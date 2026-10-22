Khánh Hòa bước đầu xác định nguyên nhân cá chim nuôi lồng chết bất thường

Sau một thời gian xuất hiện tình trạng cá chim nuôi lồng chết bất thường tại một số vùng nuôi trên địa bàn xã Đại Lãnh, tỉnh Khánh Hòa, tình hình đến nay đã giảm.

Qua kiểm tra thực địa, theo dõi môi trường và thu thập thông tin dịch tễ, cơ quan chuyên môn bước đầu nhận định hiện tượng cá chết có liên quan đến biến động bất thường của thời tiết, môi trường nuôi. Tại khu vực Đầm Môn, hàm lượng ôxy hòa tan trong nước thấp hơn giới hạn cho phép.

Theo ông Phạm Trúc Việt, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đại Lãnh, sau khi xảy ra tình trạng cá nuôi chết bất thường, địa phương đã phối hợp các cơ quan chuyên môn kiểm tra thực địa, lấy mẫu và theo dõi diễn biến tại vùng nuôi. Tại thời điểm địa phương thông tin, tình trạng cá chết hàng loạt không còn xảy ra.

Tại khu vực biển Hòn Săng, tình trạng cá chết xuất hiện từ giữa tháng Chín và tăng dần từ khoảng ngày 20/9.

Ông Tạ Chí Thái Nguyên, một hộ nuôi thủy sản tại khu vực này, cho biết có thời điểm mỗi ngày khoảng 50-60 con cá chết trên một lồng. Gia đình ông có 260 ô lồng, chủ yếu nuôi cá chim, với nhiều lứa cá từ 3-6 tháng tuổi. Một số lứa đã được xuất bán, trong khi số cá tiếp tục nuôi xuất hiện tình trạng chết bất thường.

Tương tự, gia đình ông Võ Phúc Toàn đầu tư 60 ô lồng nuôi thủy sản, chủ yếu là cá chim. Lứa cá khoảng 3 tháng tuổi có mật độ khoảng 3.000 con/ô lồng.

Theo ông Toàn, tình trạng cá chết kéo dài khoảng 7 ngày. Cá có biểu hiện lở loét trên thân, bơi lờ đờ trên mặt nước.

Một số hộ tại Hòn Săng ghi nhận mức thiệt hại trên 50%.

Để hạn chế tổn thất, từ cuối tháng Chín, nhiều hộ phải thu hoạch sớm, bán cá khi chưa đến kỳ thu hoạch để thu hồi một phần vốn.

Theo Ủy ban Nhân dân xã Đại Lãnh, xã có gần 920 bè nuôi thủy sản với 35.662 ô lồng, tổng diện tích khoảng 570.592m2. Đối tượng nuôi chủ yếu là cá chim và tôm hùm. Qua kiểm tra tại thời điểm xảy ra sự việc, hiện tượng chết được ghi nhận trên cá, trong khi tôm hùm chưa ghi nhận biểu hiện bất thường.

Tại vùng nuôi Đầm Môn, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Khánh Hòa ghi nhận khoảng 55 hộ nuôi, trung bình khoảng 40 lồng/hộ. Các lồng có kích thước 4 x 4m, vùng nước nuôi sâu khoảng 18m; lồng đặt ở độ sâu 7-9m. Đối tượng nuôi chính là cá chim vây vàng.

Cá bắt đầu xuất hiện tình trạng chết từ ngày 1/10, sau thời điểm thời tiết từ nắng nóng chuyển sang mưa thất thường, mưa kéo dài, gió liên tục đổi hướng và chênh lệch nhiệt độ ngày, đêm cao.

Cá chết xảy ra ở hầu hết các hộ nuôi cá chim trong khu vực được kiểm tra. Cá nuôi từ khoảng 5 tháng trở lên, kích cỡ từ 0,45kg/con, bị ảnh hưởng nhiều hơn cá nhỏ. Một số hộ phải thu hoạch sớm; cá biệt có hộ mỗi ngày vớt khoảng 100-300kg cá yếu. Giá cá được thương lái thu mua từ 40.000-75.000 đồng/kg.

