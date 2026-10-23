Trung Quốc khẩn trương cứu hộ sau trận động đất lớn tại Tây Tạng

Tính đến 7h ngày 23/10, trận động đất có độ lớn 7 xảy ra tại huyện Ba Thanh, thành phố Na Khúc, Khu tự trị Tây Tạng, Trung Quốc, đã khiến 16 người thiệt mạng, 54 người bị thương, trong đó có 11 người bị thương nặng và 43 người bị thương nhẹ; 339 hộ gia đình có nhà ở bị hư hại.

Trận động đất xảy ra lúc 22h33 ngày 22/10, với tâm chấn nằm ở tọa độ 32,4 độ vĩ Bắc và 93,79 độ kinh Đông, độ sâu chấn tiêu 10km.

Ngay sau khi xảy ra động đất, các lực lượng cứu hộ đã khẩn trương triển khai công tác tìm kiếm, cứu nạn, điều trị người bị thương và hỗ trợ người dân vùng bị ảnh hưởng.

Bộ Chỉ huy Liên hợp Chiến khu miền Tây Trung Quốc nhanh chóng kích hoạt cơ chế ứng phó khẩn cấp, điều động lực lượng trinh sát trên không và chỉ đạo các đơn vị quân đội gần khu vực bị ảnh hưởng tiến hành cứu trợ.

Quân khu Tây Tạng và Lực lượng Cảnh sát vũ trang Tây Tạng đã huy động hơn 300 quân nhân cùng hơn 20 phương tiện, khẩn trương cơ động đến các khu vực bị ảnh hưởng.

Lực lượng quân đội Trung Quốc đã tổ chức khảo sát hiện trường nhà cửa bị sập, dựng lều tạm và thiết lập điểm cung cấp thức ăn nhằm bảo đảm các nhu cầu thiết yếu của người dân.

Các đơn vị cảnh sát vũ trang cũng mang theo thiết bị phá dỡ, tìm kiếm cứu nạn, y tế và vật tư chống rét để triển khai cứu hộ, rà soát khu dân cư và khơi thông tuyến đường phục vụ cứu trợ.

Về ứng phó ở cấp quốc gia, Văn phòng Chỉ huy cứu trợ động đất Quốc vụ viện Trung Quốc và Bộ Quản lý tình trạng khẩn cấp đã nâng cấp độ ứng phó khẩn cấp đối với thảm họa động đất từ cấp 4 lên cấp 3 theo kế hoạch ứng phó động đất quốc gia.

Cùng ngày, Bộ Tài nguyên thiên nhiên Trung Quốc kích hoạt ứng phó cấp 3 về phòng ngừa thảm họa địa chất tại Tây Tạng, đồng thời cử nhóm chuyên gia đến hiện trường hỗ trợ đánh giá nguy cơ, rà soát các thảm họa địa chất thứ sinh có thể phát sinh sau động đất và cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho công tác cứu hộ.

Chính quyền Tây Tạng cũng kích hoạt ứng phó khẩn cấp cấp 3 về cứu trợ thiên tai tự nhiên. Hội Chữ thập Đỏ Trung Quốc khẩn cấp điều chuyển 3.800 đơn vị, bộ vật tư cứu trợ đến vùng bị ảnh hưởng, gồm bộ đồ dùng gia đình, bộ vệ sinh, lò sưởi, lều bông, áo khoác chống rét, giường gấp và chăn bông; đồng thời cử tổ công tác đến hỗ trợ việc sơ tán, bố trí nơi ở và bảo đảm sinh hoạt cho người dân.

Các lực lượng chức năng Trung Quốc hiện tiếp tục triển khai tìm kiếm cứu nạn, điều trị người bị thương, đánh giá thiệt hại và thực hiện các biện pháp cứu trợ nhằm hạn chế tối đa thương vong, thiệt hại về tài sản, đồng thời bảo đảm các nhu cầu sinh hoạt cơ bản và ổn định tình hình tại khu vực bị ảnh hưởng./.

Trung Quốc: Động đất mạnh làm 16 người thiệt mạng, hơn 30 người bị thương Trận động đất độ lớn 7,0 xảy ra tại Khu tự trị Tây Tạng tối 22/10 khiến ít nhất 16 người thiệt mạng, 32 người bị thương, hơn 300 ngôi nhà bị sập và gây gián đoạn điện, viễn thông tại một số khu vực.