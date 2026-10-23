Thiên tai khiến Trung Quốc thiệt hại hàng chục tỷ USD

Trong 9 tháng đầu năm nay, Trung Quốc ghi nhận thiệt hại trực tiếp do thiên tai lên tới 29,9 tỷ USD, chủ yếu do hậu quả của các cơn bão mạnh, lũ lụt và sạt lở đất.

Ngày 22/10, Bộ Quản lý tình trạng khẩn cấp Trung Quốc cho biết, trong 9 tháng đầu năm nay, nước này ghi nhận thiệt hại trực tiếp do thiên tai lên tới 199,36 tỷ Nhân dân tệ (29,9 tỷ USD), chủ yếu do hậu quả của các cơn bão mạnh, lũ lụt và sạt lở đất.

Trong khi đó, một số thảm họa cực đoan xảy ra bất ngờ tại các khu vực miền Nam đã dẫn đến số người thiệt mạng và mất tích do thiên tai tăng đáng kể so với mức trung bình của 5 năm qua. Tổng cộng, 1.162 người đã thiệt mạng hoặc mất tích do thiên tai tại Trung Quốc trong 9 tháng đầu năm nay, tăng so với con số 742 người cùng kỳ năm trước.



Theo Bộ Quản lý tình trạng khẩn cấp Trung Quốc, các thảm họa địa chất - bao gồm sạt lở đất và sạt lở bùn do mưa lớn - là nguyên nhân gây tử vong cao nhất và chiếm 60% tổng số loại hình thiên tai. Trong khi đó, bão là nguyên nhân gây thiệt hại kinh tế trực tiếp lớn nhất.



Tính đến hết tháng 9/2026, tổng cộng 26 cơn bão đã hình thành ở khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương và Biển Đông, trong đó có 7 cơn bão đổ bộ vào bờ biển Trung Quốc. Cả 2 con số này đều cao hơn mức trung bình lịch sử trong cùng kỳ./.