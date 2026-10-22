Cơ hội cho nông sản, thủy sản và thực phẩm Việt Nam tại thị trường Hàn Quốc

Ngày 22/10, Tuần hàng Việt Nam tại Hàn Quốc 2026 (Vietnam Goods Week in Korea 2026) đã chính thức khai mạc tại siêu thị Lotte Mart-Chi nhánh Ga Seoul, Seoul, Hàn Quốc.

Chương trình do Bộ Công Thương Việt Nam phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc và Tập đoàn LOTTE Mart tổ chức, kéo dài trong 7 ngày từ ngày 22 đến hết ngày 28/10.

Sự kiện đánh dấu sự trở lại của Tuần hàng Việt Nam trong hệ thống phân phối bán lẻ hàng đầu Hàn Quốc, mở ra cơ hội giới thiệu, quảng bá và thúc đẩy tiêu thụ các sản phẩm thương hiệu Việt Nam đến gần hơn với người tiêu dùng Xứ sở kim chi.

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, lễ cắt băng khai mạc Tuần hàng diễn ra trang trọng tại tầng 2 siêu thị LOTTE Mart Seoul Station với sự tham dự của đại diện các cơ quan quản lý, ngoại giao và doanh nghiệp hai nước.

Trong suốt thời gian diễn ra sự kiện, LOTTE Mart triển khai chương trình khuyến mại và giới thiệu 64 mã sản phẩm (SKU) đại diện cho các ngành hàng thế mạnh của Việt Nam đang được phân phối trong hệ thống.

Các mặt hàng tiêu biểu bao gồm nhóm nông sản và thực phẩm tươi sống như chuối tươi, thanh long, tôm bóc vỏ đông lạnh; các loại hạt và nông sản chế biến như hạt điều rang muối, chuối sấy, xoài sấy dẻo; cùng nhiều sản phẩm thực phẩm tiện lợi, bánh kẹo và thức uống quen thuộc như phở ăn liền Chin-su Pho Story, mì gạo Vifon, càphê hòa tan G7 3in1, bánh quy rau củ AFC, bánh quy kẹp kem bơ tỏi Gooka và snack khoai tây Karamucho.

Các sản phẩm được áp dụng nhiều hình thức ưu đãi hấp dẫn như giảm giá trực tiếp, ưu đãi mua nhiều giảm giá và chương trình mua một tặng một đối với một số mặt hàng.



Trước lễ khai mạc, đoàn công tác Bộ Công Thương Việt Nam đã có buổi làm việc song phương với Ban Kinh doanh Quốc tế của Tập đoàn LOTTE Mart. Tại buổi làm việc, Phó Vụ trưởng Nguyễn Thảo Hiền nhấn mạnh lãnh đạo Bộ Công Thương luôn quan tâm và tạo điều kiện để doanh nghiệp Việt Nam mở rộng thị trường, tham gia sâu vào các chuỗi phân phối quốc tế.

Bà đánh giá cao sự chủ động của LOTTE Mart và mong muốn hệ thống tiếp tục đồng hành, hỗ trợ đưa thêm nhiều sản phẩm chất lượng cao của Việt Nam lên kệ hàng tại Hàn Quốc cũng như trên toàn cầu.



Về phía LOTTE Mart, đại diện lãnh đạo Ban Kinh doanh Quốc tế nhận định dư địa phát triển cho hàng hóa Việt Nam còn rất lớn, đồng thời kỳ vọng sự kết hợp chặt chẽ giữa hoạt động kết nối thu mua và quảng bá thương hiệu sẽ giúp sản phẩm Việt Nam khẳng định vững chắc vị thế tại thị trường Hàn Quốc./.

Công ty Lotte Shopping tăng trưởng mạnh tại thị trường Việt Nam Số liệu thống kê cho biết tổng doanh thu hợp nhất năm 2025 của Lotte Shopping đạt 13.738,4 tỷ won, giảm nhẹ 1,8% so với năm trước đó. Tuy nhiên, lợi nhuận ròng cả năm đã đạt mức dương với 73,6 tỷ won.