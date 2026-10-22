Thời tiết ngày 22/10: Cảnh báo biển động rất mạnh, sóng cao 6m ở Bắc Biển Đông

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 22/10, vùng biển phía Đông của khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc đến Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9; riêng vùng biển phía Đông Bắc có gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 10-11. Biển động rất mạnh. Sóng biển cao từ 3,0-5,0 m; riêng vùng biển phía Đông Bắc cao từ 4-6 m, hướng sóng Đông Bắc.

Ngoài ra, ngày và đêm 22/10, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan, khu vực Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng cao xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8, sóng biển cao trên 2,0m.

Trung tâm cảnh báo ngày và đêm 23/10, vùng biển phía Đông của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9; riêng phía Đông Bắc cấp 8-9, giật cấp 10-11; sóng biển cao 3,0-5,0m, riêng vùng biển phía Đông Bắc 4,0-6,0m; biển động rất mạnh.

Cấp độ rủi ro thiên tai trên biển: vùng biển phía Đông của khu vực Bắc Biển Đông cấp 2, riêng vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông cấp 3.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn.

Thời tiết các khu vực trên cả nước ngày và đêm 22/10

- Hà Nội nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C, nhiệt độ cao nhất 31-33 độ C. Ngày nắng, đêm không mưa.

- Khu vực Tây Bắc Bộ nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, có nơi dưới 21 độ C, nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C. Có mưa rào và dông vài nơi.

- Đông Bắc Bộ nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, vùng núi có nơi dưới 22 độ C, nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C. Có mưa vài nơi.

- Từ Thanh Hóa đến Huế nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C. Ngày có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; đêm có mưa vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

- Duyên hải Nam Trung Bộ nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C. Có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Bắc ngày có mưa rào và dông rải rác. Gió đông bắc đến bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

- Cao nguyên Trung Bộ nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C. Có mưa rào và dông vài nơi; riêng Lâm Đồng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

- Khu vực Nam Bộ nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C. Có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

- Thành phố Hồ Chí Minh nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C, nhiệt độ cao nhất 32-34 độ C. Có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh./.

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