Hãng bay Emirates đánh dấu cột mốc 10 năm kết nối Hà Nội với thế giới

Hôm nay (ngày 22/10), Hãng hàng không Emirates Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất-UAE) vừa chính thức kỷ niệm 10 năm khai thác các chuyến bay thương mại chở khách đến Hà Nội, đánh dấu một thập kỷ kết nối thủ đô Việt Nam với Dubai và gần 140 điểm đến trong mạng lưới toàn cầu của Hãng.

Emirates bắt đầu khai thác đường bay chở khách đến Hà Nội từ năm 2016, đưa Hà Nội trở thành điểm đến hành khách thứ hai của hãng tại Việt Nam sau Thành phố Hồ Chí Minh.

Việc chuyển đổi từ đường bay quá cảnh sang đường bay thẳng hàng ngày đã thể hiện cam kết của Emirates trong việc đầu tư lâu dài tại Việt Nam, cũng như nỗ lực mang lại giải pháp kết nối tối ưu cho hành khách là khách hàng cá nhân và doanh nghiệp muốn đến hoặc đi từ thủ đô của Việt Nam.

Trong một thập kỷ qua, đường bay Hà Nội đã trở thành một phần quan trọng trong hoạt động của Emirates tại Việt Nam. Kể từ khi bắt đầu vận hành, Emirates đã vận chuyển hơn 1,7 triệu lượt hành khách trên hơn 6.140 chuyến bay giữa Hà Nội và Dubai.

Đến nay, Hãng cũng đã vận chuyển hơn 74 triệu ký hàng hóa trong khoang bụng máy bay, góp phần thúc đẩy giao thương giữa miền Bắc Việt Nam và các thị trường quốc tế.

Theo ông Wahid Albalooshi, Tổng Giám đốc Emirates tại Việt Nam, khi Emirates bắt đầu khai thác các chuyến bay đến Hà Nội vào năm 2016, ngành du lịch và thương mại quốc tế của Việt Nam đang bước vào giai đoạn đầy triển vọng.

“Một thập kỷ sau, Hà Nội không chỉ là trung tâm văn hóa, thương mại của Việt Nam, mà còn ngày càng khẳng định vai trò là cửa ngõ quan trọng đối với du lịch, đầu tư và xuất khẩu của khu vực miền Bắc. Trong bối cảnh Việt Nam và UAE tiếp tục thắt chặt quan hệ hợp tác kinh tế, hành trình này sẽ còn quan trọng hơn nữa trong thời gian tới,” ông Wahid Albalooshi cho hay.

Tổng Giám đốc Emirates cũng tin tưởng Hãng sẽ tiếp tục nâng cao khả năng kết nối hàng không giữa hai quốc gia và các điểm đến khác trên thế giới, đồng thời đồng hành và hỗ trợ các doanh nghiệp địa phương, trong đó có doanh nghiệp vừa và nhỏ, kết nối thuận tiện với các thị trường quốc tế trọng điểm.

Emirates hiện đang khai thác 21 chuyến bay mỗi tuần tại Việt Nam, góp phần đáp ứng nhu cầu đi lại ngày càng tăng và kết nối hành khách với các điểm đến trên toàn cầu.

Thông qua mạng lưới logistics toàn cầu của Emirates và Emirates SkyCargo kết nối các nhà sản xuất và doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam với khách hàng quốc tế, vận chuyển nhiều mặt hàng chủ lực như sản phẩm công nghệ cao, thiết bị công nghệ thông tin và điện tử, đóng góp vào việc thúc đẩy du lịch, thương mại và đầu tư giữa Việt Nam, UAE và các thị trường quốc tế. Trong giai đoạn từ tháng 4-8/2026, Hãng đã vận chuyển 10.700 tấn hàng xuất khẩu từ Hà Nội, tăng 52% so với cùng kỳ năm trước./.

Emirates tiếp tục đặt cược vào đội bay Airbus A380 Nhà sáng lập Công ty tư vấn hàng không BAA & Partners, việc Emirates đầu tư khoảng 5 tỷ USD để nâng cấp 110 máy bay A380 cho thấy hãng vẫn đặt niềm tin vào dòng máy bay này trong nhiều năm tới.