WBG đề xuất đưa nội dung tài chính cho MSMEs vào chủ đề ưu tiên Năm APEC 2027

Trong khuôn khổ các hoạt động bên lề Hội nghị Bộ trưởng Tài chính APEC (FMM) năm 2026 tại Hongkong (Trung Quốc), Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn đã có buổi tiếp và làm việc song phương với Đoàn công tác Ngân hàng Thế giới (WBG) do ông Paschal Donohoe, Giám đốc Điều hành kiêm Giám đốc Tri thức làm Trưởng đoàn.

Tại cuộc trao đổi, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn nhấn mạnh nguồn vốn và các chương trình hỗ trợ kỹ thuật, tư vấn chính sách của WBG luôn giữ vai trò đặc biệt quan trọng đối với sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam. Khẳng định quyết tâm chuẩn bị chu đáo cho Năm APEC 2027 do Việt Nam đăng cai, Bộ trưởng mong muốn WBG tiếp tục có sự hỗ trợ thực chất, đồng hành cùng Bộ Tài chính Việt Nam hoàn thiện các định hướng ưu tiên bám sát Kế hoạch Hành động Incheon, Tầm nhìn APEC Putrajaya 2040.

Chia sẻ về các động lực tăng trưởng mới, ông Tuấn khẳng định Việt Nam đặc biệt coi trọng vai trò then chốt của khu vực doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa (MSMEs). Để khơi thông tiềm năng khu vực này, Nhà nước đã triển khai quyết liệt các chính sách cải cách thủ tục hành chính, cắt giảm hơn 50% chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp. Bên cạnh đó, Quốc hội đang thảo luận dự thảo sửa đổi Luật hỗ trợ MSMEs tại kỳ họp này với nhiều cơ chế đột phá mới về tiếp cận đất đai, tài chính, đơn giản hóa thủ tục, chuẩn hóa tiêu chí phân loại và thúc đẩy MSMEs tham gia sâu rộng vào chuỗi mua sắm công. Ông khẳng định Bộ Tài chính sẵn sàng phối hợp chặt chẽ với WBG để nghiên cứu, tích hợp các sáng kiến hiệu quả vào chính sách phát triển.

WBG cam kết hỗ trợ kỹ thuật và nguồn lực cho Việt Nam, tập trung vào tài chính MSMEs trong Năm APEC 2027 nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế. (Ảnh: BTC)

Về phía Ngân hàng Thế giới, ông Paschal Donohoe chúc mừng Việt Nam vừa đạt được bước tiến quan trọng về nâng hạng mức xếp hạng tín nhiệm quốc gia và đánh giá cao nỗ lực quản lý và sử dụng hiệu quả ngân sách Nhà nước, củng cố nền tảng tài khóa vững chắc để hướng tới mục tiêu trở thành quốc gia có thu nhập cao vào năm 2045.

Ông nhấn mạnh việc giải quyết bài toán tiếp cận tài chính cho MSMEs (MSME financing) có ý nghĩa quyết định nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế hai con số. Theo đó, ông Paschal Donohoe đề xuất Việt Nam cân nhắc đưa nội dung tài chính cho MSMEs vào trọng tâm các chủ đề ưu tiên của Năm APEC 2027, gắn liền với Chiến lược hỗ trợ MSMEs mà WBG vừa công bố, đồng thời cam kết WBG sẵn sàng cung cấp hỗ trợ kỹ thuật chuyên sâu và nguồn lực tương ứng cho tiến trình này.

Bên cạnh hợp tác đa phương, hai bên cũng trao đổi về tiến độ xây dựng Khung Đối tác Quốc gia (CPF) giai đoạn 2027-2032. Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn đề nghị WBG tiếp tục nghiên cứu các gói tài chính ưu đãi, linh hoạt về phương thức giải ngân và đẩy mạnh hài hòa, đơn giản hóa thủ tục hành chính để các dự án hợp tác sớm được hiện thực hóa.

Đánh giá cao công tác chuẩn bị của Việt Nam cho Năm APEC 2027, ông Paschal Donohoe khẳng định ủng hộ các định hướng ưu tiên do Bộ Tài chính Việt Nam đề xuất và cam kết WBG sẵn sàng cử chuyên gia, chia sẻ tri thức và cung cấp các hỗ trợ kỹ thuật cần thiết để đồng hành cùng Việt Nam trong suốt tiến trình.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn trân trọng gửi lời mời WBG sang thăm và tham dự các hội nghị của Năm APEC 2027 tại Việt Nam. Bày tỏ sự trân trọng trước lời mời của Bộ trưởng, ông Paschal Donohoe nhận lời và khẳng định sẽ đích thân tới Việt Nam tham dự chuỗi sự kiện Năm APEC 2027./.

Ngày 21/10, Việt Nam sẽ chính thức được trao vai trò chủ nhà Năm APEC 2027 Dự kiến ngày 21/10, Việt Nam sẽ chính thức nhận vai trò chủ nhà APEC 2027 trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Tài chính APEC 2026 tại Hongkong, Trung Quốc.