Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc: Tập trung hoàn thành xây dựng cơ sở dữ liệu vị trí việc làm trong năm 2026

Chiều 22/10, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị tập huấn, quán triệt thực hiện nhiệm vụ xây dựng cơ sở dữ liệu vị trí việc làm gắn với xây dựng phương án giao biên chế theo hình thức trực tiếp từ điểm cầu Hà Nội kết nối trực tuyến với các điểm cầu trên toàn quốc. Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương dự và chỉ đạo hội nghị.

Tham dự có: Đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, đại diện lãnh đạo các cơ quan, bộ, ngành Trung ương, 34 tỉnh, thành phố và cấp xã, phường, đặc khu, các cơ quan hữu quan. Hội nghị được kết nối tới 3.213 điểm cầu và với hơn 55.000 đại biểu tham dự trên toàn quốc.

Hội nghị tập trung vào các nội dung gồm: Quán triệt chỉ đạo, định hướng, quan điểm, nguyên tắc rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm, xác định nhu cầu nhân lực và xây dựng phương án biên chế trong hệ thống chính trị theo tinh thần Kết luận số 107-KL/TW ngày 17/10/2026 của Bộ Chính trị về hoàn thiện hệ thống vị trí việc làm trong hệ thống chính trị gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ và quản lý biên chế; tập huấn, hướng dẫn thực hiện 8 bước rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm, xác định nhu cầu nhân lực và xây dựng phương án biên chế trong hệ thống chính trị, sử dụng thống nhất 9 biểu nghiệp vụ trong Bộ Excel kèm theo Hướng dẫn số 07-HD/BTCTW, ngày 19/10/2026 của Ban Tổ chức Trung ương; trao đổi, giải đáp và tiếp nhận câu hỏi, phản ánh liên quan Hướng dẫn số 07-HD/BTCTW.

Tại hội nghị, đồng chí Hà Minh Hải, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương báo cáo tình hình triển khai và những nội dung trọng tâm tại các văn bản kết luận, chỉ đạo, định hướng của Bộ Chính trị và các quan điểm, nguyên tắc rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm, xác định nhu cầu nhân lực và xây dựng phương án biên chế trong hệ thống chính trị. Đồng chí Trần Thị Minh, Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Điều lệ (Ban Tổ chức Trung ương) hướng dẫn thực hiện 8 bước rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm, xác định nhu cầu nhân lực và xây dựng phương án biên chế trong hệ thống chính trị.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao trao đổi, chia sẻ về quá trình triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu vị trí việc làm của ngành Tòa án nhân dân. Lãnh đạo thành phố Hà Nội, tỉnh Thanh Hóa, Bộ Nội vụ, Thành phố Hồ Chí Minh, Đảng ủy Quốc hội, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Lâm Đồng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa chia sẻ về tình hình triển khai 107-KL/TW và Hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương về rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm.

Thống nhất nhận thức và phương pháp xác định vị trí việc làm

Phát biểu kết luận, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh, tại hội nghị có 8 đại biểu phát biểu với 15 ý kiến, kiến nghị. Ghi nhận tinh thần trách nhiệm của cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương, thành viên Ban chỉ đạo, tổ giúp việc, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc cho biết, Bộ Chính trị đã họp và quyết định sẽ thực hiện nhiệm vụ xác định vị trí việc làm và xây dựng xong dữ liệu vị trí việc làm trong năm 2026.

Nhấn mạnh một số nội dung quan trọng, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc thống nhất về nhận thức chung. Theo luật, vị trí việc làm là công việc gắn với chức vụ, chức danh, ngạch công chức, bậc viên chức, trách nhiệm, thẩm quyền và kết quả sản phẩm công vụ cụ thể là căn cứ trung tâm để thực hiện tuyển dụng, bố trí, sử dụng, đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, xếp ngạch, bậc và thực hiện chế độ chính sách đối với công chức, viên chức.

Vị trí việc làm không phải là một người, một chức danh hay một suất biên chế. Vị trí việc làm trả lời bốn câu hỏi: Làm việc gì, tạo ra sản phẩm gì, ai chịu trách nhiệm và năng lực?

Đồng chí nêu rõ, khái niệm, phương pháp chung phải thống nhất, cách xác định phải phù hợp tính chất công việc từng khối, từng cấp, công chức thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước, viên chức cung ứng dịch vụ sự nghiệp công. Các cơ quan Đảng, cơ quan Tư pháp có công việc và chức danh đặc thù không thể áp dụng một danh mục hay một định mức nhân lực cho tất cả.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc và các đại biểu tham dự hội nghị. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Chia sẻ về bốn khó khăn cần tập trung tháo gỡ để thực hiện cho tốt, đồng chí cho biết: Một là, nhiệm vụ thẩm quyền giữa các cấp đã điều chỉnh nhưng vị trí việc làm, quy trình và nguồn lực có nơi chưa theo kịp. Hai là, việc xác định khối lượng, tính chất, độ phức tạp của công việc theo từng vị trí việc làm còn hạn chế, chưa đồng bộ. Ba là, sau sắp xếp tổ chức và thực hiện chính sách nghỉ việc phải đánh giá tác động tới từng vị trí việc làm chứ không dừng ở số người giảm. Bốn là, việc gắn kết vị trí việc làm với quản lý biên chế và chính sách tiền lương còn thiếu đồng bộ, nhiều điểm nghẽn cần tháo gỡ.

