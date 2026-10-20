Đà Nẵng: 919 tỷ đồng đầu tư hạ tầng khu tái định cư phục vụ Khu Thương mại tự do

Tại Quyết định số 4797/QĐ-UBND, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng phê duyệt Dự án thành phần 2 Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu tái định cư phục vụ giải tỏa các khu chức năng thuộc Khu Thương mại tự do Đà Nẵng, với tổng mức đầu tư hơn 919,5 tỷ đồng.

Dự án được triển khai tại xã Bà Nà, với diện tích khoảng 65,38ha, trong đó khu vực xây dựng khoảng 55,66ha và diện tích đất xử lý hạ tầng kỹ thuật 9,72ha. Thời gian thực hiện từ năm 2026 đến năm 2029.

Dự án nhằm đáp ứng nhu cầu nhà ở, bố trí tái định cư cho các vị trí 4, 5, 6, 7 thuộc các khu chức năng của Khu Thương mại tự do tại xã Bà Nà và các dự án lân cận; đồng thời hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ trong khu vực.

Các hạng mục đầu tư gồm san nền, giao thông, thoát nước mưa và nước thải, cấp điện, chiếu sáng công cộng, công viên, cây xanh, hào kỹ thuật và xây dựng cầu trên tuyến đường LKV30 kết nối đường ĐT602 với đường Vành đai phía Tây.

Dự án cũng đầu tư trạm bơm nước thải công suất 55 lít/giây và bổ sung module xử lý nước thải công suất 1.000m³/ngày đêm, nâng tổng công suất trạm xử lý lên 2.000m³/ngày đêm.

Khu Thương mại tự do Đà Nẵng là khu thương mại tự do đầu tiên của Việt Nam, được Thủ tướng Chính phủ thành lập theo Quyết định số 1142/QĐ-TTg ngày 13/6/2025.

Khu thương mại tự do là khu chức năng, có ranh giới địa lý xác định, được thành lập để thực hiện thí điểm các cơ chế, chính sách nhằm mục tiêu thu hút đầu tư, tài chính, thương mại, du lịch và dịch vụ chất lượng cao.

Khu thương mại tự do Đà Nẵng có các khu chức năng được quy định tại quyết định thành lập Khu thương mại tự do Đà Nẵng của Thủ tướng Chính phủ, bao gồm khu sản xuất, trung tâm logistics, khu thương mại-dịch vụ và các loại hình khu chức năng khác theo quy định của pháp luật.

Các khu chức năng thuộc Khu thương mại tự do Đà Nẵng được ngăn cách với khu vực bên ngoài bằng hàng rào cứng, bảo đảm hoạt động kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan của cơ quan hải quan và hoạt động quản lý nhà nước theo lĩnh vực tương ứng của các cơ quan có liên quan theo quy định của pháp luật.

Quan hệ mua bán, trao đổi hàng hóa giữa khu chức năng thuộc Khu thương mại tự do Đà Nẵng với khu vực bên ngoài là quan hệ xuất khẩu, nhập khẩu theo quy định của pháp luật về hải quan, thuế và xuất khẩu, nhập khẩu.

Khu Thương mại tự do Đà Nẵng gồm 7 vị trí chính với các dự án tiêu biểu từ nhiều nhà đầu tư lớn như Công ty CP Đầu tư Sài Gòn-Đà Nẵng, Phương Trang, Thanh Bình Phú Mỹ, Sun Group, KITA Trung Nam và các dự án hạ tầng công nghệ khác với tổng vốn đầu tư lớn. Chi tiết từng vị trí cụ thể có thể tham khảo thêm trong các tài liệu nguồn

Quy mô tổng thể khoảng 1.881 ha, phân bổ tại 7 vị trí không liền kề. Các khu chức năng chính: Sản xuất, logistics, thương mại - dịch vụ, công nghệ số và đổi mới sáng tạo.

Về tiến độ triển khai, giai đoạn xây dựng và vận hành dự kiến từ quý 4 năm 2027 đến quý 1 năm 2032; thu hút đầu tư từ quý 4 năm 2028./.

Thêm hơn 3.354 tỷ đồng vào Khu thương mại tự do Đà Nẵng Dự án có quy mô khoảng 154 ha (xã Bà Nà, thành phố Đà Nẵng), tổng vốn đầu tư hơn 3.354 tỷ đồng, thời hạn hoạt động 70 năm kể từ ngày Nhà nước quyết định cho thuê đất.

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