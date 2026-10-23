Tăng phân quyền, khơi thông nguồn lực phát triển đô thị Bắc Ninh

Luật Phát triển đô thị với nhiều quy định mới về phân quyền, huy động và sử dụng nguồn lực được kỳ vọng tạo thêm dư địa cho thành phố Bắc Ninh phát triển hạ tầng, mở rộng không gian đô thị và khai thác hiệu quả các tiềm năng, lợi thế.

Trong bối cảnh vừa trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, việc sớm đưa Luật vào thực tiễn có ý nghĩa quan trọng đối với quá trình xây dựng Bắc Ninh theo hướng hiện đại, đồng bộ và bền vững.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Bắc Ninh Đào Quang Khải, đô thị hóa và phát triển đô thị là động lực cho phát triển kinh tế-xã hội của cả nước nói chung và thành phố Bắc Ninh nói riêng. Luật Phát triển đô thị được Quốc hội thông qua ngày 24/8/2026, có hiệu lực từ ngày 1/10/2026, gồm 5 chương, 66 điều. Luật thiết lập khung pháp lý mới về phát triển đô thị, tăng cường phân quyền cho chính quyền địa phương, tạo điều kiện tháo gỡ khó khăn, khơi thông và huy động các nguồn lực phục vụ phát triển.

Việc Quốc hội thông qua Luật Phát triển đô thị có ý nghĩa chiến lược hết sức quan trọng. Tại Bắc Ninh, việc phổ biến, nghiên cứu, quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc Luật càng có ý nghĩa thiết thực trong bối cảnh Bắc Ninh chính thức trở thành thành phố trực thuộc Trung ương từ ngày 20/9/2026.

Bắc Ninh đang đẩy mạnh quá trình đô thị hóa, phát triển kết cấu hạ tầng, thu hút đầu tư, hoàn thiện không gian đô thị và nâng cao chất lượng quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, tạo khung pháp lý và nâng cao vai trò, vị thế giúp cho thành phố Bắc Ninh bứt phá phát triển.

Tại thành phố Bắc Ninh, việc triển khai Luật không dừng ở phổ biến, quán triệt các quy định mà được cụ thể hóa thành những nhiệm vụ, cơ chế và giải pháp phù hợp với thực tiễn địa phương.

Để bảo đảm Luật Phát triển đô thị sớm đi vào cuộc sống, Ủy ban Nhân dân thành phố Bắc Ninh triển khai Kế hoạch số 390/KH-UBND ngày 21/10/2026 của Ủy ban Nhân dân thành phố về triển khai thi hành Luật Phát triển đô thị. Theo đó, các sở, ban, ngành và Ủy ban Nhân dân các xã, phường phải hoàn thành việc rà soát văn bản quy phạm pháp luật liên quan, gửi kết quả về Sở Tư pháp trước ngày 25/10/2026. Sở Tư pháp tổng hợp, tham mưu Ủy ban Nhân dân thành phố báo cáo Bộ Tư pháp trước ngày 30/10/2026.

Bên cạnh đó, các sở, ban, ngành và ủy ban nhân dân các xã, phường rà soát các nhiệm vụ, quyền hạn được phân quyền cho thành phố tại Luật Phát triển đô thị và các cơ chế đặc thù để xác định nội dung cần xây dựng văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố; tổ chức xây dựng, trình ban hành các văn bản quy phạm pháp luật theo nhiệm vụ, quyền hạn được phân quyền tại Luật Phát triển đô thị.

Sở Tài chính được giao chủ trì tham mưu, tổng hợp các nội dung liên quan đến cơ chế, chính sách, đồng thời phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. Sở Xây dựng theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai kế hoạch; các sở, ngành căn cứ chức năng, nhiệm vụ chủ động tham mưu xây dựng văn bản thuộc thẩm quyền, cụ thể hóa những nội dung được phân quyền cho chính quyền địa phương.

Việc triển khai đồng bộ Luật Phát triển đô thị được kỳ vọng giúp Bắc Ninh nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, chủ động khai thác các cơ chế mới và sử dụng hiệu quả nguồn lực phát triển. Qua đó, thành phố từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng, tổ chức không gian đô thị hợp lý, nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo nền tảng cho quá trình phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn mới./.

Luật Phát triển đô thị mở đường hình thành các cực tăng trưởng mới Thay vì mở rộng diện tích thuần túy, Luật Phát triển đô thị mở đường cho mô hình đô thị đa trung tâm, lấy giao thông làm trục dẫn dắt, giúp các đô thị lớn như Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh bứt phá.