Mỹ gia tăng sức ép, Iran đứng trước lựa chọn nào?

Tổng thống Donald Trump tiếp tục gia tăng sức ép kinh tế và quân sự nhằm buộc Iran nhượng bộ. Iran đứng trước những lựa chọn nào, và nguy cơ leo thang sẽ ra sao?

Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục gia tăng sức ép đối với Iran, kết hợp các biện pháp phong tỏa, trừng phạt kinh tế và khả năng tái triển khai chiến dịch quân sự. Theo phân tích trên trang National Interest, Washington hướng tới một thỏa thuận đáp ứng các yêu cầu về chương trình hạt nhân, tên lửa, hoạt động của lực lượng ủy nhiệm và bảo đảm Eo biển Hormuz thông suốt. Các phương án được đề cập bao gồm siết chặt trừng phạt, mở rộng không kích và khả năng triển khai lực lượng trên bộ. Tuy nhiên, chiến lược này cũng tiềm ẩn nguy cơ trả đũa, bất ổn khu vực và tác động đến thị trường năng lượng toàn cầu./.