Cụ thể, hộ ông Trần Duy Thành có 50 lồng. Ngày 1/10, ngay khi phát hiện cá có dấu hiệu bất thường, gia đình đã thu hoạch lứa cá nuôi 6 tháng, trọng lượng khoảng 0,45-0,5 kg/con, được 14,2 tấn, bán cho thương lái với giá 74.000 đồng/kg. Hộ bà Hoàng Thị Phương cũng có 50 lồng, nuôi ba lứa cá. Trong đó, lứa 6 tháng có số lượng thả ban đầu 50.000 con; lứa 4 tháng 30.000 con và lứa mới thả 10 ngày 10.000 con. Có ngày gia đình phải vớt khoảng 250-300kg cá yếu, bán với giá 40.000-50.000 đồng/kg. Gia đình đồng thời sử dụng thiết bị sục khí ôxy cho các lồng cá lớn. Lứa cá mới thả 10 ngày chưa ghi nhận dấu hiệu bất thường.

Cá bị ảnh hưởng có biểu hiện bơi lờ đờ, lật nghiêng, ngửa bụng, rớt xuống đáy rồi chết; trên thân xuất hiện các vết đốm không có hình dạng nhất định. Qua giải phẫu, dưới các vết đốm có hiện tượng xung huyết, gan vàng, mang nhợt nhạt.

Kết quả kiểm tra môi trường nước tại hai bè nuôi ở Đầm Môn cho thấy độ mặn, nhiệt độ, pH, amoni tổng cộng và nitrit nằm trong giới hạn cho phép đối với cá biển. Tuy nhiên, hàm lượng ôxy hòa tan chỉ ở mức 4 mg/l, thấp hơn giới hạn cho phép từ 5 mg/l trở lên.

Trên cơ sở phân tích thông tin dịch tễ và triệu chứng lâm sàng, Chi cục Chăn nuôi và Thú y bước đầu nhận định cá có thể bị thiếu ôxy trong thời gian dài, thể hiện qua tình trạng mang nhợt nhạt, khiến cá yếu, giảm ăn, bỏ ăn và chết. Cơ quan chuyên môn đã lấy một mẫu gồm 4 con cá yếu, còn sống, có biểu hiện bơi lờ đờ và xuất hiện vết đốm trên thân để gửi xét nghiệm.

Đối với khu vực Hòn Săng, ông Phạm Trúc Việt cho biết nhận định ban đầu cho thấy mùa gió Nam năm nay kéo dài hơn mọi năm, cùng với thời gian xuất hiện mưa lớn, bất thường đã làm môi trường vùng nuôi thay đổi, ảnh hưởng đến thủy sản. Riêng hiện tượng cá bị lở loét trên thân trước khi chết, tài liệu địa phương cho biết vẫn chờ kết quả cuối cùng.

Ủy ban Nhân dân xã Đại Lãnh và ngành chuyên môn khuyến cáo người nuôi thường xuyên theo dõi nhiệt độ, độ mặn, pH, ôxy hòa tan; duy trì mật độ nuôi phù hợp, vệ sinh lồng để tăng khả năng trao đổi nước. Khi cá có biểu hiện ngộp, nổi đầu cần tăng cường sục khí. Cá chết phải được thu gom, đưa vào bờ xử lý, không xả xuống vùng nuôi; đồng thời không tự ý sử dụng thuốc kháng sinh khi chưa xác định rõ nguyên nhân./.

Xác định nguyên nhân cá chim nuôi lồng chết tại Khánh Hòa Cá chết xảy ra ở hầu hết hộ nuôi cá chim trong vùng nuôi thủy sản Đầm Môn, xã Đại Lãnh, tỉnh Khánh Hòa. Cá đã nuôi từ khoảng 5 tháng trở lên, trọng lượng từ 0,45 kg/con, bị ảnh hưởng nhiều hơn cá nhỏ.