Vietnam Airlines đẩy mạnh khai thác thị trường hàng không Việt Nam-Bỉ

Vietnam Airlines ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác và gia hạn Hợp đồng Tổng đại lý với APG Inc nhằm phát triển hoạt động thương mại tại thị trường Bỉ.

Biên bản ghi nhớ được trao tại Tọa đàm Doanh nghiệp Việt Nam-châu Âu, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Liên minh châu Âu và Vương quốc Bỉ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam.

Theo nội dung hợp tác, hai bên sẽ phối hợp phát triển thị trường và quảng bá hình ảnh, thương hiệu Vietnam Airlines tại Bỉ. Việc gia hạn Hợp đồng Tổng đại lý tiếp tục duy trì vai trò đại diện của APG Inc, hỗ trợ hãng trong hoạt động bán và tiếp cận khách hàng tại thị trường này.

Ông Đặng Ngọc Hòa, Chủ tịch Hội đồng quản trị Vietnam Airlines cho biết trong nỗ lực góp phần hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số của đất nước, Vietnam Airlines xác định rõ trách nhiệm của Hãng hàng không Quốc gia trong việc tăng cường kết nối và tạo động lực phát triển du lịch, thương mại.

“Việc tiếp tục hợp tác với APG Inc là bước đi cụ thể nhằm mở rộng hiện diện tại thị trường châu Âu, thu hút thêm khách quốc tế và quảng bá hình ảnh, văn hóa, điểm đến Việt Nam ra thế giới,” ông Đặng Ngọc Hòa khẳng định.

APG Inc là đối tác Tổng đại lý của Vietnam Airlines tại nhiều thị trường quốc tế, trong đó có Bỉ. APG Inc có hơn 130 văn phòng tại hơn 170 quốc gia và quan hệ hợp tác với hơn 200 hãng hàng không.

Thông qua hợp tác với APG Inc, Vietnam Airlines hướng tới thu hút thêm hành khách trên các hành trình giữa Việt Nam và Bỉ, góp phần thúc đẩy du lịch và giao thương giữa hai nước.

Theo thống kê của Vietnam Airlines, trong 8 tháng của năm 2026, tổng lượng khách đi lại giữa Việt Nam và Bỉ đạt khoảng 45.000 lượt, tăng 41% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, lượng khách giữa Hà Nội và Brussels đạt khoảng 23.000 lượt, tăng 76%; giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Brussels đạt khoảng 17.000 lượt, tăng 21%.

Ngoài Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, các điểm đến như Đà Nẵng, Nha Trang và Phú Quốc cũng ghi nhận lượng khách tăng qua các năm. Khách Bỉ có xu hướng khám phá Việt Nam theo hành trình từ Bắc vào Nam, kết hợp trải nghiệm thiên nhiên, văn hóa và nghỉ dưỡng biển. Đặc điểm này tạo thêm cơ hội để hai bên đa dạng hóa sản phẩm và giới thiệu các điểm đến tới du khách.

Để khai thác tiềm năng này, Vietnam Airlines tiếp tục phát huy lợi thế mạng đường bay tại châu Âu, tạo điều kiện kết nối hành khách từ Bỉ đến Việt Nam thông qua các hành trình nối chuyến. Hiện, Hãng khai thác 12 đường bay thẳng kết nối Việt Nam với 8 điểm đến cửa ngõ quan trọng tại 7 quốc gia châu Âu với tần suất 46-48 chuyến mỗi tuần./.

Vietnam Airlines bắt tay với các đối tác Bắc Âu, mở rộng kết nối hàng không Các thỏa thuận tại Copenhagen đánh dấu bước phát triển của Vietnam Airlines tại Bắc Âu, từ khai thác đường bay thẳng đến xây dựng quan hệ đối tác lâu dài.