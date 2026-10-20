Hàn Quốc và Mỹ tập trận hải quân liên hợp trên Hoàng Hải

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, ngày 20/10, hải quân Hàn Quốc bắt đầu cuộc diễn tập cơ động trên biển quy mô lớn tại Hoàng Hải cùng các lực lượng không quân và hải quân Mỹ nhằm nâng cao khả năng phối hợp tác chiến và củng cố trạng thái sẵn sàng ứng phó với các tình huống đe dọa trên biển.

Cuộc diễn tập kéo dài đến ngày 23/10, là một phần của cuộc huấn luyện cơ động thường niên mang tên “Hoguk” do quân đội Hàn Quốc tiến hành.

Khoảng 20 tàu mặt nước của Hải quân Hàn Quốc tham gia, trong đó có các tàu khu trục Aegis Seoae Ryu Seong Ryong, lượng giãn nước khoảng 7.600 tấn; tàu khu trục Gang Gam Chan, khoảng 4.400 tấn; và tàu khu trục Eulji Mundeok, khoảng 3.200 tấn.

Lực lượng tham gia còn có máy bay tuần tra biển của hải quân hai nước Hàn Quốc và Mỹ, cùng máy bay chiến đấu của Không quân Hàn Quốc.

Thành phần phối hợp này cho phép các đơn vị thực hành nhiều nhiệm vụ, từ cơ động đội hình trên biển đến phối hợp giữa lực lượng hải quân và không quân.

Theo kế hoạch, các nội dung huấn luyện gồm cơ động chiến thuật trên biển, bắn đạn thật bằng pháo hạm, hoạt động phong tỏa trên biển, tác chiến chống tàu ngầm và phối hợp chống lực lượng tác chiến đặc biệt của đối phương trên biển. Các tình huống diễn tập nhằm nâng cao khả năng xử lý trước những hình thức khiêu khích và đe dọa khác nhau.

Chuẩn tướng Jeong Seung Il, chỉ huy Nhóm tác chiến trên biển số 2 của Hải quân Hàn Quốc, cho biết cuộc diễn tập được tổ chức để binh sĩ thành thạo nhiệm vụ trong nhiều tình huống chiến đấu, đồng thời nhấn mạnh yêu cầu củng cố khả năng sẵn sàng tác chiến.

Cuộc diễn tập diễn ra trong khuôn khổ chương trình huấn luyện Hoguk năm 2026. Việc huy động nhiều tàu mặt nước cùng máy bay tuần tra biển và máy bay chiến đấu cho thấy trọng tâm của hoạt động là tăng cường khả năng phối hợp liên quân, liên quân chủng và nâng cao năng lực ứng phó với các tình huống trên biển./.

Mỹ điều chỉnh hoạt động tập trận với Hàn Quốc trước các mối đe dọa mới Tư lệnh Lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc đề xuất mở rộng phạm vi diễn tập liên quân, nhấn mạnh bài học từ chiến trường Ukraine và nguy cơ Triều Tiên tích lũy kinh nghiệm tác chiến hiện đại.