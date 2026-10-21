Đặc khu Phú Quốc đã gần sẵn sàng cho Tuần lễ Cấp cao APEC 2027

Phú Quốc đang dồn toàn lực đẩy nhanh tiến độ hàng loạt dự án hạ tầng trọng điểm phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC 2027, với mục tiêu hoàn thành cơ bản phần lớn hạng mục vào cuối năm 2026 và trước ngày 31/5/2027.

Chỉ thị số 10-CT/TU ngày 25/9/2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang tập trung chỉ đạo các nhiệm vụ trọng tâm chuẩn bị APEC 2027, xác định Hội nghị cấp cao APEC 2027 là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, vừa khẳng định vị thế quốc tế của Việt Nam, vừa tạo cơ hội bứt phá phát triển hạ tầng, du lịch và kinh tế-xã hội cho Phú Quốc và tỉnh An Giang; đẩy mạnh tuyên truyền tạo sự đồng thuận cao trong hệ thống chính trị, nhân dân và doanh nghiệp.

Nâng cấp các dự án hạ tầng

Phú Quốc đang tập trung hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, giao thông, đô thị và môi trường phục vụ APEC 2027. Hoạt động này không chỉ bảo đảm các điều kiện tốt nhất cho một sự kiện đối ngoại mang tầm vóc quốc tế mà còn góp phần tạo ra động lực tăng trưởng kinh tế-xã hội vô cùng mạnh mẽ cho tỉnh An Giang

Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc sẽ được nâng cấp lên tiêu chuẩn cấp 4E với tổng vốn đầu tư 22.000 tỷ đồng.

Nhà ga VIP hoàn thành 100% kết cấu thô, nhà ga hành khách T2 đạt khoảng 95% kết cấu bê tông và đã hoàn thành mái thép chính. Đường cất hạ cánh số 2 dài 3.300 m đạt tiến độ 85%.

Trục giao thông ĐT.975 được mở rộng thành đại lộ rộng 62m với quy mô 10 làn xe cơ giới, kết hợp tích hợp tuyến đường sắt nhẹ đô thị (LRT) ở dải phân cách giữa.

Trung tâm Hội nghị APEC đã hoàn thành khoảng 98% phần kết cấu bê tông cốt thép và 93% kết cấu thép; Nhà biểu diễn đa năng đạt khoảng 97% kết cấu bê tông cốt thép, hướng tới hoàn thiện nội thất vào cuối tháng 3/2027.

Về hạ tầng cấp điện, EVNSPC đầu tư các công trình lưới điện trung áp và cao áp (gồm Trạm biến áp 220 kV Phú Quốc, các đường dây 110 kV kết nối) với tổng vốn gần 2.165 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành trước tháng 3/2027.

Nâng cấp năng lực y tế tại chỗ với dự án Bệnh viện Mặt Trời Phú Quốc nhằm đáp ứng chuẩn quốc tế phục vụ đại biểu và du khách.

Tháo gỡ vướng mắc để bảo đảm tiến độ

Hiện quá trình triển khai các dự án đang chịu tác động từ nhiều yếu tố khách quan như mùa mưa, giá vật liệu tăng cao, chi phí nhân công và vận chuyển quốc tế biến động, trong khi nhiều thiết bị quan trọng phải nhập khẩu từ nước ngoài.

Tuy nhiên, qua kiểm tra thực tế, nhiều dây chuyền thiết bị đã được đưa về công trường và từng bước lắp đặt, giúp các dự án giảm dần sự phụ thuộc vào những yếu tố bên ngoài.

Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 321/NQ-CP về Kế hoạch triển khai các cơ chế, chính sách đặc thù nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các dự án, công trình phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027 tại đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang.

Kế hoạch nhằm triển khai nghiêm túc, có chất lượng, hiệu quả Nghị quyết số 41/2026/QH16, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành; kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các dự án, công trình phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027.

Đồng thời, xác định cụ thể nội dung nhiệm vụ, thời hạn, tiến độ hoàn thành, sản phẩm và trách nhiệm của từng cơ quan, tổ chức liên quan, bảo đảm triển khai đồng bộ, thống nhất, hiệu quả và tăng cường phối hợp giữa các bộ, ngành, địa phương.

Với sự chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang, sự vào cuộc của các bộ, ngành Trung ương cùng tinh thần vượt khó của các nhà thầu và đồng thuận, hưởng ứng tích cực của người dân, đặc khu Phú Quốc đang dần hoàn thiện các hạ tầng cứng và mềm, sẵn sàng chào Hội nghị cấp cao APEC 2027./.

“Đảo Ngọc” Phú Quốc khoác chiếc áo mới kiểu mẫu trước thềm APEC 2027 Sự đồng thuận, tự hào của người dân cùng môi trường du lịch an toàn, thân thiện chính là nền tảng vững chắc để Phú Quốc tự tin bước vào kỷ nguyên hội nhập lớn trước thềm APEC 2027.