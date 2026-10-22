Lâm Đồng: Nguy cơ ô nhiễm, dịch bệnh từ xác lợn chết thả trôi sông Đồng Nai

Lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng vừa phát hiện, trục vớt một số xác lợn chết thả trôi trên sông Đồng Nai, đoạn qua xã Cát Tiên.

Các xác lợn có dấu hiệu phân hủy, bốc mùi hôi thối, tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng nguồn nước và sức khỏe cộng đồng và gây lây nhiễm dịch bệnh.

Cơ quan chức năng đang xác minh nguồn gốc số xác lợn, đồng thời khuyến cáo người dân không vứt xác động vật xuống sông, suối.

Ngày 22/10, ông Hồ Quốc Phong, Bí thư Đảng ủy xã Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng, cho biết sau khi phát hiện tình trạng trên, lực lượng chức năng địa phương phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông đường thủy, Công an tỉnh Lâm Đồng tổ chức trục vớt xác lợn chết trên sông Đồng Nai, đưa vào bờ xử lý, tiêu hủy theo quy định.

Theo thông tin từ Đội Cảnh sát đường thủy số 1, Công an tỉnh Lâm Đồng, qua tuần tra và tiếp nhận phản ánh của người dân, lực lượng chức năng phát hiện 3 xác lợn chết trôi trên sông, tại khu vực giáp ranh với tỉnh Đồng Nai. Có xác được bỏ trong bao, nhưng có xác để nguyên khi thả trôi, trọng lượng ước tính khoảng 100kg. Các xác lợn chết này đã phân hủy, bốc mùi hôi thối.

Lãnh đạo Đội Cảnh sát đường thủy số 1 cho biết đến nay, cơ quan chức năng chưa xác định được nguồn gốc, chủ nuôi và người vứt bỏ số xác lợn trên. Lực lượng chức năng đã phối hợp với chính quyền địa phương thu gom, xử lý nhằm hạn chế ô nhiễm môi trường và nguy cơ phát tán mầm bệnh.

Thông tin tới phóng viên TTXVN, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Cát Tiên 2 Nguyễn Hoàng Lịch cho biết địa phương nằm ở cuối dòng sông Đồng Nai đoạn chảy qua tỉnh Lâm Đồng.

Sau khi nhận được thông tin trên, chính quyền địa phương đã chủ động cử lực lượng chức năng đi kiểm tra tình hình hình thực tế hiện trạng này. Nếu phát hiện có xác động vật thả trôi trên sông qua địa phận của xã sẽ xử lý theo quy định để bảo vệ môi trường và ngăn chặn tình trạng lây nhiễm dịch bệnh, ảnh hưởng tới hoạt động chăn nuôi.

Trước thực trạng trên, chính quyền địa phương các xã có sông Đồng Nai chảy qua khuyến cáo người dân tuyệt đối không vứt xác động vật, rác thải xuống sông, suối; khi vật nuôi chết, cần thông báo cho chính quyền địa phương để được hướng dẫn thu gom, xử lý đúng quy định.

Việc xác minh nguồn gốc xác lợn, tăng cường giám sát dịch bệnh và hướng dẫn người chăn nuôi thực hiện các biện pháp an toàn sinh học là cần thiết nhằm ngăn ngừa nguy cơ ô nhiễm, bảo vệ nguồn nước, sức khỏe cộng đồng và hạn chế thiệt hại kinh tế cho người dân.

Tình trạng lợn bệnh và xác lợn chết thả trôi sông cũng khiến nhiều hộ chăn nuôi tại địa phương lo lắng, ảnh hưởng đến kế hoạch sản xuất và sinh kế. Người chăn nuôi mong muốn cơ quan chuyên môn hướng dẫn cụ thể các biện pháp vệ sinh, khử trùng chuồng trại, lựa chọn con giống và bảo đảm điều kiện an toàn trước khi tái đàn.

Tuy nhiên, đến nay, chưa đủ cơ sở kết luận tình trạng lợn bệnh tại địa phương có liên quan đến số xác lợn chết được phát hiện trên sông. Nguyên nhân cần được làm rõ thông qua điều tra dịch tễ và xét nghiệm của cơ quan chuyên môn.

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