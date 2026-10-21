Australia cảnh báo chủ nghĩa cực đoan gia tăng sau vụ tấn công nghị sỹ

Ngày 21/10, Ủy viên Cảnh sát Liên bang Australia Krissy Barrett cảnh báo chủ nghĩa cực đoan trên không gian mạng gia tăng, làm sâu sắc thêm tình trạng phân cực chính trị, sau vụ tấn công nhằm vào nghị sỹ Helen Haines, người đang trong tình trạng nguy kịch tại bệnh viện ở Melbourne.

Bà Barrett cho biết các quan điểm cực đoan ngày càng phổ biến, đặc biệt trên mạng. Theo bà, cơ quan Cảnh sát Liên bang Australia ghi nhận số vụ lăng mạ trực tuyến, lời lẽ đe dọa và hành vi hăm dọa nhằm vào các nghị sỹ liên bang tiếp tục tăng.

Nữ nghị sỹ Haines, 65 tuổi, bị một xe Toyota Land Cruiser đâm gần văn phòng của bà tại thị trấn Wangaratta, bang Victoria, ngày 19/10.

Cảnh sát cho rằng vụ việc có chủ đích. Nghi phạm nam, 43 tuổi, bị buộc tội lái xe nguy hiểm gây thương tích nghiêm trọng, cố ý gây thương tích nghiêm trọng và hành vi gây tổn hại cho một quan chức công quyền.

Vụ việc gây chấn động Australia, nơi bạo lực chính trị hiếm khi xảy ra. Tuy nhiên, cảnh sát ghi nhận số vụ đe dọa và lăng mạ nhằm vào các quan chức dân cử gia tăng đều đặn trong những năm gần đây./.

Nghiên cứu cảnh báo xu hướng gia tăng tình trạng xâm hại trẻ em tại Australia Trong giai đoạn 10 năm, tại Australia, tỷ lệ xâm hại tình dục ở trẻ em gái từ sơ sinh đến 9 tuổi tăng 32%, ở nhóm trẻ em gái từ 10-17 tuổi tăng 51% và ở nhóm trẻ em trai cùng độ tuổi tăng 60%.