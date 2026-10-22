Giá dầu Brent tăng vượt mức 111 USD/thùng do căng thẳng tại Trung Đông leo thang

Giá dầu Brent tăng vượt mức 111 USD/thùng trong phiên giao dịch ngày 22/10, sau khi các hoạt động quân sự mới của lực lượng Houthi tại Saudi Arabia làm dấy lên lo ngại về nguy cơ xung đột lan rộng và gián đoạn nguồn cung từ khu vực xuất khẩu dầu mỏ quan trọng thế giới.

Vào lúc 13 giờ 26 phút ngày 22/10 theo giờ Việt Nam, giá dầu Brent Biển Bắc giao kỳ hạn tăng 2,82 USD (2,59%) lên 111,64 USD/thùng, mức cao nhất trong gần 5 tháng. Giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) cũng tăng 2,24 USD (2,31%) lên 99,39 USD/thùng.

Theo giới chức Mỹ và các nguồn tin khu vực, lực lượng Houthi đã tiến hành nhiều hoạt động quân sự vào ngày 21/10. Cụ thể, một cuộc tấn công vào sân bay dân sự ở Dammam đã khiến 1 người thiệt mạng và 8 người bị thương, trong khi một vụ tấn công bằng thiết bị bay không người lái nhằm vào một mỏ dầu của Saudi Arabia khiến 2 người thiệt mạng.

Căng thẳng tiếp tục gia tăng khi truyền thông Iran đưa tin về các vụ nổ chưa rõ nguyên nhân tại khu vực Sirik ở miền Nam nước này.

Trong khi đó, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ngày 22/10 cho biết 4 tàu liên quan đến hoạt động chuyển giao dầu bất hợp pháp ở phía Bắc Vịnh Ba Tư đã bốc cháy sau khi bị lực lượng này theo dõi.

IRGC cũng thông báo 3 tàu khác đã va phải thủy lôi ở phía Tây eo biển Hormuz, đồng thời cảnh báo quân đội Mỹ rằng các hành động khiêu khích có thể dẫn đến sự đáp trả trên diện rộng nhằm vào các căn cứ trong khu vực.

Trước tình hình an ninh ngày càng bất ổn, Bộ Ngoại giao Mỹ đang có kế hoạch rút thân nhân của các nhân viên ngoại giao khỏi một số phái bộ tại khu vực.

Bên cạnh rủi ro địa chính trị, tình trạng gián đoạn nguồn cung tiếp tục tác động đến kho dự trữ toàn cầu. Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho biết dự trữ dầu thô của nước này trong tuần trước đã giảm 3,06 triệu thùng, xuống còn 412,5 triệu thùng. Mức giảm này vượt xa dự báo giảm 820.000 thùng của giới phân tích. Ngược lại, dự trữ các sản phẩm chưng cất, bao gồm dầu diesel và dầu sưởi, tăng 1,68 triệu thùng lên 104,3 triệu thùng.

Nhằm kiềm chế đà tăng giá do tình trạng thiếu hụt dầu diesel xuất phát từ các cuộc xung đột tại Iran và Ukraine, Bộ Năng lượng Mỹ cho biết chính quyền Tổng thống Trump đang đề xuất cho vay tới gần 30% trong tổng số 1 triệu thùng dầu thuộc dự trữ dầu sưởi khẩn cấp của nước này./.

Giá xăng giảm trong khi dầu diesel tăng từ 15 giờ ngày 22/10 Bộ Công Thương vừa thông báo điều chỉnh giá bán xăng dầu từ 15 giờ hôm nay, theo đó xăng E10RON95-III giảm xuống ngưỡng 25.213 đồng/lít, dầu diesel 0.05S tăng lên 29.550 đồng/lít.