủ trì FMP 2027 đánh dấu cột mốc quan trọng trong quá trình hội nhập quốc tế sâu rộng và chủ động của Việt Nam.

​