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Hội thảo "Khoảng cách số và Năng lực AI": Giải pháp để thu hẹp bất bình đẳng số

Nhằm thảo luận về thách thức và cơ hội do công nghệ mang lại, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội đã tổ chức buổi hội thảo quốc tế "Khoảng cách số và Năng lực AI".

Viết Thành
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Hội thảo do Viện Đào tạo Báo chí và Truyền thông, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội đứng ra tổ chức. Sự kiện nhận được sự hỗ trợ học thuật quốc tế từ Emerging Media – tạp chí khoa học uy tín do Viện Truyền thông và Phương tiện truyền thông (Đại học Giao thông Thượng Hải, Trung Quốc) và Nhà xuất bản Sage phối hợp xuất bản.

Thông qua đối thoại học thuật cởi mở và hợp tác quốc tế, hội thảo hướng tới việc định hình các giải pháp phù hợp để thu hẹp khoảng cách số và nâng cao năng lực AI có trách nhiệm trong tương lai./.

(Vietnam+)
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