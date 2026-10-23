Ít nhất 16 người thiệt mạng trong trận động đất có độ lớn 7,0 ở Trung Quốc

Theo Ban Chỉ huy Cứu trợ Động đất thành phố Na Khúc (Trung Quốc), tính đến 5 giờ 20 phút sáng sớm 23/10, trận động đất có độ lớn 7,0 đã khiến ít nhất 16 người thiệt mạng và 46 người bị thương.

Theo Trung tâm Mạng lưới Động đất Trung Quốc, một trận động đất có độ lớn 7,0 đã xảy ra tại huyện Ba Thanh, thành phố Na Khúc, Tây Tạng vào lúc 22h 33 phút ngày 22/10 (theo giờ địa phương), với độ sâu chấn tiêu 10km.

Theo Ban Chỉ huy Cứu trợ Động đất thành phố Na Khúc, tính đến 5 giờ 20 phút sáng sớm ngày 23/10, trận động đất đã khiến ít nhất 16 người thiệt mạng và 46 người bị thương. Ngoài ra, 339 hộ gia đình báo cáo nhà ở bị sập hoặc hư hại, cùng 20 chuồng trại chăn nuôi cũng bị hư hỏng.

Sau khi động đất xảy ra, Bộ Quản lý Tình trạng Khẩn cấp đã lập tức đánh giá tình hình tại địa phương thông qua hội nghị trực tuyến. Các cơ quan trung ương phối hợp với chính quyền địa phương đã nhanh chóng triển khai công tác cứu hộ khẩn cấp, sơ tán và tái định cư người dân bị ảnh hưởng, cũng như theo dõi sát sao các hoạt động địa chấn.

Hiện hàng cứu trợ đã bắt đầu được chuyển đến khu vực bị ảnh hưởng, trong khi nhiều đội cứu hộ đang nỗ lực hết công suất để thực hiện công tác ứng phó khẩn cấp, tìm kiếm cứu nạn và điều trị cho những người bị thương.

Khu tự trị Tây Tạng đã quyết định từ ngày 23/10 kích hoạt cơ chế ứng phó khẩn cấp cấp độ 3 - trong thang 4 cấp đối với công tác cứu trợ thiên tai đối với vụ động đất vừa xảy ra./.