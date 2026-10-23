Giá vàng trong nước đi xuống, chênh lệch với thế giới lên tới 16 triệu đồng

Mở cửa phiên giao dịch sáng nay (23/10), giá vàng trong nước giảm từ 200.000-400.000 đồng/lượng, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố tiếp tục giảm thêm 5 đồng.

Vào thời điểm 9 giờ 20 phút, tại các công ty kinh doanh vàng lớn như Sài Gòn, Doji, vàng SJC giao dịch ở mức 139 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 142 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, giảm 300.000 đồng/lượng so với chốt phiên trước. Tại Công ty Phú Quý, giá vàng SJC giao dịch ở ngưỡng 138-141,8 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra), giảm 200.000 đồng/lượng so với chốt phiên trước.

Cùng xu hướng, giá vàng nhẫn tại Công ty Phú Quý niêm yết ở ngưỡng 138-141 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra), giảm 400.000 đồng/lượng; giá vàng nhẫn tại Công ty Bảo Tín Minh Châu đang giao dịch ở ngưỡng 137,8-141,8 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra), giảm 300.000 đồng so với chốt phiên trước.

Trên thị trường quốc tế, đồng kim loại quý này dao động quanh ngưỡng 4.015 USD/ounce, giảm mạnh 96 USD so với cùng thời điểm phiên trước. Nếu quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương khoảng 126 triệu đồng/lượng. Như vậy, khoảng cách chênh lệch giữa giá vàng SJC và giá vàng thế giới khoảng gần 16 triệu đồng/lượng.

Đối với thị trường ngoại tệ, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 25.627 đồng/USD, giảm 5 đồng so với chốt phiên trước.

Trong khi đó, tỷ giá tại các ngân hàng thương mại cũng được điều chỉnh khác nhau. Hiện Ngân hàng Vietcombank niêm yết tỷ giá ở mức 25.630-26.040 đồng/USD (mua vào-bán ra), Ngân hàng BIDV niêm yết ở mức 25.660-26.040 đồng/USD (mua vào-bán ra), cùng giảm 10 đồng so với phiên trước; Ngân hàng Vietinbank giao dịch ở mức 25.600-26.045 đồng/USD (mua vào-bán ra), lại tăng 15 đồng/USD.

Ngân hàng Eximbank giao dịch ở mức 25.640-26.030 đồng/USD (mua vào-bán ra), giảm 20 đồng so với phiên trước./.

Giá vàng giảm xuống mức thấp nhất trong hơn 2 tháng Giá vàng giảm xuống mức thấp nhất trong hơn 2 tháng, khi giá dầu tăng làm dấy lên lo ngại lạm phát, củng cố dự đoán rằng lãi suất có thể duy trì ở mức cao trong thời gian dài hơn.