Tiểu thủ công nghiệp mở ra nhiều cơ hội nghề nghiệp cho người dân Đồng Tháp

Tỉnh Đồng Tháp hiện có 39 làng nghề tiểu thủ công nghiệp được công nhận, bao gồm 21 làng nghề và 18 làng nghề truyền thống với đa dạng sản phẩm phong phú như đan lát, chế biến thực phẩm, trồng hoa kiểng, thủ công mỹ nghệ và gia công sản phẩm hạt cườm cho doanh nghiệp.

Toàn tỉnh có hơn 5.400 hộ tham gia các làng nghề tiểu thủ công nghiệp với hơn 14.500 lao động, trong đó có hơn 13.400 lao động thường xuyên. Các hoạt động này diễn ra ổn định, góp phần quan trọng trong việc giải quyết việc làm và nâng cao thu nhập cho người lao động ở khu vực nông thôn.

Tại phường Bình Xuân, tỉnh Đồng Tháp, các mô hình tiểu thủ công nghiệp như gia công hạt điều hay kết cườm đã và đang phát huy hiệu quả thiết thực, trở thành chỗ dựa sinh kế vững chắc cho nhiều lao động nữ khi nông nhàn hoặc lớn tuổi.

Tiêu biểu như Tổ hợp tác gia công hạt điều do bà Võ Thị Mỹ làm Tổ trưởng, hiện đang tạo việc làm cho gần 50 người lao động.

Lột vỏ lụa hạt điều giúp người dân có thêm thu nhập từ 3-6 triệu đồng/tháng. (Ảnh: Hồng Nhung/TTXVN)

Bà Võ Thị Mỹ chia sẻ các thành viên tham gia được hướng dẫn tỉ mỉ từ những khâu nhỏ nhất để đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng của doanh nghiệp trước khi nhận hàng về nhà làm. Sau khi người gia công giao sản phẩm, bà kiểm tra chất lượng, nếu đạt yêu cầu, bà Mỹ bắt đầu cho các thành viên nhận hàng về nhà làm tiếp. Thành phẩm sạch sẽ, hoàn thiện sẽ được kiểm tra một lần nữa rồi mới giao lại cho các doanh nghiệp.

Các thành viên ở đây đều thích công việc này. Mỗi lần hàng chưa về, ai cũng mong ngóng để có việc làm và có thu nhập. Những lao động khéo tay và làm giỏi có thể đạt thu nhập hơn 6 triệu đồng mỗi tháng từ việc lột vỏ lụa khoảng 200kg hạt điều.

Đối với những người lớn tuổi như bà Võ Thị Tạo, một thành viên đã gắn bó với tổ hợp tác gần 10 năm qua, công việc này rất phù hợp bởi tính chất nhẹ nhàng, không phải phơi nắng hay làm việc nặng nhọc. Mức thu nhập ổn định từ 3 đến 6 triệu đồng mỗi tháng giúp bà chủ động trang trải các chi phí sinh hoạt thiết yếu trong gia đình như tiền điện, nước, gạo, mắm cũng như lo cho việc ăn uống và thuốc men khi ốm đau.

Bên cạnh nghề gia công hạt điều, mô hình kết cườm hoa phụ kiện quần áo và kẹp tóc tại phường Bình Xuân cũng thu hút nhiều lao động tham gia trong suốt hơn 10 năm qua.

Dưới sự dẫn dắt của Tổ trưởng Nguyễn Thị Thu Vân cùng các thành viên như bà Nguyễn Thị Thuần, tổ kết cườm mang lại thu nhập từ 4 đến 6 triệu đồng mỗi tháng cho người lao động. Công việc này đòi hỏi sự khéo tay và tỉ mỉ, phân công rõ ràng từng công đoạn từ uốn kẽm, xỏ chỉ, kết cườm cho đến nối vải. Đối với những người lớn tuổi, công việc thủ công này không chỉ mang lại nguồn thu nhập khá để phụ giúp con cái, trang trải chi phí gia đình mà còn tạo niềm vui tinh thần khi vừa có thể trông nom cháu nội vừa lao động sản xuất.

Đánh giá về ý nghĩa của các mô hình, chị Lê Diễm Thu, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Bình Xuân cho biết, tại phường có nhiều mô hình tiểu thủ công nghiệp để phụ nữ và người dân làm thêm, tăng thêm thu nhập như gia công hạt điều, kết cườm…, qua đó không chỉ giải quyết việc làm mà còn lan toả tinh thần hỗ trợ bà con phát triển kinh tế, tăng thêm thu nhập, giảm nghèo bền vững.

Sản phẩm hoa từ kết hạt cườm của người dân phường Bình Xuân. (Ảnh: Hồng Nhung/TTXVN)

Với hiệu quả từ các mô hình này, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Bình Xuân sẽ làm cầu nối để hỗ trợ người dân nói chung, phụ nữ phường Bình Xuân nói riêng có thể tiếp cận vốn để thúc đẩy phát triển kinh tế, tăng thu nhập và ổn định đời sống, đồng thời tổ chức các lớp tập huấn nâng cao năng lực quản lý cho người dân. Qua đó, Hội cũng tiếp tục nhân rộng nhiều mô hình tiểu thủ công nghiệp, cùng địa phương thực hiện tốt công tác an sinh xã hội.

Theo bà Nguyễn Thị Kiều Tiên, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đồng Tháp, thời gian qua, các mô hình tiểu thủ công nghiệp tại các địa phương trong tỉnh đã khẳng định hiệu quả rất thiết thực. Đây được xem là "chìa khóa" quan trọng giúp giải quyết việc làm tại chỗ cho hàng ngàn lao động nữ khi nông nhàn hay vướng bận gia đình. Không chỉ giúp chị em tăng thêm thu nhập từ 3 đến 6 triệu đồng/tháng để ổn định sinh kế, các mô hình này còn khơi dậy tinh thần tự lực, khéo tay và sự gắn kết tương trợ lẫn nhau của phụ nữ.

Trong thời gian tới, để các mô hình phát triển bền vững và đi vào chiều sâu, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đồng Tháp sẽ tiếp tục làm cầu nối hỗ trợ chị em tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi, kết nối đào tạo, nâng cao tay nghề và ứng dụng công nghệ, máy móc vào sản xuất, hỗ trợ chuyển đổi từ các tổ nhóm nhỏ lẻ sang mô hình kinh tế tập thể, tổ hợp tác, hợp tác xã do phụ nữ làm chủ; đồng thời gắn kết với Chương trình OCOP của tỉnh Đồng Tháp. Qua đó, khẳng định vai trò của phụ nữ trong phát triển kinh tế gia đình, chung tay cùng toàn tỉnh hoàn thiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới./.

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