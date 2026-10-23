Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam luôn coi EU là một trong những đối tác ưu tiên, mong muốn đưa quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện phát triển ngày càng sâu sắc, thực chất.

Trong chuyến thăm chính thức Liên minh châu Âu (EU), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có cuộc gặp với Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu đánh giá cao những bước phát triển tích cực trong quan hệ Việt Nam-EU, đặc biệt sau khi hai bên nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện; khẳng định EU mong muốn cùng Việt Nam triển khai hiệu quả khuôn khổ quan hệ mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định: Việt Nam luôn coi EU là một trong những đối tác ưu tiên, mong muốn đưa quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện phát triển ngày càng sâu sắc, thực chất và hiệu quả.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị hai bên phát huy thế mạnh bổ trợ lẫn nhau, đưa khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi năng lượng trở thành những mũi nhọn hợp tác chiến lược, cùng nâng cao năng lực tự chủ, tự cường và sức chống chịu của hai nền kinh tế.

Hai bên nhất trí phát huy vai trò của Tổ Công tác đặc biệt trong triển khai Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-EU nhằm mở rộng và tăng cường hơn nữa trao đổi kinh tế, thương mại; thúc đẩy sớm tháo gỡ thẻ vàng đối với thủy sản của Việt Nam./.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Chủ tịch EC Ursula von der Leyen nhất trí thúc đẩy hợp tác thương mại, đầu tư, công nghệ và phát triển bền vững, phát huy hiệu quả quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện.