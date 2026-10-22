Quy hoạch 22 nhà ga đường sắt đô thị Hà Nội: Người dân được góp ý những gì?

Hà Nội đang lấy ý kiến cộng đồng dân cư về hồ sơ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 của 22 nhà ga ưu tiên thuộc 5 tuyến đường sắt đô thị (metro) số 1, 2, 8, 10 và 14.

Hồ sơ được niêm yết công khai tại 22 xã, phường liên quan; trong đó, có các nội dung về ranh giới giải phóng mặt bằng, vị trí lối lên xuống ga và phương án phát triển đô thị xung quanh nhà ga.

Chiều 22/10, Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội (MRB) cho biết, hồ sơ phương án vị trí 22 nhà ga ưu tiên thuộc 5 tuyến metro vừa khởi công ngày 22/6/2026 hiện đang được niêm yết công khai tại 22 xã, phường liên quan.

Nội dung bao gồm ranh giới giải phóng mặt bằng, trí lối lên xuống ga, tháp thông gió, cũng như định hướng tích hợp phát triển mô hình đô thị TOD (phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng). Thời gian niêm yết tối thiểu 20 ngày.

Theo MRB Hà Nội, đây là những nội dung có liên quan trực tiếp đến việc sử dụng đất, tổ chức giao thông và đời sống của người dân tại các khu vực dự kiến xây dựng nhà ga.

Người dân có thể trực tiếp xem hồ sơ, điền phiếu khảo sát hoặc gửi ý kiến bằng văn bản tại Ủy ban Nhân dân xã, phường nơi cư trú. Các ý kiến sẽ được MRB phối hợp với chính quyền địa phương tổng hợp, nghiên cứu trong quá trình hoàn thiện hồ sơ quy hoạch.

Trước đó, ngày 15/10, MRB phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức hội nghị tham vấn cộng đồng dân cư tại trụ sở Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, kết nối trực tuyến tới 22 xã, phường.

Tại hội nghị, đại diện các địa phương, tổ chức đoàn thể, tổ dân phố và hộ dân chịu ảnh hưởng đã tham gia trao đổi về chính sách bồi thường, tái định cư, tác động môi trường và khả năng kết nối các nhà ga với hệ thống giao thông hiện hữu.

Việc lấy ý kiến quy hoạch 22 nhà ga được triển khai trong quá trình Hà Nội thực hiện 5 tuyến đường sắt đô thị với tổng chiều dài khoảng 253,5km.

Cụ thể, tuyến số 1 dài khoảng 59km, có hướng tuyến từ Sân vận động Hùng Vương qua Khu công nghiệp đường sắt, Ngọc Hồi, Ga Hà Nội, Yên Viên, Khu đô thị Thư Lâm đến Sân bay Nội Bài; tuyến số 2 dài khoảng 60km, kết nối Sân bay Nội Bài, Nam Thăng Long, Trần Hưng Đạo, Thượng Đình với Thượng Phúc/Sân vận động Hùng Vương.

Tuyến số 8 dài khoảng 64km, đi qua Hòa Lạc, Sơn Đồng, Mai Dịch, Vành đai 3, Lĩnh Nam đến Thuận An; tuyến số 10 dài khoảng 38,7km, từ Võ Chí Công qua Vành đai 2,5, Times City/Vĩnh Tuy đến Cổ Loa/Đông Anh; tuyến số 14 dài khoảng 31,8km, kết nối Cầu Thăng Long, Hồng Hà với khu vực Ocean Park/Gia Lâm.

Theo Quyết định số 4765/QĐ-UBND ngày 5/9/2026 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, các dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách thành phố và ngân sách Trung ương, được thực hiện theo hình thức hợp đồng chìa khóa trao tay, giao MRB làm chủ đầu tư.

Thời gian triển khai dự kiến trong giai đoạn 2026-2030, với mục tiêu hoàn thành trong năm 2030.

Cùng ngày, MRB và Liên danh Công ty cổ phần Vinhomes - Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng SGC đã ký kết hợp đồng triển khai 5 tuyến đường sắt đô thị theo hình thức EPC/Turnkey (chìa khóa trao tay).

Hợp đồng áp dụng mẫu FIDIC, có điều chỉnh phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam. Phạm vi công việc bao gồm các khâu nghiên cứu, thiết kế, mua sắm, thi công, lắp đặt, thử nghiệm và bàn giao theo nội dung hợp đồng.

Theo phương án kỹ thuật được giới thiệu tại lễ ký kết, 5 tuyến đường sắt đô thị được định hướng áp dụng khổ đường tiêu chuẩn 1.435 mm, công nghệ điều khiển tàu dựa trên thông tin liên lạc (CBTC) và hướng tới cấp độ tự động hóa GoA4.

Các dự án cũng dự kiến ứng dụng mô hình thông tin công trình BIM và những giải pháp quản lý dữ liệu phục vụ thiết kế, thi công, vận hành.

Việc phát triển các tuyến đường sắt đô thị gắn với quy hoạch nhà ga theo mô hình TOD nhằm tăng khả năng kết nối giao thông công cộng, khai thác quỹ đất tại khu vực nhà ga và tạo điều kiện phát triển các hoạt động đô thị dọc tuyến./.

EU hỗ trợ Hà Nội 10 triệu euro chuẩn bị dự án metro số 3 kéo dài đến Hoàng Mai Nguồn viện trợ tập trung hỗ trợ nghiên cứu khả thi, quy hoạch phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD) dọc tuyến, đồng thời nghiên cứu các giải pháp tổ chức giao thông.