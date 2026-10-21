Các cam kết hỗ trợ tài chính trước phép thử niềm tin cử tri trong bầu cử Mỹ

Ngày 20/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tới thành phố Greenville, bang North Carolina, trong khuôn khổ chiến dịch vận động tranh cử nhằm hỗ trợ đảng Cộng hòa duy trì thế đa số tại Quốc hội trước thềm cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3/11 tới.

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, trong nỗ lực thúc đẩy tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu cho đảng Cộng hòa, Tổng thống Trump đang kỳ vọng đề xuất cấp các khoản tiền 5.000 USD cho người dân sẽ giúp tăng cường sự ủng hộ dành cho đảng.

Tuy nhiên, ngay cả một số cử tri trung thành với ông cũng tỏ ra hoài nghi về khả năng các khoản tiền hỗ trợ này được giải ngân. Đề xuất trên được đánh giá là phép thử đối với mức độ tin tưởng của cử tri dành cho Tổng thống Trump trong bối cảnh cuộc đua giành quyền kiểm soát Quốc hội đang bước vào giai đoạn quyết định.

Trước đó cùng ngày, tờ the New York Times đưa tin nhằm hỗ trợ đảng Dân chủ giành lại thế đa số tại Hạ viện, tỷ phú Michael Bloomberg, cựu Thị trưởng thành phố New York, dự kiến chi khoảng 80 triệu USD trong tháng 9 và tháng 10.

Ngay sau đó, Tổng thống Donald Trump đã nhắc lại cam kết chi 400 triệu USD để hỗ trợ các ứng cử viên đảng Cộng hòa trong một bài đăng trên mạng xã hội.

Theo kế hoạch, ngày 22/10, Tổng thống Trump sẽ tới bang Iowa, nơi các lãnh đạo đảng Cộng hòa lo ngại kết quả thăm dò nội bộ cho thấy đảng này có nguy cơ mất cả 3 ghế Hạ viện tại bang, cùng một số vị trí quan trọng khác ở các bang nông nghiệp.

Trong nỗ lực nhằm hỗ trợ các nghị sỹ đảng Cộng hòa đang phải cạnh tranh quyết liệt trong các cuộc đua vào tháng 11, Tổng thống Trump ngày 19/10 cũng đã thông báo kế hoạch cấp thêm 8 tỷ USD tiền hỗ trợ trực tiếp cho nông dân Mỹ đang chịu thiệt hại do những biến động thị trường và chi phí nhiên liệu cao.

Động thái này nhằm xoa dịu sự bất bình của cử tri tại các bang nông nghiệp trước tác động của chính sách thuế quan, việc nhập khẩu thịt bò và chi phí nhiên liệu gia tăng trong bối cảnh xung đột với Iran. Tuy nhiên, khi cuộc bầu cử chỉ còn khoảng hai tuần, các khoản hỗ trợ có thể được công bố quá muộn để thuyết phục một bộ phận cử tri.

Theo nhận định của Tiến sỹ Rob Mellen Jr., giảng viên tại Trường Nghiên cứu Toàn cầu Liên ngành thuộc Đại học Nam Florida, tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu sẽ là yếu tố quan trọng quyết định kết quả cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ sắp tới.

Trả lời hãng thông tấn RIA Novosti, ông cho rằng đây là lý do Tổng thống Trump tích cực kêu gọi những người ủng hộ tham gia bỏ phiếu tại các cuộc vận động tranh cử.

Bên cạnh tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu, việc điều chỉnh ranh giới các khu vực bầu cử cũng được đánh giá là yếu tố có thể tác động đáng kể đến kết quả. Theo ông Mellen, những thay đổi này có thể mang lại lợi thế lên tới 16 ghế Hạ viện cho đảng Cộng hòa và 6 ghế cho đảng Dân chủ.

Tuy nhiên, một bộ phận cử tri không đồng tình với các nỗ lực điều chỉnh khu vực bầu cử mà họ cho là nhằm thao túng kết quả bầu cử.

Ngày 3/11, cử tri Mỹ sẽ bầu lại 35 trong tổng số 100 ghế tại Thượng viện và toàn bộ 435 ghế tại Hạ viện, cùng nhiều chức vụ thống đốc bang và cơ quan lập pháp cấp bang. Hiện đảng Cộng hòa chỉ nắm thế đa số sít sao tại Quốc hội, khiến khả năng duy trì quyền kiểm soát hai viện trở thành một trong những vấn đề trọng tâm của chiến dịch tranh cử./.

Bầu cử Mỹ: Bắt đầu bỏ phiếu sớm, đảng Dân chủ gia tăng lợi thế Trong tuần này, 18 tiểu bang trên khắp nước Mỹ bắt đầu triển khai bỏ phiếu sớm cho cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, vốn chính thức diễn ra vào 3/11.