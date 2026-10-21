Doanh nghiệp Mỹ yêu cầu tòa bác bỏ thuế quan 50% đối với hàng hóa Canada

Tập đoàn nhập khẩu và phân phối thực phẩm Gellert Global Group ngày 20/10 đã đệ đơn kiện lên Tòa án Thương mại Quốc tế Mỹ (CIT) nhằm phản đối việc Tổng thống Donald Trump viện dẫn một đạo luật có từ thời Đại suy thoái để áp thuế quan 50% đối với nhiều loại hàng hóa của Canada.

Hồi tháng 7, Tổng thống Trump đã áp dụng Mục 338 của Đạo luật Thuế quan năm 1930 để áp mức thuế cao đối với gậy khúc côn cầu, rượu vang, mật ong, tóc giả và các sản phẩm khác của Canada, nhằm đáp trả hành vi phân biệt đối xử thương mại mà ông cáo buộc Ottawa thực hiện. Đây là lần đầu tiên đạo luật đã tồn tại 96 năm này được sử dụng để áp thuế quan.

Đơn kiện dân sự được nộp lên Tòa án Thương mại Quốc tế Mỹ nêu rõ rằng “Mục 338 là tàn dư của chính sách thuế quan dựa trên trả đũa,” và điều khoản này đã “mặc nhiên bị bãi bỏ” bởi các đạo luật được ban hành sau đó.

Gellert Global Group, có trụ sở tại bang New Jersey, cho biết các loại phô mai của công ty thuộc diện chịu thuế quan nói trên. Đơn kiện đề nghị tòa tuyên bố các mức thuế này là bất hợp pháp, ngăn chặn việc thực thi chúng và yêu cầu chính quyền Tổng thống Trump hoàn trả các khoản thuế đã thu, kèm theo tiền lãi.

Đại diện cho Gellert Global là Trung tâm Công lý Tự do (LJC), một hãng luật phi lợi nhuận từng giáng một đòn mạnh vào chương trình nghị sự thương mại của Tổng thống Trump khi thành công trong việc phản đối các mức thuế “đối ứng” của ông.

Tòa án Tối cao Mỹ đã bác bỏ các mức thuế này vào tháng 2. Chính quyền đang tiến hành hoàn trả khoản tiền ước tính 166 tỷ USD mà chính phủ liên bang đã thu từ các nhà nhập khẩu thông qua các mức thuế đối ứng.

Hiện LJC cũng đang tham gia hai vụ kiện khác nhằm phản đối điều mà tổ chức này cho là việc ông Trump lạm dụng các đạo luật để áp đặt những mức thuế quan trên diện rộng.

Giám đốc điều hành LJC Sara Albrecht tuyên bố sáng 20/10 khi thông báo về vụ kiện của Gellert Global rằng vụ kiện này không nhằm vào tổng thống. Vụ kiện này liên quan đến chức vụ tổng thống.

Theo bà, không có tổng thống nào có quyền lấy một đạo luật đã lâu không được sử dụng rồi dùng nó để áp đặt các mức thuế quan trên diện rộng hoặc lệnh cấm nhập khẩu mà không tuân theo những giới hạn do Quốc hội quy định.

Các mức thuế đối với Canada có hiệu lực từ ngày 22/8, sau khi những cuộc đàm phán thương mại vào phút chót với các quan chức Canada tại Washington đổ vỡ. Sau đó, Canada đã đáp trả bằng các mức thuế quan đối với hàng hóa Mỹ.

Vụ kiện hôm 20/10 lập luận rằng ngay cả khi Đạo luật Thuế quan năm 1930 được xác nhận là hợp pháp, chính quyền ông Trump vẫn không đáp ứng các yêu cầu của đạo luật khi áp thuế đối với Canada.

Đơn kiện cho biết Gellert Global có doanh thu hằng năm hơn 1,7 tỷ USD. Năm 2025, công ty nhập khẩu lượng phô mai Canada trị giá 71 triệu USD. Dưới các mức thuế theo Mục 338, hiện Gellert phải chịu mức thuế 50% tính trên trị giá hải quan của phô mai Canada nhập khẩu, với chi phí ước tính 40 triệu USD mỗi năm. Công ty cho biết họ dự định tự gánh chịu các chi phí này cho đến hết năm nay, nhưng tình hình “không thể duy trì trong dài hạn”./.

Kinh tế Canada chịu sức ép kép từ thuế quan Mỹ và giá năng lượng tăng cao Kinh tế Canada chịu sức ép thuế quan và giá năng lượng buộc nước này phải đẩy mạnh đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, tháo gỡ rào cản thương mại nội địa và nâng cao sức chống chịu của nền kinh tế.