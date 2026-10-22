Xu hướng tinh giản nhân sự tiếp diễn trong ngành ngân hàng

Ngày 22/10, ngân hàng Barclays của Anh công bố kế hoạch cắt giảm khoảng 5.000 việc làm, tương đương 5% đội ngũ lao động toàn cầu của hãng, trong bối cảnh ngân hàng này tăng cường ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để nâng cao hiệu quả hoạt động.



Giám đốc Tài chính Anna Cross cho biết Barclays đã cắt giảm khoảng 1.000 vị trí và dự kiến hoàn tất phần còn lại trước cuối năm nay. Khoảng 60% số việc làm cắt giảm thuộc các bộ phận hỗ trợ, trong đó có nhân viên phát triển phần mềm.



Tổng Giám đốc Barclays C. S. Venkatakrishnan khẳng định ngân hàng sẽ triển khai AI trên quy mô lớn, song ông cũng nhấn mạnh công nghệ này là yếu tố bổ trợ trong quá trình chuyển đổi rộng hơn, gắn với việc tinh giản tổ chức và nâng cấp hệ thống công nghệ.

Trong thông báo ngày 1/10, công ty Anthropic cho biết Barclays đang triển khai công cụ Claude nhằm đẩy nhanh phát triển phần mềm, hiện đại hóa các hệ thống công nghệ cũ và nâng cao hiệu quả hoạt động.

Ngân hàng đặt mục tiêu đưa công cụ hỗ trợ lập trình Claude Code đến 50% đội ngũ phát triển phần mềm vào cuối năm 2026.



Theo Anthropic, hơn 16.000 nhân viên Barclays đã sử dụng trợ lý tra cứu thông tin tích hợp Claude để hỗ trợ phục vụ khách hàng.

Tại bộ phận thị trường toàn cầu, công nghệ này giúp phân loại và chuyển xử lý khoảng 120.000 thư điện tử mỗi ngày, qua đó giảm khối lượng công việc thủ công.



Cùng ngày công bố kế hoạch nhân sự, Barclays thông báo lợi nhuận ròng quý 3 tăng 13% lên 1,65 tỷ bảng Anh (GBP – khoảng 2,21 tỷ USD). Lợi nhuận trước thuế đạt 2,32 tỷ GBP, tăng so với mức 2,08 tỷ GBP cùng kỳ năm ngoái nhưng thấp hơn dự báo của giới phân tích. Ngân hàng cũng công bố chương trình mua lại cổ phiếu trị giá 500 triệu GBP.

Barclays không phải ngân hàng duy nhất điều chỉnh nhân sự trong quá trình đẩy mạnh ứng dụng AI. Ngày 6/10, ngân hàng DNB của Na Uy công bố kế hoạch cắt giảm hàng trăm vị trí tại bộ phận Công nghệ và Dịch vụ, dự kiến hoàn tất trong quý 4/2026.

DNB cho biết tác nhân AI đang thay thế nhiều công việc thủ công, giúp nâng hiệu quả kiểm tra dữ liệu khách hàng, xác minh danh tính và phát triển phần mềm.

Tương tự, Goldman Sachs của Mỹ cũng đã thông báo với nhân viên về khả năng cắt giảm việc làm và giảm tốc tuyển dụng từ tháng 10/2025, trong nỗ lực tận dụng AI để nâng cao năng suất./.

Công nghệ AI đe dọa “khai tử” hàng loạt việc làm văn phòng AI đang rút ngắn đáng kể thời gian xử lý các công việc hành chính, kế toán và nhập liệu, làm gia tăng nguy cơ cắt giảm nhân sự ở những vị trí lặp đi lặp lại, đặc biệt tại các nền kinh tế thu nhập cao.