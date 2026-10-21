Techcombank sắp chia cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 50%, tăng vốn điều lệ

Hội đồng quản trị Ngân hàng Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) vừa thông qua nghị quyết phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông. Theo kế hoạch, ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức là 30/10/2026, tương ứng ngày giao dịch không hưởng quyền dự kiến 29/10/2026.

Cụ thể, Techcombank dự kiến phát hành hơn 3,543 tỷ cổ phiếu phổ thông, tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá hơn 35.431 tỷ đồng. Tỷ lệ phát hành là 50%, tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 50 cổ phiếu mới.

Nguồn vốn phát hành được lấy từ lợi nhuận lũy kế chưa phân phối theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025. Đối với cổ phiếu lẻ phát sinh trong quá trình phân bổ, ngân hàng sẽ hủy bỏ và không thực hiện phát hành.

Hiện Techcombank có khoảng 7,086 tỷ cổ phiếu đang lưu hành và không nắm giữ cổ phiếu quỹ. Sau khi hoàn tất đợt phát hành, tổng số cổ phiếu của ngân hàng sẽ tăng lên hơn 10,629 tỷ đơn vị.

Phương án tăng vốn đã được cổ đông thông qua bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản, với tỷ lệ tán thành khoảng 69,94% tổng số phiếu biểu quyết. Ngân hàng Nhà nước cũng đã chấp thuận cho Techcombank tăng vốn điều lệ thêm tối đa 35.730,97 tỷ đồng. Trong đó, 35.431,2 tỷ đồng đến từ đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức và 299,77 tỷ đồng từ phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP).

Sau khi hoàn tất chia cổ tức bằng cổ phiếu, Techcombank dự kiến tiếp tục phát hành gần 29,97 triệu cổ phiếu ESOP cho cán bộ nhân viên với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Số cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.

Nếu hoàn thành cả hai đợt phát hành, vốn điều lệ của Techcombank dự kiến đạt khoảng 106.593 tỷ đồng.

Trước đó, VPBank và MB là hai ngân hàng đã đưa vốn điều lệ vượt mốc 100.000 tỷ đồng. Trong đó, vốn điều lệ của VPBank đạt 100.000 tỷ đồng, còn MB đạt 100.687 tỷ đồng. Cả hai ngân hàng đều hoàn tất các đợt tăng vốn trong tháng Chín và Mười./.

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