Gắn kết chặt chẽ vị trí việc làm với quản lý biên chế và cải cách tiền lương

Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc nêu rõ, nhiệm vụ quan trọng nhất có tính nền tảng của đợt triển khai này là xác định đúng, đầy đủ và thống nhất hệ thống vị trí việc làm; đồng thời nêu rõ quan điểm không lấy số người, ngạch, bậc, biên chế hiện có để hợp thức hóa hiện trạng; không đồng nhất một vị trí việc làm với một người, một số người quy đổi với chỉ tiêu biên chế được giao; kiên quyết loại bỏ những vị trí riêng lẻ được tạo ra chỉ do công đoạn ngắn, nhiệm vụ đột xuất hoặc khác biệt của ngạch bậc.

Đồng chí phân tích, phải nghiên cứu rất rõ chính sách và mục tiêu phát triển của đất nước gắn vào mục tiêu và chính sách phát triển của các bộ, ngành, địa phương, cấp tỉnh và cấp xã trong mô tả vị trí việc làm và xác định biên chế. Và quan trọng hơn là biên chế phải đảm bảo trình độ tương ứng với vị trí việc làm. Từ đó mới ra tổng số lượng biên chế, tiền lương. Biên chế sau khi được xác định sẽ được giao cho người đứng đầu của cơ quan, địa phương quyết định điều động, phân bổ.

Trong triển khai cần kế thừa kết quả dữ liệu danh mục bản mô tả công việc và khung năng lực đã có, đã được kiểm chứng; tập trung rà soát thực chất, đề xuất điều chỉnh, tích hợp hoặc loại bỏ vị trí không còn phù hợp, bổ sung vị trí mới khi thực sự phát sinh nhiệm vụ, bảo đảm đúng thẩm quyền, thống nhất phương pháp, tiêu chí và dữ liệu trong toàn hệ thống chính trị, vận dụng phù hợp với tính chất công việc đặc thù từng khối, ngành, lĩnh vực và địa bàn.

Cùng với đó lấy kết quả rà soát nhiệm vụ để hoàn thiện vị trí việc làm và xử lý bất cập trong tổ chức thực hiện, đối chiếu theo chiều dọc ở Trung ương, tỉnh, xã và chiều ngang giữa các cơ quan cùng cấp, gắn với Kết luận số 76-KL/TW về tiếp tục hoàn thiện, vận hành hiệu quả mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Kết luận số 40-KL/TW ngày 02/6/2026 của Bộ Chính trị về bổ sung, sửa đổi Quy định về quản lý biên chế của hệ thống chính trị; giao biên chế của hệ thống chính trị năm 2026 và định hướng giai đoạn 2027-2031...

Về tổ chức thực hiện, đồng chí yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện đúng tiến độ một số nhiệm vụ trọng tâm. Ban Tổ chức Trung ương sẽ tổng hợp, hoàn thiện hồ sơ báo cáo Bộ Chính trị trong tháng 12/2026.

Nhấn mạnh yêu cầu đến cuối năm 2026 phải có sản phẩm cụ thể, đồng chí lưu ý trong tổ chức thực hiện, tài liệu tập huấn, nội dung giải đáp cùng các câu hỏi, cách làm hay, hiệu quả sẽ được công khai cập nhật thường xuyên trên Cổng thông tin điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam để thống nhất nghiên cứu thực hiện.

Các đại biểu tham dự hội nghị. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

"Người đứng đầu phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo phân công rõ trách nhiệm, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc tiến độ và chất lượng. Thực hiện nghiêm lộ trình, các mốc tiến độ đã xác định, bảo đảm chất lượng từng bước, không để chậm trễ ở khâu trước ảnh hưởng đến khâu sau. Chủ động nghiên cứu tài liệu, các tình huống đã được giải đáp, kịp thời trao đổi những vấn đề chưa rõ, không tự xử lý thiếu căn cứ. Chủ động nhận diện, xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh trong thẩm quyền, làm rõ nguyên nhân, không để vướng mắc kéo dài, lặp lại," đồng chí nhấn mạnh.

Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc yêu cầu các đơn vị, các cơ quan ở Trung ương, tỉnh, thành phố tiếp tục rà soát, phát hiện, kiến nghị sửa đổi, bổ sung những văn bản, quy định không còn phù hợp và tổ chức đánh giá, phân tích thật kỹ lưỡng, đề xuất để cấp có thẩm quyền kết luận sửa đổi kịp thời, phù hợp, góp phần triển khai Kết luận số 107-KL/TW của Bộ Chính trị./.

Hoàn thiện vị trí việc làm, chuyển mạnh sang quản lý theo kết quả và trách nhiệm Việc xác định đúng vị trí việc làm tạo cơ sở đổi mới công tác quản lý nhân sự, đánh giá năng lực, sử dụng cán bộ, từng bước thực hiện chính sách tiền lương theo năng lực và kết quả công việc.