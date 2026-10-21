Công nghệ

Tòa án Đức phán quyết Google xâm phạm quyền riêng tư

Tòa án chỉ trích việc Google thu thập hình ảnh mà không thông báo trước cho chủ sở hữu, đồng thời bác bỏ lập luận cho rằng quyền tự do thông tin có thể biện minh cho việc công bố những hình ảnh này.

Thu Hằng
(Ảnh: Kyodo/TTXVN)
(Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, một tòa án bang Hessen, miền Tây nước Đức, đã ra phán quyết có lợi cho một người đàn ông ở Frankfurt trong vụ kiện Google về việc công bố hình ảnh chụp từ trên không nhà ở và khu đất tư nhân của ông trên Google Maps và Google Earth.

Tòa án cho rằng Google đã xâm phạm quyền riêng tư của người đàn ông và gia đình khi công bố hình ảnh mà không có sự đồng ý của chủ sở hữu, đặc biệt là những khu vực không thể quan sát từ không gian công cộng.

Theo tòa, quyền riêng tư tại nơi ở bao gồm toàn bộ khuôn viên nhà ở, bởi hình ảnh có thể tiết lộ thông tin về thiết kế, quy mô bất động sản, lối sống của chủ sở hữu và những điểm yếu tiềm tàng trong hệ thống an ninh.

Tòa cũng chỉ trích việc Google thu thập hình ảnh mà không thông báo trước cho chủ sở hữu, đồng thời bác bỏ lập luận cho rằng quyền tự do thông tin có thể biện minh cho việc công bố những hình ảnh này. Theo phán quyết, lợi ích cung cấp thông tin cho công chúng không đồng nghĩa với quyền xâm phạm đời sống riêng tư của người dân.

Trước đó, nguyên đơn đã yêu cầu gỡ bỏ hình ảnh nhà ở và khu đất của mình khỏi dịch vụ Street View của Google và Look Around của Apple. Tuy nhiên, vụ kiện sau đó tập trung vào việc công bố hình ảnh chụp từ trên không trên Google Earth và Google Maps./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Google Earth #Google bị kiện #Quyền riêng tư Đức
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Trụ sở Google tại Mountain View, California, Mỹ. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Google thử nghiệm mua hàng trực tiếp qua Gemini và AI Mode

Chương trình thử nghiệm của Google vẫn đang ở giai đoạn đầu, chỉ được triển khai với một số người dùng và nhóm sản phẩm hạn chế, gồm điện thoại thông minh, thiết bị điện tử và phụ kiện điện thoại.

Tin cùng chuyên mục

Ứng dụng công nghệ thiết bị bay không người lái trong sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại Đắk Lắk. (Ảnh: Kha Phạm/TTXVN)

Nghịch lý 'đầu vào thông, đầu ra tắc'

Chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương (PII) của Đắk Lắk cho thấy nghịch lý: thể chế và hạ tầng đầu vào đạt điểm khá  nhưng sản phẩm tri thức, năng lực công nghệ doanh nghiệp đầu ra lại chạm đáy.

Đánh thức kho tàng di tích Thủ đô qua hành trình số

Đánh thức kho tàng di tích Thủ đô qua hành trình số

Thông qua bản đồ tương tác và hệ thống mã QR, người dùng dễ dàng tiếp cận kho tư liệu phong phú gồm hình ảnh xưa và nay, video, văn bia, tư liệu Hán Nôm và bản vẽ kiến trúc tại mỗi di tích tại Thủ đô.