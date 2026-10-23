Quan hệ thương mại song phương Việt Nam-Bỉ

Năm 2025, tổng kim ngạch thương mại song phương Việt Nam-Bỉ đạt 4,36 tỷ USD; riêng 9 tháng năm 2026, thương mại song phương đạt 3,05 tỷ USD, tương đương khoảng 80% tổng kim ngạch cả năm trước.

Những năm gần đây, quan hệ hợp tác kinh tế-thương mại giữa Việt Nam và Bỉ phát triển nhanh chóng và ngày càng được tăng cường.

Bỉ hiện là đối tác thương mại lớn thứ 6 của Việt Nam tại Liên minh châu Âu (EU) có vai trò quan trọng trong việc kết nối hàng hóa Việt Nam với thị trường EU, đặc biệt trong khuôn khổ Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-EU (EVFTA).

Năm 2025, tổng kim ngạch thương mại song phương giữa Việt Nam và Bỉ đạt 4,36 tỷ USD. Riêng trong 9 tháng năm 2026, thương mại song phương đạt 3,05 tỷ USD, tương đương khoảng 80% tổng kim ngạch của cả năm trước./.