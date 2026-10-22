Quốc lộ 80 qua tỉnh An Giang hư hỏng gây bất an cho người tham gia giao thông

Quốc lộ 80 là tuyến giao thông huyết mạch kết nối trung tâm tỉnh An Giang (phường Rạch Giá, các địa bàn Kiên Lương, Hà Tiên và cửa khẩu quốc tế Hà Tiên).

Tuy nhiên, khoảng nửa năm trở lại đây, đoạn đường dài khoảng 30km qua các xã Hòn Đất, Sơn Kiên, Bình Giang và Hòa Điền xuống cấp nghiêm trọng. Mặt đường xuất hiện nhiều ổ gà, ổ voi, đọng nước, gây khó khăn cho việc đi lại, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Nỗi lo của tài xế

Anh Đỗ Duy Định, xã Bình Giang, cho biết đoạn quốc lộ 80 dài khoảng 5km qua khu vực nhà anh thường xuyên hư hỏng.

Khoảng 3 tháng trở lại đây, tình trạng xuống cấp nghiêm trọng hơn, mặt đường xuất hiện dày đặc ổ gà, ổ voi, đá lớn, nhỏ văng ra đường.

Sau những trận mưa, nhiều vị trí đọng nước, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Gần đây nhất, tối 19/10, trước cửa nhà anh xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến 2 người bị thương nặng, phải đưa đi cấp cứu.

Ban đầu, mặt đường bong tróc tạo thành ổ gà, nhưng chỉ vài ngày sau đã thành những hố sâu, đá văng ra đường khiến người lái xe dễ mất tay lái, té ngã. Ban đêm, nhiều phương tiện phải phanh gấp, né tránh, dễ dẫn đến va chạm. Người dân phải dùng một số vật dụng để cảnh báo, giúp người đi đường nhận biết và chủ động tránh từ xa.

“Tôi mong ngành chức năng có giải pháp sửa chữa lại con đường đạt chất lượng, chứ nhiều năm nay dặm vá xong vài tháng đường lại bong tróc, xuống cấp, mùa khô thì bụi đường mù mịt, mùa mưa nước đọng vũng trên đường nguy hiểm rình rập người đi đường,” anh Định nói.

Ông Trần Quốc Huy, xã Hòa Điền, chia sẻ hằng ngày ông đi làm tại phường Rạch Giá, sáng đi, chiều về trên quãng đường hơn 40km. Trong đó, đoạn từ xã Sơn Kiên đến xã Hòa Điền dài khoảng 20km bị hư hỏng nặng, khiến việc đi lại trở thành nỗi lo thường trực.

“Tôi làm bên ngành điện nên thường chở theo dụng cụ, đồ nghề, mặc dù đã buộc, ràng rất kỹ, chạy xe chậm nhưng vẫn thường xuyên bị văng xuống đường, bởi liên tục thắng gấp để tránh né các chỗ hư hỏng và né tránh xe tải, ôtô, tôi cũng bị vài lần ngã xe, va chạm nhẹ với xe máy khác khi người lái thắng gấp, hoặc lách để tránh ổ gà, ổ voi, tránh xe lớn,” ông Huy cho hay.

Tài xế Nguyễn Lê Nhật Khắc, người thường xuyên chở khách đi tham quan Hà Tiên, Ba Hòn (Kiên Lương) hoặc đưa đón khách đi, về từ Phú Quốc qua quốc lộ 80 cho biết, sau khoảng 6 năm lưu thông trên tuyến đường này, ông nhận thấy nhiều đoạn từ Mỹ Lâm đến Kiên Lương thường xuyên xuống cấp, xuất hiện ổ gà, ổ voi gây mất nhiều thời gian di chuyển. Lái xe qua đây cũng rất áp lực và phải tập trung cao độ để tránh các vị trí hư hỏng, bảo đảm an toàn khi di chuyển cùng các phương tiện khác.

“Do biết được tình trạng con đường này nên tôi thường trao đổi với khách đi, về vào ban ngày, hạn chế đi vào ban đêm để tránh những nguy hiểm có thể xảy ra. Tình trạng này không chỉ gây mất an toàn giao thông mà còn làm phương tiện nhanh hư hỏng, ảnh hưởng đến tài sản, thời gian đi lại và gián tiếp tác động đến hoạt động kinh tế," ông Khắc nói.

Chậm xem xét, khắc phục

Theo lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Bình Giang, quốc lộ 80 qua địa bàn xã dài khoảng 8,5km, phạm vi quản lý kỹ thuật và hạ tầng công trình của Sở Xây dựng tỉnh An Giang. Đây là trục giao thông huyết mạch, quan trọng của tỉnh, nối liền phường Hà Tiên-Rạch Giá (trung tâm hành chính tỉnh An Giang), kết nối trực tiếp xã Bình Giang với các vùng kinh tế trọng điểm trong tỉnh, phục vụ giao thương hàng hóa và đi lại của đông đảo nhân dân. Tuy nhiên, thời gian gần đây đoạn quốc lộ 80 qua địa bàn xã xuống cấp nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông rất cao.

Nhiều vũng nước trên quốc lộ 80 tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. (Ảnh: Văn Sĩ/TTXVN)

Hiện nay kết cấu mặt đường bong tróc, hình thành các “ổ gà, ổ voi” sâu và diện rộng; nhiều đoạn bị rạn nứt, rãnh lún bánh xe, hệ thống rãnh thoát nước dọc bị sạt lở, tắc nghẽn và bồi lắng dẫn đến tình trạng đọng nước trên mặt đường nguy cơ mất an toàn giao thông và thực tế thời gian qua đã xảy ra nhiều vụ tai nạn, gây lo lắng trong nhân dân.

“Trước tình hình trên, vào đầu tháng 10/2026, Ủy ban Nhân dân xã đã có tờ trình Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Xây dựng tỉnh quan tâm xem xét, sớm đầu tư sửa chữa, nâng cấp quốc lộ 80 đoạn qua địa bàn xã để bảo đảm an toàn và duy trì kết nối hạ tầng giao thông phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của địa phương,” Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bình Giang Lê Văn Giàu cho biết.

Theo ông Nguyễn Hữu Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hòa Điền, đoạn quốc lộ 80 qua xã Hòa Điền dài hơn 8km bị hư hỏng trong những tháng gần đây nhưng do không được kịp thời duy tu sửa chữa nên đường càng xuống cấp trầm trọng hơn, gây khó khăn, nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Thời gian qua đoạn thuộc địa bàn xã cũng xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông gây thương tích, hư hao tài sản người dân. Nhân dân trong xã cũng bức xúc, kiến nghị khắc phục, sửa chữa và Ủy ban nhân dân xã đã đề xuất, kiến nghị Sở Xây dựng xem xét khắc phục.

Trong khi chờ cơ quan chức năng xử lý, chính quyền địa phương vận động người dân không đặt vật cản trên đường để cảnh báo nguy hiểm, tránh phát sinh nguy cơ tai nạn. Người dân cũng được vận động tạm thời lấp các hố sâu bằng đất, đá hoặc dùng bêtông khỏa lấp những ổ gà nhỏ nhằm hạn chế nguy hiểm cho người đi đường./.

An Giang khẩn trương duy tu, khắc phục sụt lún trên tuyến tránh Long Xuyên Tuyến tránh Long Xuyên đóng vai trò như một "mạch máu" giao thông chiến lược, tạo động lực bứt phá toàn diện cho kinh tế-xã hội tỉnh An Giang và vùng Đồng bằng sông Cửu Long.